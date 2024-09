Rajčatová sezóna je v plném proudu, ale plody nejsou vždy dokonalé. Skvrny, praskání nebo deformace mohou být známkou problémů v pěstování. S našimi tipy se těmto vadám snadno vyhnete a užijete si bohatou a kvalitní úrodu.

Všichni pěstitelé rajčat znají ten pocit zklamání, když objeví na svých plodech skvrny, praskliny nebo jiné vady. Tyto problémy ale nejsou neřešitelné. Pochopení příčin a dodržování správných postupů vám pomůže získat rajčata nejen krásná, ale i chutná.

Přílišné sluneční záření a jeho vliv na vzhled plodů

Jednou z hlavních příčin světlých skvrn na rajčatech je nadměrné vystavení přímému slunečnímu záření. Plody, které nejsou dostatečně kryty listy, mohou být poškozeny intenzivním sluncem, což vede k jejich nerovnoměrnému vybarvení. Aby se tomuto problému předešlo, zvažte umístění rostlin na místo, kde nejsou vystaveny přímému slunci po celý den, nebo zajistěte lepší stínění.

Jak pěstovat rajčata bez vad na kráse?

Deficit vápníku: Hlavní příčina tmavých skvrn

Tmavé skvrny na špičkách rajčat mohou signalizovat nedostatek vápníku, který rostlina nedokáže efektivně absorbovat. Tento problém bývá často spojen s nepravidelnou zálivkou nebo přehnojením. Aby rajčata zůstala zdravá, je důležité udržovat rovnoměrnou zálivku a vyhnout se nadměrnému používání hnojiv. Při podezření na nízký obsah vápníku v půdě je vhodné doplnit jej prostřednictvím hnojiv obsahujících tuto důležitou živinu.

Praskání plodů: Výsledek nerovnoměrné zálivky

Další častou vadou na rajčatech je praskání plodů, ke kterému dochází při rychlém růstu po vydatné zálivce. Tento problém je často způsoben nepravidelnou zálivkou, kdy po období sucha následuje náhlé a intenzivní zalití. Aby se předešlo praskání, doporučuje se udržovat rovnoměrnou zálivku po celý růstový cyklus. Automatické zavlažovací systémy nebo kapénková závlaha mohou být efektivními řešeními, jak zajistit stálý přísun vody.

Zpracování poškozených rajčat

Pokud přesto na vašich rajčatech objevíte vady, není vše ztraceno. Poškozené části lze odstranit a zbytek plodu využít například k přípravě omáček nebo polévek. Rajčata s vadami je vhodné co nejdříve zpracovat, aby se zabránilo jejich rychlému zkažení. Tímto způsobem můžete stále využít svoji úrodu naplno.

Dozrávání rajčat po sklizni

Spousta rajčat stihne krásně dozrát během letních měsíců, při pěstování v polostínu však mohou mít zpoždění. Postupně dozrávající plody je třeba sklidit před prvním mrazíkem. I zelené nebo oranžové nedozrálé plody klidně utrhněte, můžete je nechat dozrát doma v místnosti.

Zkušení zahrádkáři radí uložit rajčata do bedýnky nebo přepravky, nastlat seno nebo slámu a ponechat je v místnosti s teplotou kolem 20 stupňů Celsia. Po dozrání je vhodné je uložit do chladnějšího prostředí, třeba do sklepa nebo do komory. Doporučuje se teplota kolem 12 až 13 stupňů. Dlouhodobé skladování v lednici rajčatům moc nesvědčí.