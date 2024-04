Jaro letos přineslo nezvykle vysoké teploty, proto byste neměli zapomenout na malé návštěvníky vaší zahrady a pořídit opeřencům i hmyzu pítko, ze kterého se v parných dnech budou moci napít nebo se v něm rovnou vykoupat. Jak takové pítko vybrat a kam ho správně umístit? Poradíme vám.

Pítko se hodí jak do zahrad u rodinných domů, tak i na balkony ve městech. Ocení ho nejen ptáci, ale také motýli a jiný hmyz. Pítko si můžete koupit, ale také vyrobit! Nejprve vám ale poradíme, kam ho umístit, aby splňovalo svůj účel na 100 %.

Kam pítko umístit?

Pítko by mělo být ve stínu, aby se v něm voda rychle nekazila a nepřehřívala se. I tak samozřejmě musíte vodu pravidelně doplňovat. Pokud ho umístíte na vyvýšené místo, nemusíte se o víc starat, ale jestli ho budete dávat na zem, mělo by být ve volném prostoru, aby na ptáky nemohla zpoza keře zaútočit kočka.

Také ho neumisťujte moc blízko skleněné plochy, třeba zasklené terasy, aby ptáci do skla nenarazili.

Jak by mělo pítko vypadat?

Pítko můžete zakoupit závěsné, zapichovací nebo stojací. Vždy by mělo být hluboké maximálně 8 cm, aby se v něm opeřenec neutopil, a široké tak, aby se mohl i vykoupat. Je lepší, když do něj dáte kameny, aby bylo na co stoupnout a aby se v něm netopil hmyz.

Inspirujte se nápady, jak vyrobit pítko pro ptáky, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Pítko z květináče

Pokud si chcete pítko vyrobit, velmi jednoduchým a praktickým řešením je použití květináče a podmisky. Stačí ho otočit dnem vzhůru a podmisku k němu přilepit dvousložkovým lepidlem.

Jestliže ji ale dostatečně zatížíte, můžete ji nechat i jen tak položenou volně na květináči. Pítko můžete nechat přírodní, ale lze ho nabarvit dle libosti barvami, které vydrží déšť. Budete-li natírat i misku, pak raději jen z vnější strany.

Jak vyrobit betonové pítko

Pítko můžete vyrobit i z betonu. Potřebujete na to dvě misky. Jednu větší a druhou asi o 10 centimetrů v průměru menší. Větší vyložíte igelitem nebo vymažete olejem a naplníte řidším betonem. Pak do betonu vmáčknete menší misku omotanou potravinovou fólií nebo potřenou olejem po vnější straně.

Menší misku je zapotřebí naplnit kameny a zatížit, aby zůstala ponořená. Až bude beton suchý, odstraňte kamení a vyklopte hotové pítko z větší misky.