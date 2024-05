Co dělat s pivoňkami po odkvětu? Takhle zajistíte, aby příští rok lépe kvetly!

Jana Truksová 29. 5. 2024

Věřte tomu nebo ne, ale to, co uděláte s pivoňkami po odkvětu, bude mít velký vliv na to, jak zdravé zůstanou po zbytek léta. A hlavně, jak dobře budou kvést příští rok!

