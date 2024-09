Většina lidí ví, že šanta kočičí má na kočky velmi zvláštní účinky. Proč je však tato bylina pro domácí šelmy tak přitažlivá a k čemu dalšímu se dá použít, už mnozí nevědí. V tomto článku vám to povíme, a navíc se dozvíte, jak ji používat v kuchyni či jako léčivý prostředek.

Šanta kočičí (Nepeta) je oblíbenou rostlinou našich zahrad. Patří do čeledi hluchavkovitých a na světě existuje více než 50 různých druhů. Její květy lákají včely i další opylovače a dobře se jí daří v trvalkových nebo bylinkových záhonech. Lidem keříčkovitá rostlina s modrými nebo bílými květy příjemně voní po citronu a mátě. Pro kočky je však zřejmě tato vůně něčím víc.

O pěstování šanty kočičí si přečtete tady: Šantu si nezamiluje jen vaše kočka, ale i vy. Jak pěstovat jednu z nejdéle kvetoucích trvalek?

Jak působí šanta kočičí na kočky?

Šanta kočičí intenzivně působí na většinu koček, a dokonce i na jejich divoké příbuzné, jako jsou lvi a tygři. Zdá se, že má pro zvířata téměř magickou přitažlivost.

Většinu koček přivede rostlina do euforického stavu. Některá zvířata se při kontaktu s ní dokonce stávají hyperaktivními, otírají se nebo se v ní dokonce válejí. Jiné šelmy zase okusují listy.

Je zvláštní, že u sušené šanty lze pozorovat zcela jiný účinek: kočky se při kontaktu s ní zcela uklidní a uvolní. Ovšem ne na všechna zvířata má stejný účinek. Koťata, která ještě nejsou pohlavně dospělá, se o tuto kočičí drogu prakticky nezajímají.

Tip: Téměř omamné účinky šanty kočičí můžete svému mazlíčkovi dopřát i doma. Například hračky, které potřete listy této rostliny, se pro domácí šelmu rázem stanou neodolatelnými.

close info Creative Cat Studio / Shutterstock zoom_in Je zvláštní, že u sušené šanty lze pozorovat zcela jiný účinek: kočky se při kontaktu s ní zcela uklidní a uvolní

Proč je šanta pro kočky tak přitažlivá?

Důvod, proč jsou kočky touto zvláštní rostlinou tak nadšené, není výzkumy zcela objasněn. Jasné však je, že obsahuje látku zvanou nepetalakton, kterou rostlina pravděpodobně využívá jako přirozenou obranu proti hmyzu a škůdcům.

Tato substance je velmi podobná přirozeným pohlavním feromonům koček a je součástí sekretu, který kočky vylučují žlázami na hlavě. To by také vysvětlovalo, proč zejména kocouři šantu tak milují: Vůně stimuluje jejich sexuální pud a uvolňuje endorfiny. Mimochodem, rostlina je v malém množství zcela netoxická a není třeba panikařit, pokud se vaše čičina odvážně zakousne do listů.

Šanta kočičí funguje i na lidi

Kromě afrodiziakálního účinku na kočky má šanta kočičí pozitivní účinky i na lidský organismus. Lze z ní vyrobit esenciální olej, který příjemně voní a má odpuzující účinek na hmyz.

Jako léčivý prostředek se používá již od středověku.

Šanta kočičí má na lidi následující účinky:

Relaxační

Protikřečové

Analgetické

Podporuje trávení

Je potopudná a močopudná

Nejjednodušší použití šanty kočičí je ve formě čaje. K tomuto účelu se čerstvé nebo sušené listy a květy jednoduše spaří horkou vodou a nechají se pět až deset minut louhovat.

close info Linda George / Shutterstock zoom_in Většinu koček přivede rostlina do euforického stavu

Tipy, jak využít šantu kočičí: