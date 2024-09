Dracéna je jednou z těch rostlin, které zvládne pěstovat každý. Její atraktivní vzhled a nenáročná péče z ní dělají ideálního společníka pro každého. S trochou péče vám dracéna přinese kousek exotiky do obýváku nebo kanceláře, a to aniž byste se o ni museli neustále starat.

Dracéna pochází z tropických oblastí Afriky a Asie, takže je přirozeně zvyklá na teplé a vlhké prostředí. To však neznamená, že by se u nás nedala snadno pěstovat. Naopak, dracéna je tak trochu „rostlinný chameleon“ – dokáže se přizpůsobit různým světelným podmínkám a prostředím, což z ní dělá ideální volbu do každého interiéru.

Jak se starat o dracénu? To zjistíte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jak vybrat správnou dracénu

Možná jste si všimli, že dracény mají spoustu různých variant, což je super, protože si můžete vybrat přesně tu, která vám sedne. Dracaena marginata je asi nejznámější – její dlouhé, úzké listy s červenými okraji vypadají elegantně a moderně.

Pak je tu Dracaena fragrans, která má širší, zelené listy a může dokonce kvést, i když v interiéru se to stává jen výjimečně. Další populární druhy, jako Dracaena compacta nebo Dracaena reflexa, jsou menší a kompaktnější, takže jsou perfektní třeba na parapet.

close info shutterstock.com zoom_in Pěstování dracény je snadné. Zkuste to taky

Kam dracénu umístit

Než začnete řešit zálivku a půdu, nejdůležitější je najít dracéně správné místo. Tato rostlina má ráda světlo, ale ne přímé slunce. Pokud ji postavíte na místo, kde na ni budou dopadat ostré sluneční paprsky, mohou se na listech objevit popáleniny. Ideální je dát ji na místo s rozptýleným světlem – třeba blízko okna, kde na ni nebude celý den pražit slunce. Na druhou stranu, dracéna zvládne i méně osvětlené kouty, jen počítejte s tím, že její růst bude trochu pomalejší.

Jak správně dracénu zalévat

Máme pro vás skvělou zprávu – dracéna nepotřebuje hodně vody. Ve skutečnosti je lepší nechat půdu trochu vyschnout, než abyste ji přelili. Přílišná vlhkost by mohla způsobit hnilobu kořenů, což je pro rostlinu mnohem horší.

Takže zalévejte zhruba jednou týdně, podle toho, jak rychle zemina vysychá. Tip pro vás: pokud si nejste jisti, zda je čas na zálivku, zkuste prstem sáhnout do půdy – pokud je suchá asi centimetr pod povrchem, je čas ji zalít.

Jakou půdu a hnojivo zvolit

Dracéna není náročná ani na substrát. Stačí běžná směs pro pokojové rostliny, která dobře odvádí vodu. Pokud jde o hnojení, není třeba to přehánět. Během jara a léta, kdy rostlina aktivně roste, ji můžete jednou měsíčně přihnojit běžným tekutým hnojivem. V zimě, když růst zpomalí, hnojení klidně vynechte.

Množení dracény: Snadné a rychlé

Chcete si svou dracénu rozmnožit? Jednoduše ustřihněte vrcholový řízek – kousek stonku s listy – a dejte ho buď do vody, nebo rovnou do substrátu. Během pár týdnů byste měli vidět první kořínky. Množení je nejlepší dělat na jaře, kdy má rostlina nejvíce energie pro růst.

close info shutterstock.com zoom_in Množení dracény je snadné

Jak udržet listy krásné

Pokud chcete, aby vaše dracéna vypadala stále svěže, pravidelně otírejte listy. Prach se na nich rychle usazuje a může bránit rostlině v dýchání. Použijte vlhký hadřík a jemně otřete každý list. Pokud zaznamenáte hnědé špičky, může to být důsledek suchého vzduchu – v tom případě pomůže, když občas listy porosíte vodou.

Nemoci a škůdci

Dracéna sice patří mezi odolné rostliny, ale občas může přitáhnout nežádoucí návštěvníky. Nejčastějšími škůdci jsou svilušky a molice. Pokud si všimnete malých pavoučků nebo bělavých mušek, zkuste nejdříve mýdlový roztok nebo speciální přípravky na pokojové rostliny.

Dracéna je díky své nenáročnosti a schopnosti přizpůsobit se různým podmínkám skvělým doplňkem do každého interiéru. Nepotřebuje přehnanou péči, ale přesto dokáže oživit váš domov a přinést do něj kousek přírody.