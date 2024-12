Nebezpečí běhu jakéhokoliv čerpadla nasucho rozhodně není dobré podceňovat zejména u vrtaných studen: vyčerpat celý vodní sloupec z úzkého vrtu jde kupodivu velmi rychle. Pro představu: malé čerpadlo o průtoku 1 m³/hod. zavěšené v hloubce 5 m pod hladinou vrtané studny o průměru 20 cm na to teoreticky nepotřebuje ani čtvrt hodiny. V praxi to bude sice nejspíš o něco déle, v závislosti na hloubce hladiny, celkové délce povrchového vedení, síle pramene a případném zakončení vyústění hadice v místě odběru vody (rozstřik, kohout atd.), ale i tak je to třeba hlídat. Pokud není čerpadlo opatřeno automatickým vypínáním, nezbývá než sledovat, zda je proud stále dostatečně silný. Jakmile začne hadice na konci „plivat vodu“, je nejvyšší čas čerpadlo vypnout.