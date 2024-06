Máte nanášet repelenty jen na kůži, nebo i na oblečení? A patří také na obličej? Jak dlouho bude repelent působit? A kdy je lepší na repelenty zapomenout? Čtěte dál a dozvíte se to.

Repelenty běžně odpuzují klíšťata obecná (těch je u nás 99,9 procenta), komáry i muchničky. Nejde jen o svědivé kousance, díky repelentům se chráníte před zákeřnými chorobami, které klíšťata přenáší. Pozor, klíšťata přenášející bakterie způsobující lymskou boreliózu jsou dnes častější v městských parcích než v lesích.

Jak správně odstranit klíště? Nabízíme návod Státního zdravotního ústavu:

Co repelenty obsahují

Nejčastěji repelenty obsahují jako účinnou látku DEET (diethyltoluamid), dále se používá například Icaridin, IR3535 a jiné. Důležité: Většinu repelentů lze používat na oděv i na kůži. „Repelenty na bázi permethrinu jsou pak určeny jen pro zvířata (kromě koček) a u člověka jen pro aplikaci na oblečení, nikoli na pokožku," uvádí RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Jak dlouho repelent působí

Na každém repelentu je uvedená doba účinnosti i věk, od kterého ho lze používat. Obecně platí: čím vyšší koncentrace účinné látky, tím delší ochrana (například repelent Predator s 16 procenty látky DEET slibuje ochranu 2 až 4 hodiny, stejná značka, ale s obsahem 24,9 procenta DEET vás bude chránit 4 až 6 hodin).

close info Monkey Business Images / Shutterstock zoom_in Před klíšťaty, komáry a jiným otravným hmyzem si nemůžete být jistí ani na své zahradě

Co snižuje účinnost repelentu

Zejména jde o:

působení slunce (dochází k rychlejšímu odpařování účinné látky),

koupání, déšť, pocení (účinná látka se smývá).

Jak použít repelent SPRÁVNĚ

Repelent funguje tam, kam ho nastříkáte, proto je třeba pokrýt co nejvíce plochy těla (většina nabízených repelentů je ve formě sprejů). Správně ho máte aplikovat jak na oděv a boty, tak na nezakrytou kůži (aplikace na pokožku, kterou hned překryjete oblečením, nemá smysl). Pozor: U dětí rozhodně nedávejte repelent na jejich dlaně, mohly by si pak promnout oči.

Důležité: Klíšťata neskáčou, jak se občas ještě traduje, ale lezou. Nejčastěji se přichytí na naše nohy, proto je ochrana nohou nejdůležitější, a to včetně bot.

close info FotoDuets / Shutterstock zoom_in Nakažená klíšťata jsou všude, i v parku ve městě

Můžete dát repelent na obličej?

Repelent lze použít i na obličej (není-li na něm uvedeno jinak), ale ne přímo. Nejprve aplikujte potřebné množství do dlaní, pak si dlaněmi přetřete obličej. Nesmí však přijít do očí a jejich okolí, ani do nosu.

Kdy repelent nepoužívat

Aplikace repelentu se nedoporučuje na poraněnou nebo podrážděnou pokožku (například spálenou od sluníčka).

Má se repelent kombinovat s opalovacím přípravkem?

Nemá to smysl, opalovací přípravek se nanáší častěji než repelent. Dodržujte pravidlo: Nejprve aplikujte opalovák, až pak repelent.