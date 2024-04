Jak zničit pampelišky? Vsaďte na tyhle metody, jsou vyzkoušené a fungují

close info Krzysztof Niewolny z Pixabay.com

Jana Truksová 19. 4. 2024 clock 6 minut gallery video

Pampelišky jsou krásné, užitečné pro hmyz i léčivé, ale co naplat, v záhonech a v trávníku je obdivovat nebudeme. Jde o jeden z nejvytrvalejších plevelů, a trvale se jich zbavit, představuje pěkně tvrdý oříšek. Ale jde to. Přečtěte si, jak na to.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít