Tradiční zahrádkáři nedají dopustit na každoroční hlubokou orbu záhonů. Tím se půda provzdušní, rozbije se zhutnělá struktura a odstraní případný plevel. V posledních několika letech však zahrádkářskou komunitu uchvátila metoda kultivace bez rytí. Na sociálních sítích je stále populárnější hashtag #nodig. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody zahradničení bez rytí?

Základní myšlenka zahradničení bez rytí spočívá v tom, že se rostliny sází přímo do neobdělané půdy, která byla před tím zbavena porostu dlouhodobým mulčováním vysokou vrstvou organické hmoty, jež zamezí přístupu světla k rostlinám.

Tráva a plevel bez přístupu světla časem uhynou. Mezitím půdní mikroorganismy a žížaly promění nahromaděný mulč v úrodný kompost a částečně ho zapracují do půdy, čímž vytvoří dokonalé prostředí pro výsadbu nových rostlin.

Tato metoda je sice stará již několik století, ale zpochybňuje tradiční zahradnické postupy, kdy se půda před výsadbou obdělává a kypří.

Jak založit záhon bez rytí:

Zdroj: Youtube

Výhody a nevýhody rytí

Pro: Obracením půdy se obnoví struktura zhutnělé či udupané hlíny. Rytím se zapracují hnojiva, kompost, vápno či hnůj, což zlepšuje kvalitu půdy. Díky tomu také můžete odhalit a odstranit problémy v půdě, jakými jsou třeba staré kořeny stromů a zakopané odpadky. Obrácení půdy také zlepšuje její provzdušnění a přívod vody ke kořenům.

Proti: Kromě toho, že je kopání velmi pracné a časově náročné, poškozuje organismy, které jsou pro život v půdě nezbytné. To vede ke ztrátě vlhkosti v půdě, takže pokud se rozhodnete půdu překopat, je lepší tak učinit před příchodem teplejšího jarního počasí. Některé studie prokázaly, že kdykoli je půda překopána, nakypřena nebo převrácena, vzpamatovává se z narušení tím, že se znovu pokryje plevelem.

Ryjete pravidelně záhony? Tím, že půdu nekopete, jsou žížaly, houby a další půdní organismy nerušeny a nepoškozeny, čímž se udržuje zdravý půdní život. Ano, rytí je základ pro přípravu půdy na sezónu. • 56 % Bez rytí se tolik nenadřu a je to lepší pro půdu. • 44 % Hlasovalo: 18

Výhody a nevýhody nerytí

Pro: Jaká je tedy alternativa? Tím, že půdu nekopete, jsou žížaly, houby a další půdní organismy nerušeny a nepoškozeny, čímž se udržuje zdravý půdní život. To znamená menší závislost na chemických hnojivech, což ušetří peníze a je to lepší pro životní prostředí!

Neporušená půda má menší potřebu se zotavovat. A ozdravuje tím, že se pokryje plevelem. Menší narušení půdy také snižuje počet hrud, které vznikají při rytí. Ty slouží jako úkryt pro škůdce, jako jsou slimáci a plži.

Kopání může být náročné na práci a čas! Pokud nebudete záhony překopávat a strávíte méně času pletím, můžete lépe využít svůj drahocenný čas na zahradě.

Proti: Zahrada bez kopání však neznamená bezúdržbové hospodaření. Příprava záhonů pro tuto metodu vyžaduje čas a trpělivost. Zatímco při obdělávání půdy připravíte záhon k výsadbě během několika hodin, čekání na odumření rostlin včetně kořenů pod nepropustnou vrstvou mulče trvá minimálně půl roku.

Budete také potřebovat dostatek mulče, který může přilákat slimáky a hlemýždě. Ve vlhku se zvětšuje pravděpodobnost, že vás tito nežádoucí škůdci budou trápit.

close info denise1203 / Shutterstock zoom_in Základní myšlenka zahradničení bez rytí spočívá v tom, že se rostliny sází přímo do neobdělané půdy, která byla před tím zbavena porostu dlouhodobým mulčováním

Jak to tedy je? Rýt, či nerýt?

Chcete-li si ušetřit práci a čas, který strávíte vytrháváním plevele, určitě stojí za to vyzkoušet zahradničení bez rytí. Nemusí to však být vždy ta nejefektivnější metoda, zejména pokud byly záhony dlouho neudržované nebo nevíte, co se skrývá pod povrchem.

Řiďte se především potřebami půdy a udělejte to, co vám nejlépe vyhovuje. Pokud vaše půda postrádá živiny, možná bude nejlepší ji obrátit a přidat do ní organický materiál. Ale máte-li dostatek času, zamulčujte odpočatou a léta ladem ležící půdu. Po roce získáte ty nejúrodnější záhony, které se vám odmění tou největší zeleninou bez použití jakýchkoliv hnojiv.

Zdroj: landscapeofmeaning.blogspot.com, nutleyskitchengardens.co.uk, botanicgarden.wales