Chystáte se letos rozjet své pěstitelské dovednosti? Jako začínající zahrádkář si asi pokládáte zásadní otázku. Dát na zahradu skleník, fóliák, nebo založit pařeniště? Jednoznačná odpověď neexistuje. Pokusili jsme se však sepsat nejdůležitější kritéria, která by vám mohla s výběrem pomoci.

Chcete si letos prodloužit pěstební sezónu? Pořiďte si skleník, fóliovník nebo pařeniště. I přesto, že se zdají být tyto stavby stejné, není tomu tak. Hlavní rozdíl ovšem nespočívá jen v ceně nebo konstrukci, ale především v podmínkách, které nám tyto stavby díky různým materiálům mohou nabídnout.

Skleník vydrží i 30 let

Skleník se vyrábí ze skla nebo z polykarbonátových materiálů. Díky tomu jsou ve skleníku teplejší a sušší podmínky pro pěstování. Sklo má navíc skvělou funkci - nepropouští téměř žádné UV paprsky. Pro pěstování ve skleníku se hodí zejména rajčata a okurky, ale využijete ho i pro přezimování některých druhů tropických rostlin.

I přestože se může zdát, že stavba skleníku je noční můrou, vyplatí se to. Skleník se vám za to odvděčí velmi dlouhou životností, která může být i více než 30 let. Je možné ho vytápět, je pevný, a tak skvěle odolává různým vlivům počasí. Navíc v něm můžete mít různá jiná vylepšení jako například automatické otevírání oken.

Jak připravit skleník na sezónu? Podívejte se níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Fóliovník lze snadno přemístit

Klima ve fóliovníku je teplejší, ale vlhčí. Není tedy vhodný pro plodiny, které trpí na houbové choroby. Fóliovníky se hodí pro pěstování paprik nebo některých druhů okurek. Naopak není vhodný pro pěstování subtropických nebo středomořských rostlin. Stejně tak v něm nelze v zimě pěstovat zeleninu ani jiné rostliny, protože díky fólii není schopný dobře udržet a akumulovat teplo.

Nevýhoda fóliovníků spočívá v životnosti fólie. Levné fólie vám vydrží maximálně jednu sezonu. Kvalitní zase něco kolem pěti let. Důležité je nenechávat fólie na konstrukci přes zimu, tím se životnost o něco prodlouží. Obecně je však konstrukce lehká a na postavení nenáročná. V mnoha případech ji lze i jednoduše přemístit.

Pařeniště je nejméně náročné na výstavbu

V pařeništi se při správném založení dosahuje vyšších teplot a také vlhčího prostředí. O tom mimo jiné vypovídá také jeho název. Lze v něm dobře předpěstovat sadbu nebo urychlit růst konkrétních druhů zeleniny jako například salátu nebo ředkviček. Je však nutné pařeniště dobře založit, jinak v něm potřebné klima nevznikne nebo nebude dobře fungovat.

K jeho výstavbě postačí jen několik prken, starých oken, několik hřebíků a pár hodin času. Jediné, co je třeba řešit, je správné založení a orientaci vůči světovým stranám.