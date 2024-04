Salátové okurky s nakládačkami patří kromě rajčat mezi nejoblíbenější zeleninu a vypěstovat je není vůbec náročné. A právě teď nastal čas jejich výsevu. Podívejte se, jak na to.

Staré rčení říká “Na Marka saž oharka” a napovídá, že výsev venkovních okurek je vhodný na svatého Marka, v druhé půli dubna. Vše ale záleží na tom, zda už nepanují přízemní mrazíky. V chladnějších oblastech raději ještě pár týdnů vyčkejte a okurky vysaďte v druhé půli května.

Jak na předpěstování okurek

Pro předpěstování okurek použijte malé květináče, rašelinové kelímky nebo speciální sazeničkové palety. Okurky potřebují dobře propustnou a na živiny bohatou půdu. Můžete použít kvalitní zahradní substrát nebo směs kompostu s perlitem pro zlepšení drenáže.

Okurky zpravidla předpěstováváme ve vyhřívaném skleníku, pařeništi nebo doma za oknem. K výsevu přistupujeme již začátkem dubna, aby byly sazenice do konce května, kdy již nehrozí přízemní mrazíky, dostatečně silné.

Do každé nádoby zasejte 1-2 semínka okurky, asi 1-2 cm hluboko. Pokud vyséváte více semínek do jedné nádoby, nechte mezi nimi dostatek prostoru (alespoň 5 cm), aby se rostliny mohly rozvíjet.

Podívejte se na praktické tipy při pěstování okurek níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Po vysetí semínek důkladně zalijte půdu, ale nepřelijte ji. Půda by měla být vlhká, ale ne promočená. Okurky potřebují pro klíčení teplotu kolem 20-25 °C. Umístěte nádoby na teplé a světlé místo, ideálně s přístupem k přímému slunci. Semínka okurek by měla vyklíčit do 7-14 dnů.

Jakmile sazenice dosáhnou výšky asi 10 cm a mají několik pravých listů, mohou být přesazeny do větší nádoby nebo na venkovní záhon, pokud je již dostatečně teplo. Před přesazením sazenic okurek ven je ale důležité je aklimatizovat na venkovní podmínky. Sazenice tedy postupně otužujte a nechte je venku nejdříve pouze chvilku, později čas protahujte, až je nakonec přemístěte ven úplně.

Jak si připravit záhon

Okurkám svědčí kyprá, výživná a na humus bohatá půda. Do záhonu proto lehce zapravte 5-10 cm silnou vrstvu vyzrálého kompostu. Záhon by měl ležet na slunném teplém místě, chráněném před větrem. Prohřátí půdy lze uspíšit, když položíte černou fólii na záhon týden až měsíc před výsadbou.