Jak a čím krmit ptáky v zimě, aby byli spokojení? Tady je přehled zobání podle ptačích druhů

close info nathanmcc / Shutterstock

Tereza Sladká 6. 12. 2024 clock 3 minuty gallery video

Zima je tady a s ní i čas, kdy se na zahradách objevují hladoví ptáčci, hledající něco na zub. A my, co je rádi pozorujeme, jim to jídlo samozřejmě s radostí naservírujeme! Ale co mají vlastně nejradši a jak jim to nabídnout? Mrkneme na pár tipů, jak si udělat ze zimní zahrady ptačí ráj.

