Půdopokryvným rostlinám se málokdy dostane zaslouženého uznání, což je škoda, protože jsou nesmírně užitečné, jejich pěstování přináší mnoho výhod a lze je využít nejrůznějšími způsoby v každé výsadbě. Pojďme si projít výhody jejich pěstování a způsoby, kde všude je můžete využít.

Zatímco většina zahrad je navržena tak, aby poutala pozornost na velkolepé a nápadné rostliny, půdopokryvné rostliny vykonávají svou práci nenápadně, bez velkých fanfár. Vyplňují mezery, prospívají na místech, kde neroste nic jiného, pomáhají stabilizovat půdu a plynule propojují různé části dvora.

Proč vysazovat půdopokryvné rostliny

Rostou při zemi a zřídkakdy dosáhnou nad třicet centimetrů. Bývají odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám a snadno se pěstují. Tady jsou důvody, proč je zařadit do výsadby.

Zamezí růstu plevelů

Každý zahrádkář zná frustraci z neustálého pletí. Nejenže je to časově náročná práce, ale navíc se do úmoru opakuje. A pokud zanedbáte pletí záhonů, plevel začne konkurovat ostatním rostlinám a odebírat půdě vodu a živiny.

Plevel se ale nemá kde uchytit, pokud mu na to nenecháte místo. A to je právě úkol pro půdopokryvky. Tyto nízko rostoucí, často plazivé rostliny pokryjí půdu, aniž by vyrostly příliš vysoko a bránily výhledu na ostatní květiny. Čím více prostoru zaberou, tím méně místa zbude pro nežádoucí býlí, a tím méně času strávíte pletím.

Zakryjí holou půdu

Jsou místa, kde se jen těžko něco pěstuje. Pohled na několik živořících květinek nebo holiny není zajímavý ani příliš příjemný. A taky se na prázdné půdě okamžitě uchytí plevel. A to je příležitost pro půdopokryvné rostliny, protože většina z nich je nenáročná na údržbu i stanoviště. Jejich použití je nejjednodušší způsob, jak zkrášlit vzhled zahrady, aniž byste museli investovat spoustu času do péče o náročnější druhy.

close info Barbara z Pixabay.com zoom_in Šrucha velkokvětá velmi dobře zvládá suchá chudá stanoviště

Pomáhají zadržovat vodu

Holá půda v létě velmi rychle vysychá. Lze tomu zabránit použitím mulče, nebo využít jedinečné vlastnosti půdopokryvných rostlin. Fungují jako živý půdní kryt, pokrývají půdu a blokují ostré sluneční světlo, které půdu vysušuje.

Kromě toho, že udržují vlhkost v půdě, mohou také zadržovat živiny. A nemusíte se starat o výměnu mulče, což je další nákladná a časově náročná práce.

Dodají měkkost výsadbám i cestičkám

Většina zahrad je navržena s cestičkami, zídkami a stylovými terasami z cihel, kamene nebo dřeva. Přímé, ostré linie těchto prvků mohou kolidovat s osázenými plochami dvora, a právě zde se uplatní půdopokryvné rostliny jako přechodový, změkčující prvek.

Zejména nově položené cesty mohou vytvářet ostré linie, takže si připadáte, jak na vojenské přehlídce. Ale pokud okraje osázíte rychle rostoucími půdopokryvnými rostlinami, například aromatickými bylinami, které při průchodu uvolňují svou vůni, okraje se rozostří a vytvoří jemný a přirozený dojem.

Podobně velmi atraktivně fungují tyto rostliny přepadávající přes okraje cihlových květináčů a kamenných zídek, které zbaví ostrých rohů a vytvoří měkčí vzhled.

Pomáhají zabránit půdní erozi

Výsadbou odolných půdopokryvných rostlin na svazích snížíte výskyt plevele. Jakmile se rostliny zakoření a prorostou půdou, zpevní ji a zabrání sesuvům.

Až se rostliny rozrostou, vytvoří na povrchu půdy pokrývku, která snižuje možnost, že se zemina při silném dešti spláchne ze svahu. Přidání půdopokryvných rostlin je navíc skvělý a snadný způsob, jak udělat strmý nezajímavý svah vizuálně přitažlivějším.

close info Eltonlaw / Shutterstock zoom_in Půdopokryvné rostliny vyplňují mezery, prospívají na místech, kde neroste nic jiného, pomáhají stabilizovat půdu a plynule propojují různé části dvora

Náhrada trávníku

Dlouhotrvající mrazy, vlny veder a bleskové záplavy jsou stále častější a nejjednodušší způsob, jak překonat tato období, je spolupracovat s klimatem, ne proti němu.

Trávník je bezesporu nejvíce náročný prvek zahrady. Snadno vysychá, potřebuje pravidelné hnojení a toho času, co strávíte jeho sekáním! Nízko sečený trávník se během několika horkých dnů může proměnit v poušť. Jeho uvedení do dobrého stavu stojí spoustu času, úsilí a peněz.

Jistě můžete ho nahradit dlažbou nebo štěrkovým povrchem, ale co využít nenáročné druhy půdopokryvných rostlin, které si s výkyvy počasí poradí mnohem lépe? Byliny jako tymián a heřmánek, rozchodníky, odolné nízké trávy a bílý jetel vytvoří zelenou květnatou plochu, která se o sebe postará sama.

Při zakládání takové zelené plochy dbejte na to, aby všechny vybrané rostliny měly stejné požadavky na stanoviště, vláhu a sluneční svit. Pak spolu dobře vyjdou a rychle se propojí, aby vytvořily voňavou, květinovou a pro opylovače přívětivou plochu, kterou není třeba sekat a jen málo zalévat nebo hnojit.

Lákají opylovače

Spousta půdopokryvných rostlin kvete, takže přitahují včely a další opylovače, kdežto zelený nízký trávník je vlastně mrtvá plocha. Výměnou zeleného pažitu za kvetoucí půdopokryvné rostliny se můžete těšit nejen z květů, ale pomůžete také zvýšit rozmanitost hmyzu a volně žijících živočichů ve vaší zahradě.

Včel a dalšího opylujícího hmyzu ubývá, ale jsou důležitou součástí přírodního ekosystému, takže vysazením většího množství kvetoucích rostlin přispějete ke zlepšení stavu přírody.