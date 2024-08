Jediným českým výrazem doslovně přejatým ze zcela odlišné finštiny je sauna. Zdravý rituál, který řada Čechů vzala za svůj.

O saunování se v současnosti mluví se stejnou samozřejmostí jako o svíčkové nebo guláši se šesti. Přitom nechybělo moc a mohlo se jí po ruském vzoru říkat baňa nebo se nabízely legrační výrazy připomínající národní obrození, například teplokomora či místopotka.

Každopádně, když se u nás slůvko sauna dostalo do povědomí, ještě to neznamenalo, že by lidé o horkovzdušné lázni mnoho věděli. Na celostátní konferenci v Ostravě roku 1968 konané pod heslem „Sauna v životním prostředí a stylu socialistického člověka“ zazněl diskusní příspěvek o tom, že nahá zpocená těla nejsou hygienická a navíc kazí mravy.

close info Zenbox zoom_in Do sauny Zenbox s pomrkávajícím kulatým oknem a rozměry 2 × 2 × 2 m se vejde až 6 lidí. Autoři projektu ji koncipovali jako modulární domek z materiálů preferovaných zákazníkem

Málokdo by tehdy dal ruku do ohně za to, že „lázně se vzduchem vytápěným pecí“ se během dalších desetiletí stanou běžnou součástí většiny hotelových wellness a spa.

Osvícení naháči

Při saunování je vhodné udržet jistou míru intimity, byť třeba v Německu či Rakousku veřejnou nahotu nijak neřeší. Našinci se rádi hřejí ve větší společnosti, tedy v saunách veřejných – kam chodí většinou ženy s muži dohromady.

Vzájemná pospolitost obou pohlaví svědčí o toleranci a svobodomyslnosti a také o tom, že zabalení do prostěradla považujeme za dostačující. Na rozdíl od národů, které se saunují zásadně v plavkách.

close info Starpool zoom_in Soul Steam slibuje pohodu pečlivě vybraným spojením ergonomie a ekologických materiálů. V maximální funkčnosti se uvnitř prolínají parní lázeň, sprcha a vodní kaskáda

Nicméně nahotě svědčí přítmí, které navíc přispívá k odpočinku. Tlumeného osvětlení se dá v sauně docílit například malými svítidly zakomponovanými do podlahy nebo LED pásky schovanými za obložením. Doporučují se světelné zdroje s nízkou teplotou chromatičnosti kolem 2 200 až 2 500 kelvinů.

Jak často a nejlépe?

Dodnes panují rozpory v názorech na to, jak dlouho má člověk být v takzvané potní komoře, na kolik stupňů má být vytopená – zda elektricky, či dřevem, jakou má mít vlhkost a dokonce zdali se máte zchladit vodou ledovou, či vlažnou. Nejasno bývá i v tom, kolik cyklů je potřeba absolvovat.

Ve Finsku, kde existuje na 5,5 milionu obyvatel zhruba 3,5 milionu saun, mají na tyto otázky jedinou odpověď. Dělejte to tak, aby vám bylo příjemně a abyste dosáhli nejen fyzického, ale i psychického osvěžení.

close info Best zoom_in Dlažba v domácím wellness by měla být nejen krásná, musí být především bezpečná. Proto zvolte betonovou dlažbu od osvědčeného českého výrobce, která vám zajistí obojí

Ve Finsku je saunování součástí národní identity, saunu byste tam našli i v parlamentu či v bytových domech. Nechybí na žádném finském velvyslanectví, a pokud někam směřují finští vojáci, je to první budova, kterou v táboře postaví.

Obecně platí, že v potní kabině finské sauny může být klidně 95 °C u stropu, ale na první lavici třeba jen 40 °C a u podlahy dokonce pouhých 25 °C.

O velikosti kabiny je vcelku jasno. Dostatečně malá na rychlé vytopení, ale tak velká, abyste si v ní mohli lehnout. Sauna je také synonymem pro setkávání, proto se její velikost řídí předpokládaným počtem návštěvníků. Saunování s rodinou či přáteli je spojující rituál, který si chcete vychutnat v poklidu, ale též maximálně pohodlně. Ostatně kdy a kde mají všichni vypnuté mobilní telefony, a můžete si tak sdělovat poslední drby?

Od stanu k designu

Architekti, provozovatelé saunových světů i majitelé rodinných saun by potvrdili, že stavba sauny není složitá. Může se jí stát bývalá kadibudka, stan nebo iglú z ohebných prutů utěsněných hlínou. Cokoli, kam mezi dvě vrstvy umístíte jako izolaci minerální vatu a dovnitř dáte kamna.

Pod nimi by měl být přívod vzduchu odváděný ven diagonálně pod stropem, zatímco dveře sauny (nejlépe skleněné) musí mít otevírání ven a nepatří na ně zámek. Tak alespoň funguje běžná obyčejná sauna. Jenže kdo chce mít v dnešní době něco obyčejného?

Jednoduché potní kabiny se tak za poslední roky proměnily v designové, efektně nasvícené místnosti často vybavené obřím oknem s nezapomenutelnou vyhlídkou. Ta nejen pomáhá soustředit se na vlastní tělo, ale blahodárně působí na mysl. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o saunách a saunování dozvědět více informací?

Co je to Aufguss a na co se používá

Saunové pomůcky

Saunové rituály

Teplota a vlhkost vzduchu

Materiály pro saunu

Zdravotní benefity a rizika

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v zářijovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. srpna 2024.