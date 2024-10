Objevte léčivé účinky podzimních plodů. Hložinky, jeřabiny, plody arónie a rakytníku, trnky, šípky a bezinky posilují imunitu. A také pomáhají při hubnutí, zlepšují zdraví srdce a cév, platí na artrózu nebo zpomalují stárnutí. Co si z nich uvaříte?

Máte nejvyšší čas podpořit imunitu před nástupem podzimních neduhů. Vydejte se do přírody nebo na svou zahradu a trhejte podzimní plody, jako to dělávaly naše babičky. Hložinky, jeřabiny, plody arónie a rakytníku stejně jako trnky, šípky a bezinky obsahují potřebný vitamin C. A kromě nakopnutí imunity se dočkáte i dalších překvapivých zdravotních účinků.

1. Hložinky: na srdce, cévy, mozek i nespavost

Ochutnejte mírně sladko-trpké plody hlohu, dají se konzumovat i zasyrova. Pomáhají celému kardiovaskulárnímu systému (srdci, mozku, zlepšují průtok krve cévami atd.) a také svědčí vystresovaným lidem. Hložinky totiž ulevují při napětí, a tím podporují spánek. Vyrobte si z nich šťávu nebo džem či třeba tinkturu.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in Hložinky budou skvělé i naložené v alkoholu, což je základ pro hložinkovou tinkturu

2. Jeřabiny: proti stárnutí i na hubnutí

Plody jeřábu se v přírodní medicíně považují za "brzdy" stárnutí, tělesné změny provázející přibývající věk neprobíhají tak rychle. Jeřabiny jsou i vynikající prostředek na hubnutí, díky obsahu vlákniny. Třeba si je upečte a mlsejte zdravě. Svědčí také hlasivkám, to je zase můžete cucat jako bonbony. Všechny jeřabiny jsou jedlé, ale sladkoplodé chutnají přece jen lépe. Poznáte je podle toho, že na plodech není křížek, ale hvězdička.

3. Plody arónie: proti stárnutí i lepší zrak

Černý jeřáb neboli arónie se dá pěstovat i na zahradě. I v tomto případě jde o vynikající prostředek zpomalující procesy stárnutí. Rovněž se považuje za perfektního pomocníka při potížích se štítnou žlázou, dále podporuje činnost srdce a pomáhá udržovat cévy v dobrém stavu. Plody arónie fungují také jako přírodní sladidlo pro kohokoliv, i pro diabetiky.

4. Rakytník: vážné choroby i krása

Víte, že jedna bobulka rakytníku má pokrýt denní potřebu vitaminu C? Plody rakytníku se konzumují v různých úpravách v mnoha situacích, kdy potřebujete nakopnout zdraví a imunitu. Zmiňme například infekční nebo zánětlivé a nádorové choroby. Pro odlehčení: rakytník je báječný i pro krásnou pleť.

close info ElenaEmiliya / Shutterstock zoom_in Rakytník je multifunkční pomocník pro naše zdraví. Pomáhá i při nemocech z ozáření, žaludečních vředech, rakovině...

5. Trnky: při rekonvalescenci i na ledviny

Trpké plody trnek se dají tepelně upravit, zkuste i trnková povidla nebo geniální trnkové "olivy". Kromě podpory imunity a posílení organismu po prodělaných chorobách (při rekonvalescenci) jsou trnky bezvadné i při hubnutí. Také uleví podrážděnému žaludku, při zvracení a průjmech, pomáhají při chorobách močových cest. A tady najdete recept na trnkový čaj.

6. Šípky: "spalovač" tuků i cukrů, pomoc při artróze

Největší podzimní klasika se často přetavuje v čaj, tak z šípků občas udělejte třeba sladkokyselou omáčku. Tahle změna vám bude chutnat i bez kančího masa, jen s knedlíky, ostatně tak se dříve šípková omáčka jedla. Tady je recept.

Doporučujeme: Nejvíc céčka získáte, když drcené šípky vyluhujete ve vodě přes noc. Ráno vodu s šípky zahřejte, ale nevařte, nechte odstát, přeceďte. Nebo podrcené a rozmixované šípky naložte do medu. Kromě céčka a podpory imunity šípky pomáhají trávení, fungují proti zácpě. A málokdo ví, že se šípky doporučují i při hubnutí (obsahují látky pomáhající lépe odbourávat cukr a bránící ukládání tuku). A navíc zabírají při artróze.

7. Bezinky: přírodní analgetika

Plody bezinek mimo jiné detoxikují, ale vás nyní více zajímá posílení obranyschopnosti těla a odolnost před podzimními neduhy (rýma, zahlenění, nachlazení, záněty dýchacích cest). Bezinky dobře fungují i jako přírodní "bolehlav". Analgetické účinky využijete i při bolestech nervového původu, páteře, svalů a kloubů.