Chcete zahradu plnou voňavých růží? Pak stačí dodržet pár základních pravidel při jejich výsadbě a pěstování. Pojďme se na ně společně podívat.

K tomu, aby nám růže na zahrádce krásně rostly a hlavně kvetly, je zapotřebí dodržet pár základních zásad. První z nich by měl být výběr správného místa tak, aby v pozdějších letech měla rostlina dostatečně prostoru a světla ke svému životu. Nejvhodnější dobou pro výsadbu jsou podzimní měsíce, nebo pak období března až dubna, než růže začnou více rašit.

Začněte výběrem vhodného místa a půdy

Pro sázení růží vyberte slunné a vzdušné stanoviště. Růže mají rády dobře propustnou, písčito-hlinitou, mírně vápenatou půdu bohatou na humus. Pozor na příliš mokrou nebo příliš suchou půdu, která může nepříznivě ovlivnit vývoj růží.

Jak na výsadbu?

Před výsadbou doporučujeme pohnojit záhon. Díky tomu dodáte do půdy správné živiny a budete mít pro růže připravenou vhodnou strukturu.

Sazenicím růží nejdříve odstraňte nepotřebné výhony a ponechané zkraťte seříznutím na počet oček odpovídající síle keře, obvykle na 2-3 očka. Odstraňte poškozené kořínky a ostatní zkraťte zhruba na polovinu. Poté je namočte do kýble s vodou na 12 až 24 hodin před samotnou výsadbou.

Nyní vykopejte jámy, do kterých budete vysazovat jednotlivé rostliny. Každá jáma musí být tak hluboká a široká, abyste do ní vsadili růži s kořeny bez jakéhokoliv ohýbání. Růže sázejte tak, aby bylo místo štěpu zhruba 3-5 cm pod půdou. Zeminu pevně upěchujte a pořádně zalijte.

Vhodné umístění rostlin i způsoby jejich výsadby je také závislé na jednotlivých druzích růží. Například pnoucí růže byste měli vždy vysazovat podél zdi nebo pergoly, kdežto růže do volné půdy zase do záhonů samostatných či smíšených. Velkokvětým růžím postačí vzdálenost od sebe 34-45 cm, kdežto stromkové růže potřebují rozestupy až 80-100 cm. Pnoucí růže by měly být vysazované alespoň 1-2 m od sebe.

Podívejte se na další praktické tipy k pěstování růží níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Zálivku u růží nepodceňujte

Chcete-li po vašich růžích silné výhony a intenzivnější kvetení, pak zálivku rozhodně nepodceňujte. Občasné zalití deštěm jim opravdu nestačí. V průběhu vegetace jim dodávejte vydatnou zálivku mimo hlavní sluneční úpal, a to zhruba jednou týdně. Při velkém horku zalévejte alespoň dvakrát týdně. Na konci vegetace, což je zhruba od konce léta, pak můžete zálivku snižovat.

Pamatujte, že růže koření poměrně hluboce, proto je potřeba dodat jim správné množství vody – ideálně plnou konvici přímo ke kořenům.