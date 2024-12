Už v lednu můžete předpěstovávat některé druhy zeleniny. Pojďme si zopakovat, jak na to

info nieriss / Shutterstock

Beáta Vaňková 16. 12. 2024 clock 3 minuty gallery video

Ačkoliv v zimě nemáme moc práce na zahradě, neznamená to, že budeme zahálet! Na konci ledna se totiž můžeme pustit do předpěstování několika druhů zeleniny, ale i květin. Pokud nevíte, jak na to, máme pro vás pár praktických tipů.

