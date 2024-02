Při předpěstování rostlin mnoho z nás dělá chyby, které mohou mít za následek slabší růst rostlin nebo dokonce jejich úhyn. Vyhněte se těmto chybám a zajistěte si zdravé sazeničky a bohatou úrodu.

Vysít v šedivé zimě či brzkém jaru semínka může být něco, na co se spousta zahradníků těší. Někteří se nemůžou dočkat, až budou moci pozorovat růst prvních lístků, a další mají hrůzu z toho, co se jim letos zase nepovede. Předpěstování sazenic ale nemusí být nutně velká věda. Nejčastějším chybám se dá lehce zabránit.

1. Přehnaná nebo nedostatečná zálivka

Přelévání je jednou z nejčastějších chyb. Příliš mnoho vody může způsobit hnilobu kořenů, což vážně ohrožuje zdraví rostlin. Nedostatečná zálivka zase může vést k jejich usychání. Je tedy klíčové najít zlatou střední cestu, která zajistí optimální prostředí pro růst. Zalévejte pouze tehdy, když je na dotek půda suchá.

2. Špatné umístění

Rostliny potřebují stabilní teplotu pohybující se od 20 do 30 °C a dostatek světla. Pokud jim tyto podmínky nedopřejete, rostlinky budou mít dlouhý tenký stonek, nižší odolnost a nebudou plodit. Najděte jim tedy ideální místo. Může to být například parapet orientovaný na jih nebo východ. Pozor ale na to, aby parapet nebyl umístěný přímo nad topením, vysoušel by se tak substrát.

Sazeničkám bude vyhovovat také pěstební stůl nebo pařeniště. Tyto praktické pomůcky pořídíte například na BAUHAUS za 300-880 Kč. Sazeničky ale můžete umístit i na balkon nebo do skleníku.

Zdroj: Youtube

3. Zakoupili jste špatný substrát

Pro předpěstování nepoužívejte obyčejnou zeminu, ale kvalitní substrát. Měl by být jemný, vzdušný a bohatý na živiny. Ideálním řešením je zakoupení speciálního substrátu nebo sadbovacích tablet, se kterými se nejen snadno pracuje, ale umožňují také rychlejší zakořenění díky vhodnému poměru vzduchu v tabletě.

4. Pozor na předčasný výsev

Snažte se vždy dodržet doporučenou dobu výsevu a také to, jestli se semínka vysévají v domácích podmínkách, nebo až na přímé stanoviště na záhon. Orientace ve znacích, které na pytlíkách bývají, je zásadní. Dozvíte se nejen dobu výsevu, dobu přesazení na záhon, ale i doporučený spon v řádcích a dobu předpokládané sklizně.

5. Rostliny nemají dost prostoru

Jak rostliny rostou, potřebují více místa. Měli bychom se tedy uchýlit k pikýrování, tedy přesazení rostlin do větších samostatných nádob. První pikýrování provádíme, když rostliny vytvoří jeden set pravých listů. První listy, které rostlinka vytvoří, jsou děložní a nemají tvar specifický pro danou rostlinu. Je to důležité, aby si sazenice nestínily a aby mezi nimi byla dostatečná cirkulace vzduchu. Potřebují prostor pro vývoj svých kořenů, které by se jinak do sebe mohly zamotat, a přesazování by tak bylo problematické.