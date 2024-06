Kdo by to byl řekl, že něco tak obyčejného jako jedlá soda může být hrdinou vaší zahrady? Připravte se na fascinující cestu světem zahradničení, kde mšice nemají šanci přežít.

Všichni zahrádkáři vědí, jak dokážou mšice znepříjemnit život rostlinám. Tyto malé potvůrky se rády usazují na listech a stoncích, vysávají z nich šťávu a zanechávají za sebou zkázu. Chemické postřiky mohou být účinné, ale často zanechávají nežádoucí stopy a škodí životnímu prostředí.

Co takhle zkusit přírodní a šetrnou metodu? Přichází jedlá soda – váš nový nejlepší přítel v boji proti mšicím.

Už žádné mšice!

Příprava postřiku z jedlé sody je snadná a rychlá. Stačí vám následující ingredience:

1 litr vody

1 kávová lžička jedlé sody

Jak na to? Uvařte litr vody a vmíchejte do něj jedlou sodu. Směs nechte vychladnout a poté ji nalijte do lahve s rozprašovačem. Aplikujte na postižené rostliny, zejména tam, kde jste zaznamenali výskyt mšic. Tato přírodní metoda funguje rychle a účinně – za pár dní by měly být vaše rostliny opět v plné kráse.

Alternativou je postřik z popela

Pokud se vám jedlá soda neosvědčila, nezoufejte. Máme pro vás další účinnou alternativu – postřik z popela. Naše čtenářka se s námi podělila o svůj osvědčený recept a světe, div se, opravdu funguje!

Na postřik budete potřebovat:

100 gramů dřevěného popela

2 litry odstáté nebo dešťové vody

1 čajovou lžičku jemného, přírodního mýdla

Všechny suroviny smíchejte a nechte louhovat přes noc. Nezapomeňte popel předem nadrtit. Ráno tekutinu přeceďte přes jemné síto nebo plátno a nalijte ji do lahve s rozprašovačem. Aplikujte na rostliny a za tři dny zkontrolujte výsledek. Pokud mšice stále přežívají, postřik zopakujte.

Popel navíc obsahuje fosfor, hořčík, draslík a vápník, což jsou živiny prospěšné pro růst vašich rostlin. Nejen že se zbavíte mšic, ale zároveň pohnojíte své papriky, rajčata, okurky či rybíz.

Jedlá soda proti plísním

Jedlá soda nejenže spolehlivě zlikviduje mšice, ale také výborně chrání vaše rajčata před plísněmi a houbovými chorobami. Jak na to? Smíchejte dvě lžičky jedlé sody, jednu lžičku oleje a jeden litr převařené vody. Nechte roztok odstát přibližně půl hodiny a pak ho přelijte do rozprašovače.

Pro prevenci aplikujte na rajčata jednou týdně, a pokud se plíseň objeví, postřikujte rostliny každé dva až tři dny. Díky jedlé sodě budou vaše rajčata zdravá a chráněná před nepříznivými houbovými chorobami.

Jaký postřik na mšice se vám nejvíc osvědčil? close info Profimedia Mšice jsou malí, ale zato velice nebezpeční škůdci. Jakmile poznáte, že ohrožují vaše rostliny, musíte urychleně začít jednat. Jedlá soda • 3 success_fill Jedlá soda Popel ze dřeva • 1 success_fill Popel ze dřeva Mýdlový roztok • 1 success_fill Mýdlový roztok Olejový roztok • 2 success_fill Olejový roztok Ocet • 0 success_fill Ocet Neemový olej • 1 success_fill Neemový olej Alkoholový roztok (lihový) • 0 success_fill Alkoholový roztok (lihový) Koupený přípravek • 0 success_fill Koupený přípravek Česnekový postřik • 0 success_fill Česnekový postřik Kopřivový výluh • 0 success_fill Kopřivový výluh Tabákový výluh • 0 success_fill Tabákový výluh Jiný • 3 success_fill Jiný Hlasovalo: 11

Ať už se rozhodnete pro jedlou sodu, nebo popel, vaše zahrada bude v bezpečí. Přírodní metody jsou nejen účinné, ale také šetrné k životnímu prostředí a zdraví vašich rostlin. Vyzkoušejte tyto tipy a dejte mšicím sbohem jednou provždy!

