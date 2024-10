Babí léto je tu a majitelé zahrad i zahrádek mají plné ruce práce. Je potřeba se postarat nejen o rostliny, spadané listí a trávník, ale také o terasu, pergolu či venkovní stínění. Na co nezapomenout, než se vlády chopí zima?

„Když dne ubývá, zimy přibývá,“ praví pranostika. Krátící se dny a brzké stmívání neodmyslitelně věští příchod zimy, proto mají zahrádkáři napilno! Je třeba zrýt a pohnojit neosázené záhony, přikrýt trvalky chvojím, aby nepomrzly. Květiny, které by venkovní mrazy nepřečkaly, je nutné přenést do kryté, ale nevytápěné místnosti a občas je přes zimu zavlažit.

Nezapomeňte shrabat spadané listí a také se postarat o trávník a naposledy jej posekat – ne však příliš nakrátko! Podzim je vhodnou dobou i pro vertikutaci, teploty však nesmějí klesnout pod 8 °C a půda nesmí být příliš promáčená. Na zimu je třeba připravit i zahradní jezírko či bazén.

A myslete také na terasu – vyčistěte a ošetřete podlahu dle typu materiálu, ze kterého je vyrobena, umyjte zahradní nábytek a skliďte jej do zahradní boudy, anebo alespoň pod střechu pergoly a přikryjte obalem nebo plachtou. Nenechávejte pod pergolou spotřebiče připojené do zásuvky a ukliďte rovněž kovové či plechové doplňky a nádoby, které by mohly přes zimu zreznout.

Zazimujte pergolu!

Pozornost si rozhodně zaslouží i samotná pergola. Zejména pokud je konstrukce dřevěná, podléhá povětrnostním podmínkám a je třeba ji před zimou speciálně ošetřit. Můžete ji natřít lazurou či lakem, na konkrétním přípravku si ovšem dobře přečtěte údaj o teplotě, při níž je možné nátěr aplikovat.

Obvykle to bývá cca 8–10 °C. Ochránit dřevo lze i tlakovou impregnací, další variantou je překrytí konstrukce plachtou – tato možnost sice není příliš estetická, ale ochrání pergolu před vlivem počasí a prodlouží její životnost.

Výrazně jednodušší údržbu představuje konstrukce hliníková. „U našich zákazníků si získala oblibu bioklimatická pergola ARTOSI, která je unikátní díky možnosti rozdělení střechy na více nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak komfortně pomocí dálkového ovladače regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého dne. ARTOSI navíc dosahuje nejvyšší třídy odolnosti proti větru,“ říká Jan Žižlavský z opavské společnosti ISOTRA.

Responsivní mobilní aplikace pro konfiguraci pergol

Zdroj: Youtube

Jak pečovat o hliníkovou pergolu?

Hliníková konstrukce vyžaduje o poznání méně péče než ta dřevěná – v porovnání s ní je prakticky bezúdržbová. Stačí, když zastřešenou plochu zbavíte větviček, listí a dalších hrubých nečistot, které se tam mohou nahromadit. Konstrukci můžete omést, anebo omýt šetrným čisticím přípravkem.

Nepoužívejte agresivní prostředky, jako jsou organická ředidla, rozpouštědla, čisticí pasty, písky a silné alkalické čisticí prostředky. Vyčistit nezapomeňte ani odtokové kanálky a občas přes zimu překontrolujte, jestli nejsou ucpané. Gumové těsnění lamel ošetřete speciálním přípravkem. Případné boční stěny, rolety, posuvnou střechu nebo jiné látkové prvky úplně vytáhněte.

„Na objednávku nabízíme také možnost zasklívání stěn pergol rámovým nebo bezrámovým systémem. Díky zasklení pergoly prodloužíme sezónu strávenou na zahradě či terase i o jarní a podzimní měsíce, a to díky její ochraně před větrem i deštěm,“ vysvětluje Jakub Vaněk ze společnosti ISOTRA.

Přes zimu však doporučuje nechat lamely pergoly otevřené tak, aby nedošlo k průhybu lamel a jejich zamrzání vlivem sněhové pokrývky a mrazu.

Očistěte venkovní žaluzie

Při péči o zahradu a exteriér domu myslete rovněž na venkovní žaluzie a rolety. Pokud byste při jejich pořizování chtěli ušetřit a zvolili plastovou variantu, bohužel je nutné počítat s tím, že působení nízkých teplot v zimním období vede ke zkřehnutí plastových částí a následně k jejich praskání.

Navíc jim neprospívá ani působení slunce – barvy plastových rolet jsou nestálé a ultrafialové záření mění jejich odstíny. V tomto případě se tedy nevyplatí vsázet na levnější produkt.

„Komponenty venkovních žaluzií ISOTRA jsou vyrobeny z materiálů, které jsou dlouhodobě testovány proti povětrnostním vlivům. Lamely jsou v převážné míře z hliníkové slitiny, povrch je upraven speciálním lakem. Plechové profily jsou pozinkovány nebo vyrobeny z hliníku. Žebříčky a textilní pásky jsou z vysoce odolných textilních materiálů testovaných pro exteriérové použití,“ uvádí odborník na stínicí techniku Jan Žižlavský.

Péče o venkovní žaluzie

Kvalitní venkovní žaluzie pak nepotřebují žádnou složitou péči – stačí je dvakrát ročně omýt, ideálně právě na podzim a na jaře, protože po létě mohou být znečištěny nánosy pylů a po zimě zase částicemi prachu z vytápění.

Jak na to? Sklopte lamely do svislé polohy, navlhčete vodou a s pomocí mýdlového roztoku otřete hadříkem či houbičkou – důležité však je, aby byly měkké, drsný povrch by mohl stínění poškrábat.

Nepoužívejte ani abrazivní čisticí prostředky, jako jsou písky, prášky a podobně. Vyhněte se rovněž parním čističům, rozpouštědlům, organickým ředidlům a jiným agresivním čistidlům, která mohou stínicí techniku nevratně poškodit. Nakonec už stačí jen umyté žaluzie opláchnout vodou, osušit a je hotovo!