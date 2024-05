Vyberte si. Chcete mít na zahradě parádní anglický trávník, nebo dáte přednost čistým játrům? V tom druhém případě úžasnou pampelišku neničte, ale pochutnejte si na ní. A kdo nemá zahradu, najde pampelišku v přírodě. Proč byste ji měli vzít na milost?

Už ve starověku si lidé potírali pihy a skvrny na kůži pampeliškovým "mlékem", což se vyplatí dělat také v 21. století. Naučit se jíst pampelišku zase můžete od Francouzů, ostatně pěstují ji rovněž komerčně.

Co je dobré pro Francouze, bude svědčit i vám. Ale pampeliška vás potěší minimálně 3x: je krásná (duše pookřeje), chutná (využijete ji v kuchyni) a hlavně zdravá (patří mezi nejlepší detoxikační bylinky).

Máte rádi změnu? Udělejte si kávu z kořenů pampelišek, tady je návod:

Zdroj: Youtube

Startér zdraví. A zadarmo

Říká se, že pokud má rostlina geniální regenerační schopnost, například vyroste jen z milimetru kořene, musí být zdravá. Přesně taková je i pampeliška, skutečně to dokáže. A užívat ji může téměř každý (kdo bere dlouhodobě léky, ten se nejprve poradí s lékařem). Dá se totiž jíst celá, od květu po kořen. Celoročně. Ovšem teď na jaře to má ještě větší smysl. Proč?

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in Pampeliška má své léčivé schopnosti už v názvu - je to smetanka lékařská

Pampeliškový manuál: co z ní využít, kdy a jak

Komu se nechce trhat pampelišky, koupí si usušené listy nebo kořeny, jsou běžně v prodeji nejen v lékárnách. A pokud si pampelišku raději nasbíráte sami, pochutnáte si na čerstvé léčivce.

Listy: Nejlepší jsou mladé, pampeliška však roste dlouho, užijete si je na jaře i později. Poslouží i do detoxikačních čajů. Dávají se rovněž do salátů (použijte cca 20 procent z celkového množství). Pokud by na vás byly listy moc hořké, lze je spařit, a tak se hořkosti zbavit, ale hořkost lze vyvážit i něčím sladším, třeba jablkem. Nebo si z nich udělejte pesto.

Vyzkoušejte: Pampeliškový sirup připravený zastudena, kdy se listy nakládají do cukru, jak radí zkušený mistr kuchař Roman Paulus.

close info teatian / Shutterstock zoom_in Pampeliškový olej je výborný také na suchou kůži, působí protizánětlivě, vyživuje pokožku

Stvoly: „Naše babičky žvýkaly místo brufenu sedm sedmikrásek denně a místo febicholu si ordinovaly stonky pampelišek,“ říká Jana Vlková, propagátorka jedlých rostlin. Zkuste to také a dáte nám za pravdu, jak mocné je žvýkání i pro vaši psychiku - uklidňuje.

Květy: Udělejte si stejně jako naše babičky pampeliškový med, víno nebo detoxikační čaj. Podle nutriční specialistky Nancy Geib lze pampeliškové květy také naložit do oleje nebo octa (pampeliškový olej představuje dobrý základ pro mazání na bolavé svaly, hodí se i na suchou pleť).

Kořen: Vyrývá se buď brzo na jaře, nebo na podzim. Usušený drcený kořen se rovněž používá na přípravu čajů. A z usušeného opraženého si uvaříte pampeliškovou kávu. Recept najdete ve videu v úvodu článku.

Detoxikační kúra

Netřeba využívat drahé ozdravující procedury, detoxikace pampeliškou je zadarmo. Po zimě byste měli pročistit organismus a právě to dokáže čaj z pampelišek.

Výrazně podporuje odolnost (obranyschopnost) a regeneraci organismu zejména na jaře, kdy se mají posílit (detoxikovat) játra. Těm svědčí hořčiny a pampeliška je nahořklá. Kromě jater přispívá k tvorbě žluči (čili bonus pro trávení), zdravému metabolismu tuků a vůbec látkové výměně v těle.

Další dávka zdraví

Pampeliška je močopudná, ostatně už v 11. století ji ordinoval lékař Avicenna na otoky. Navíc neubírá tělu draslík, naopak ho doplňuje. Dále nabízí například vápník, mangan, řadu vitaminů včetně C a jiné živiny.

Lze ji použít také při ledvinových a žlučníkových kamenech. Pomáhá proti zánětům.

Méně známý je fakt, že hořčiny v ní obsažené ulevují rovněž při nachlazení a kašli.

Pampeliška bývá součástí čajů pro diabetiky a žlučníkáře.

Šetří slinivku.

Více o léčivých účincích, co s pampeliškou v kuchyni nebo jak ji využít pro podporu krásy, se dozvíte zde. Nebo i tady.

Zdroj: health.clevelandclinic.org, rozhlas.cz, salveo.cz