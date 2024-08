Pokud chcete, aby vaše muškáty kvetly ještě bohatěji, vyzkoušejte jednoduchý trik s práškem do pečiva. Tento nenápadný pomocník z kuchyně umí s muškáty a dalšími rostlinami vykouzlit doslova zázraky. Zjistěte, jak prášek do pečiva správně použít.

Muškáty neboli pelargonie jsou jedny z nejoblíbenějších balkonových rostlin. A pokud se chcete pyšnit záplavou květů, je třeba svým muškátům věnovat náležitou péči. A věřte, že jedním z nejjednodušších a přitom nejúčinnějších triků je použití obyčejného prášku do pečiva.

Prášek do pečiva: Tajná zbraň pro bohaté kvetení

Prášek do pečiva, který běžně používáte při pečení, může výrazně přispět ke zdraví a kráse vašich muškátů. Tento prášek má zásaditou povahu, což znamená, že může mírně upravit pH půdy, ve které vaše rostliny rostou. Většina rostlin, včetně muškátů, dobře snáší mírně alkalickou půdu, což podporuje jejich růst a kvetení.

Stačí smíchat malé množství prášku do pečiva s vodou a touto směsí rostliny zalít. Doporučuje se aplikovat tento „hnojivý koktejl“ zhruba jednou měsíčně, aby vaše muškáty dostaly potřebné živiny a energii pro bujný růst.

Další tipy, jak pečovat o muškáty, najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

„Prdopeč” pomůže i s léčbou chorob

Muškáty mohou trpět na různé choroby, zejména houbové infekce a hnilobu. Prášek do pečiva zde může sehrát roli přírodní prevence i léčby. Připravte si jednoduchý roztok z jednoho sáčku prášku do pečiva, litru vlažné vody a několika kapek jaru. Tento roztok důkladně rozmíchejte a nalijte do rozprašovače. Aplikujte ho na listy z obou stran, ideálně za bezvětří a pod mrakem, aby se rostliny nepopálily na slunci.

Pokud se vaše rostliny potýkají s padlím, což je další běžná choroba, přidejte do směsi ještě lžíci oleje. Tento posílený roztok je skvělým pomocníkem nejen pro muškáty, ale i pro další rostliny na zahradě, jako jsou okurky, šeříky, ostálky či dýně.

Prášek do pečiva pro řezané květiny

Možná vás překvapí, že prášek do pečiva je skvělý nejen pro rostliny v květináčích či na zahradě, ale i pro řezané květiny. Pokud chcete, aby vám květiny ve váze vydržely déle čerstvé, přidejte do vody prášek do pečiva.

Stačí rozmíchat jedno balení prášku se dvěma litry vody a tento roztok použít do vázy. Květiny tak zůstanou krásné a svěží po delší dobu. Doporučuje se po pár dnech vodu vyměnit a připravit nový roztok.