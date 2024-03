Rostlinám v květináčích, ale i těm na záhoně, musíme dopřát správný substrát, ve kterém rostou. Na trhu najdete jak univerzální přípravky, tak speciální substráty přizpůsobené konkrétním druhům rostlin. Pojďme se blíže podívat na jednotlivé druhy.

Pokud se rozhodnete pěstovat rostliny, je důležité si zjistit, jaké prostředí a požadavky rostlina potřebuje pro svůj růst. Vhodný substrát si můžete namíchat sami nebo si ušetřit práci a koupit speciální směs, které můžete rozdělit do několika skupin:

Zahradnický substrát

Tento základní substrát obsahuje vyvážený poměr rašeliny, jílu, písku a humusu. Některé směsi jsou obohaceny i hnojivem. Vyznačuje se vysokou nasákavostí vody a dostatečnou vzdušností. Základní substrát má hodnotu pH 6-7, tedy neutrální až mírně kyselou půdu.

Tato směs vyhovuje většině rostlin. Vhodná je pro terasové rostliny a balkonovky, květiny v záhonech i do skleníků a pařenišť se zeleninou. Může uškodit rostlinám, které jsou citlivé na obsah soli, jako jsou rododendrony.

Univerzální substrát

Pokud neznáte nároky rostlin, které se chystáte pěstovat, můžete sáhnout po univerzálním substrátu, který je neutrální. Typické pro něj je to, že je vzdušný, udržuje dostatek vláhy a živin. Rostliny v něm vydrží zhruba jeden až dva měsíce bez hnojení. V tomto substrátu přežije většina rostlin, ale ne u všech bude jejich růst a kvetení ideální. I proto je lepší co nejdříve zjistit, co daná rostlina potřebuje, a zasadit ji do té správné zeminy.

Výsevní substrát

Výsevní substrát je ideální pro jarní výsevy zeleniny i květin. Od univerzálního substrátu se liší speciálním poměrem složek. Obsahuje větší množství světlé i tmavé rašeliny a písku. Půda je tak kypřejší a rychleji se dokáže prohřát. Není vhodný pro dlouhodobé pěstování rostlin. Vyhovuje při výsevu letniček a zeleniny a zakořenění řízkovaných balkonovek.

Další tipy ohledně výběru substrátu najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Další druhy speciálních substrátů

Substráty určené pro řízkování

Substrát pro řízkování nemá příliš mnoho živin, což je ale dobře, protože to podporuje rychlejší rozvoj kořenové soustavy. Tvoří ho rašelina a lehká zahradní zemina, která je smíchána s hrubozrnným perlitem nebo říčním pískem.

Substrát pro balkonové květiny

Takový substrát je určen pro všechny rostliny, které se pěstují na balkoně (begonie, petúnie, lobelky, verbeny, fuchsie a pelargonie).

Substrát pro pokojové květiny

Substrát pro pokojové rostliny je vyroben z tmavé a světlé rašeliny. Obsahuje základní živiny, pH má obvykle upraveno vápencem. Hodí se pro pěstování afrických fialek, mini růží, fuchsií a dalších pokojových rostlin.

close info Natallia Ustsinava / Shutterstock zoom_in Substrát pro pokojové rostliny je vyroben z tmavé a světlé rašeliny

Substrát pro kaktusy a sukulenty

Substrát pro kaktusy a sukulenty tvoří rašelina, křemičitý písek, živiny a jílovité a stopové prvky. Mimo to pak obsahuje i zvýšený podíl porézního materiálu, který minimalizuje riziko zahnívání kořenů.

Substrát pro okrasné dřeviny

Substrát pro okrasné dřeviny se používá pro pěstování okrasných dřevin a keřů. Zajišťuje růst a zdravý vývoj kořenů.

Substrát pro rododendrony

Substrát pro rododendrony tvoří směs rašeliny a vyzrálého kůrového humusu. Zemina je vhodná nejen pro rododendrony, ale také pro azalky, vřesy a jiné kyselomilné rostliny. Všem těmto rostlinám totiž vyhovuje nižší pH a nižší obsah živin.

Substrát pro orchideje

Tento substrát slibuje maximální provzdušnění. Obsahuje vysoké procento vláknité rašeliny, vápenec, piniovou kůru a dřevité uhlí. Některé typy mohou obsahovat dokonce i molitan.

Substrát pro růže

Substrát pro růže představuje speciální zeminu, která má upravené pH a vyšší obsah živin. To zajistí zdravý růst, velikost i bohaté kvetení růží.

Substrát pro citrusy

Substrát pro citrusy se skládá z kůrového humusu a písku. Zemina je obohacena také o železo, které zabraňuje žloutnutí listů. Tato zemina zajišťuje zdravé nasazení květů i růst plodů.