Chcete při zalévání ušetřit až 70 procent vody? Naučíme vás vyrábět zavlažovací nádoby olla

Jana Truksová 2. 4. 2024 clock 4 minuty gallery video

Pomocí nádob olla si můžete usnadnit zalévání zahrady a taky výrazně ušetřit množství vody na zálivku. Tyto hliněné nádoby budou rovnoměrně zásobovat rostliny vodou po několik dní. Dva tisíce let stará zavlažovací technika může být přesně to, co vaše zahrada potřebuje! Naučíme vás ji vyrábět.

