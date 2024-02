Chcete oživit svůj domov zelení, ale bojíte se, že vaše temná předsíň není pro květiny to pravé ořechové? Není čeho se bát! Příroda je štědrá a nabízí nám řadu pokojových rostlin, které prospívají i v méně osvětlených prostorách. Odolné, nenáročné, a přesto nádherné.

Mít doma kousek přírody je nejen krásné, ale i užitečné. Rostliny zlepšují kvalitu vzduchu, pohlcují škodliviny a navíc jsou skvělým dekorativním prvkem. Ale co dělat, když vaše oblíbené kouty domova neoplývají přílišným světlem? Nemusíte zoufat. Existují rostliny, které si poradí i s těmito podmínkami. V tomto článku se podíváme na několik druhů, které vám budou dělat radost i v temnějších částech vašeho domova.

Pokojovky do tmy

Dracéna : Tato nenáročná kráska je ideální pro začínající pěstitele. S jejími dlouhými, elegantními listy můžete snadno ozvláštnit jakýkoliv roh. Preferuje stín a je vděčná za pravidelnou, ale mírnou zálivku. Dracéna přináší do domova kousek exotiky bez potřeby intenzivní péče.

: Tato nenáročná kráska je ideální pro začínající pěstitele. S jejími dlouhými, elegantními listy můžete snadno ozvláštnit jakýkoliv roh. Preferuje stín a je vděčná za pravidelnou, ale mírnou zálivku. Dracéna přináší do domova kousek exotiky bez potřeby intenzivní péče. Kulkas zamiolistý (Zamioculcas zamiifolia) : Často označovaný za "rostlinu záložníka" díky své extrémní odolnosti. Je to skvělý kandidát pro místa, kde by jiné rostliny jen těžko přežily. Jeho lesklé, masité listy přitahují pozornost a dodávají interiéru moderní vzhled.

: Často označovaný za "rostlinu záložníka" díky své extrémní odolnosti. Je to skvělý kandidát pro místa, kde by jiné rostliny jen těžko přežily. Jeho lesklé, masité listy přitahují pozornost a dodávají interiéru moderní vzhled. Filodendron : S více než 200 druhy si každý najde svého favorita. Tyto rostliny milují stín a jsou schopny adaptovat se na různé podmínky. Jejich srdcovité listy dodají domovu pocit klidu a pohody.

: S více než 200 druhy si každý najde svého favorita. Tyto rostliny milují stín a jsou schopny adaptovat se na různé podmínky. Jejich srdcovité listy dodají domovu pocit klidu a pohody. Fitonie : Tato nádherná rostlina s drobnými, detailně žilnatými listy je jako stvořená pro temné kouty. Přezdívá se jí hadí kůže a její pestrost a textura jsou opravdu unikátní. Vyžaduje pravidelnou zálivku a vysokou vlhkost, ale stojí to za to!

: Tato nádherná rostlina s drobnými, detailně žilnatými listy je jako stvořená pro temné kouty. Přezdívá se jí hadí kůže a její pestrost a textura jsou opravdu unikátní. Vyžaduje pravidelnou zálivku a vysokou vlhkost, ale stojí to za to! Difenbachie : S jejími velkými, atraktivně vzorovanými listy můžete do svého domova vnést trochu drama. Pozor však na její toxickou šťávu, která může být nebezpečná pro děti a domácí mazlíčky.

: S jejími velkými, atraktivně vzorovanými listy můžete do svého domova vnést trochu drama. Pozor však na její toxickou šťávu, která může být nebezpečná pro děti a domácí mazlíčky. Aglaonema: Tato rostlina přitahuje pohledy díky svým pestře zbarveným listům. Je nenáročná na světlo a velmi vděčná za pravidelné rosící sprchy, které napodobují její tropický domov.

Umělé kytky získávají na popularitě

A na závěr malý tip: Pokud máte pocit, že péče o živé rostliny není váš šálek čaje, možná vás zaujmou umělé květiny. Ty se v posledních letech staly v podstatě nerozlišitelnými od skutečných a získávají si srdce mnoha lidí.

Jejich přednosti jsou nezpochybnitelné – nevyžadují zalévání, přesazování, nikdy neodkvetou a jsou k dispozici ve vaší preferované velikosti a barvě takřka kdykoli, můžete je postavit do stinného koutu i na parapet a budou prostě zářit.

Trochu oříšek může být výběr. Je důležité zohlednit styl vašeho bydlení a hlavně nakupovat jen u prověřených prodejců. Stále najdete mnoho umělých květin, které jsou prostě nehezké a nebudete je chtít vystavovat. A to obzvlášť na internetu. Udělejte si čas a a vyrazte do kamenného obchodu, vyplatí se to.

A co si vybrat za druh? Dekorace by měla reflektovat celkový charakter interiéru. Zatímco rustikální prostředí oživí pivoňky, levandule nebo polní květy, v luxusně zařízených domech se lépe vyjímají orchideje nebo lilie. Kaktusy a aloe jsou zase ideální volbou pro milovníky skandinávského či minimalistického designu. Velké rostlinné dekorace pak mohou krásně zaplnit prázdný prostor za nábytkem. Oblíbenými typy umělých rostlin jsou například monstera, eukalyptus a břečťan, které jsou v současné době velmi in a snadno se kombinují s různými styly.

Zelené rostliny do temných koutů přinášejí svěžest a život, a to i tam, kde byste to nečekali. Se správným výběrem a trochou péče můžete svůj domov proměnit v útulnou zelenou oázu plnou pohody a klidu.

