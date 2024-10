Chystáte se na zahradě připravit pravou podzimní či zimní atmosféru a vyšperkovat ji správným osvětlením? Myslete na to, že venkovní zásuvky a vypínače jsou vystavovány každé nepřízni počasí, včetně deště a sněhu. Proto musí zahradní elektroinstalace splňovat určité parametry.

Podzim je tu, a než se nadějeme, rychle ho vystřídá vánoční období. Na dveře navíc pomalu začíná klepat i Halloween, kdy naše domácnosti a zahrady zdobí dýně a různé strašidelné postavičky. Vaše dekorace nejlépe vyniknou až večer, ve tmě v doprovodu světýlek. Krásně nasvětlená zahrada, kterou vám budou sousedi závidět, musí být ale zároveň bezpečná. Déšť ani sníh totiž neřeší, jestli venkovní zásuvky a vypínače splňují správný stupeň krytí IP – vy byste ovšem měli.

Co znamená stupeň krytí IP?

Odolnost venkovní elektroinstalace vůči vodě je vyjádřena stupněm krytí označovaným IP. Jedná se o normu, která určuje, jak konkrétní zařízení odolává nepříznivým účinkům pevných těles, vody a vlhkosti. Uvádí se v podobě kódu IPxx, kde xx značí číslice přiřazené k příslušné úrovni ochrany.

První číslo určuje ochranu proti vniknutí pevných těles, hodnota může být od nuly do šesti. Nula znamená žádnou ochranu a šest představuje úplnou ochranu proti prachu. Druhá číslice nám říká, jaká je odolnost vůči vodě a vlhkosti a udává se v rozmezí nula až devět – nula opět znamená žádnou ochranu a devět naopak, že zařízení vydrží zaplavení vodou pod tlakem 80\–100 bar při teplotě +80 °C. (www.elektroprumysl.cz)

Průvodce výběrem venkovního osvětlení

Zdroj: Youtube

Vhodné zásuvky a vypínače na zahradu

Do interiéru nám standardně stačí zásuvky a vypínače se stupněm krytí IP20, pro zahradní užití je ale zcela nedostatečné. Více nám tuto problematiku přibližuje Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingového oddělení společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce vypínačů a zásuvek.

„Ačkoliv je podzimní a vánoční venkovní výzdoba kouzelná, vypínače a zásuvky jsou vystavovány náročnému prostředí, pro které jsou určena elektrická zařízení se stupněm krytí IP44. To přístroj chrání proti vniknutí cizích těles o průměru jeden milimetr a víc a stříkající vodě ze všech úhlů. Sníh ani prudký déšť tedy nepředstavují žádné riziko.“ Stupeň krytí IP44 je tak do běžných povětrnostních podmínek našich zahrad zcela dostačující.

Zjednodušený přehled krytí IP

Máte obavy, jestli IP44 vystačí na vaše specifické podmínky užití? Pro jednoduší orientaci jsme připravili stručný přehled:

IP4x – přístroj je chráněný proti vniknutí cizích těles o průměru 1 mm a vyšší,

– přístroj je chráněný proti vniknutí cizích těles o průměru 1 mm a vyšší, IP5x – přístroj je chráněný před prachem,

– přístroj je chráněný před prachem, IP6x – přístroj je zcela prachotěsný,

– přístroj je zcela prachotěsný, IPx4 – přístroj je chráněný proti stříkající vodě,

– přístroj je chráněný proti stříkající vodě, IPx5 – přístroj je chráněný proti tryskající vodě,

– přístroj je chráněný proti tryskající vodě, IPx6 – přístroj je chráněný proti intenzivně tryskající vodě.

Do prachem a vodou velmi namáhaného prostředí jsou vhodnou volbou zásuvky s vyšším stupněm krytí IP54, IP55, IP65 a IP66.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Máte na zahradě osvětlení? close info Stenko Vlad / Shutterstock Krásně nasvětlenou zahradu vám budou sousedé závidět. Ano, zahradu máme osvětlenou. • 0 % success_fill Ano, zahradu máme osvětlenou. Ano, máme solární lampy. • 0 % success_fill Ano, máme solární lampy. Zahradu neosvětlujeme. • 0 % success_fill Zahradu neosvětlujeme. Hlasovalo: 0

Zvýšená odolnost zahradní elektroinstalace

Zvýšená odolnost vypínačů a zásuvek je dána jejich vnitřní stavbou. „Vypínače a zásuvky s krytím IP44 jsou vybavené vnitřním gumovým lemem, který by měl těsně obepínat tělo vnitřního přístroje i okolní součásti, a tím zamezuje průniku vody do přístroje. Zásuvky dále disponují na čelní straně průsvitným víčkem na pružině – to vše například splňuje naše kolekce ELEGANT AQUA,“ vysvětluje Ing. Martina Obadalová ze zlínského OBZORu.

„Stupeň krytí správně funguje pouze v případě, jestliže je do zásuvky zapojen přístroj s odpovídající vidlicí, která má těsnicí O-kroužek. Nikdy tedy například nepoužívejte do exteriéru světýlka, kterými zdobíte svou domácnost – ta zmíněnou ochráněnou vidlici nemají.“