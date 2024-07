Příznivci botanických růží musí mít na zahradě růži svraskalou. Prakticky nezničitelný keř od června nasazuje květy, ze kterých se na podzim vytvoří ty největší šípky, jaké jste kdy viděli. A další výhoda této růže? Roste sama, bez péče a skvěle zvládá sucho.

Růže svraskalá (Rosa rugosa) je 1,5–2 metry vysoký vzpřímený opadavý růžový keř s lesklými, tmavě zelenými, drsnými listy na velmi pichlavých, trnitých větvích. Pochází z Japonska, Koreje a Číny a rozšířila se kromě nejteplejších oblastí skoro po celé Evropě, do jižních oblastí Kanady a na východ a jihovýchod Spojených států.

Kvete od června do konce léta světle až tmavě růžovými nebo bílými, obvykle dvou až čtyřcentimetrovými jednoduchými květy. Na podzim růže vytvářejí velké šípky bohaté na vitamin C. Byly také vyšlechtěny plnokvěté variety rugosy, které se hodí do formálnějších zahrad.

Pěstování růže svraskalé

Tento keř se snadno pěstuje. Pokyny k výsadbě by mohly znít: "Zasaďte a odstupte." Je to bujně rostoucí rostlina, která během několika let vytvoří pevný živý plot nebo bariéru. Její šíření lze udržovat kosením, na vyvýšených záhonech nebo v nádobách.

Tyto rostliny se jen zřídka potýkají s problémy souvisejícími se škůdci nebo chorobami. Přesto sledování výskytu mšic, příznaků černé skvrnitosti a dalších běžných problémů s růžemi může pomoci, abyste své keře udrželi svěží a zdravé.

Rosa rugosa je velmi tolerantní ke všem půdám kromě špatně odvodněných, v těch je nutná dobrá drenáž. Roste i v písku. Ideální je vysazovat je do středně úrodné půdy bohaté na humus s pH mezi 5,5 a 7,0. Umístěte rostliny do země ve stejné výšce, jak rostly v květináči.

Kromě období po výsadbě, kdy je třeba kolem nich udržovat půdu vlhkou, je péče o růže svraskalé minimální. Na rozdíl od hybridních růží nepotřebují pravidelné hnojení ani řez. Velmi dobře snáší sucho, takže je zalijte pouze při dlouhotrvajících suchých obdobích.

Zdroj: Youtube

Chcete-li se dočkat šípků, od konce července neodstraňujte odkvetlé květy ani keř netvarujte.

Vzhledem k tomu, že keře těchto botanických růží mohou vytvářet značné množství odnoží, je vhodné odstraňovat nové přírůstky z báze rostlin, aby se příliš nerozšířila.

Jak množit růži svraskalou

Množení řízky z těchto rostlin patří mezi nejběžnější způsoby jejich získávání. Přesazené růže se přizpůsobí a prospívají v široké škále půd, včetně těch, které mají relativně nízkou úrodnost. Dají se množit i ze semen, ale ta musí projít dormancí. Velmi dobře se také množí hřížením.

close info photoPOU / Shutterstock zoom_in Kromě původních jednoduchých byly také vyšlechtěny plnokvěté variety rugosy

Tipy na sklizeň a konzervaci růže svraskalé

Rugosy mají mnohostranné využití. Okvětní lístky lze smažit v omeletách, vyrábět z nich želé nebo sirup, používat je do polévek či salátů.

Velké, sladce trpké plody mají velmi vysoký obsah vitaminu C. Šípky ke sběru by měly být pevné, ale trochu poddajné v jasně červené barvě. Vyhněte se plodům, které jsou svraštělé, měkké nebo nemají správnou barvu. Měly by se vyhodit nebo ponechat na rostlině jako pochoutka pro ptáky.

Nejsladší jsou hned po prvních mrazech. Šípky lze sušit na čaje, nebo z nich připravit želé, džem nebo omáčku.