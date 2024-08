Nerovnoměrný příděl srážek trvá už nějaký ten rok a ani prognózy do budoucna nevypadají nejlépe. Se suchem se prostě musíme naučit žít a hlavně v něm na svých zahradách smysluplně hospodařit. Dá se to zvládnout i na kamenitém pozemku.

Sucho může zahradu trápit celoročně nebo jen sezonně na konci jara a v průběhu léta. Rozhodně se s ním musí počítat a přizpůsobit mu údržbu pozemku. Zahrada bývá často právem označovaná za náročného žíznivce. Pokud byste měli prstem ukázat na největší spotřebitele vody, pak jsou to určitě zeleninové záhony a intenzivně udržovaný trávník.

Jenže nadměrné požadavky na vláhu často nesouvisejí jen s potřebami vysazené zeleně, ale spíš s chybnou údržbou. Při zálivce se totiž většina majitelů zahrad dopouští hned několika základních chyb, které stojí za nezřízenou spotřebou vody, mnohdy dokonce té pitné. Zalévání se dá udržet na uzdě i v horkém a suchém počasí. Chce to zvolit hlavně správné rostliny, zajistit důkladné stínění a nezapomínat na vylepšení půdy, která může být vůči vysychání odolnější.

Dobrý sluha, ale…

Sucho se dost často týká zahrad, které vznikly na silně propustném podloží nebo na půdě s bohatou drenáží. Kámen je pomocníkem, jehož schopnost odvádět vodu v zamokřené půdě oceníte, ale v období sucha to může být celkem silný nepřítel. Kamenitá půda totiž přirozeně moc vody neudrží, zvlášť pokud je navíc písčitá. Efekt sucha se tak může o poznání prohloubit.

close info Lucie Peukertová zoom_in I když se to možná nezdá, i s kamenem si rozumí spousta rostlin. Hledejte ale v prérijním sortimentu

Pokud vás čeká založení zahrady na takovém pozemku, máte na výběr ze dvou možností. Buď se danému faktu podřídíte a zvolíte jen rostliny a prvky odolnější vůči suchu, nebo se pustíte do úpravy půdních podmínek. Ano i ty jsou možné, ale levné to nebude. U silně propustné půdy je vaším cílem zlepšit její schopnost držet vodu, a to jde jen v případě, že se do ní zapracují ty správné materiály.

Zadržte!

Chcete-li se suchu postavit čelem a zahradu na nedostatek vody co nejvíce připravit, můžete do silně propustné zeminy zapracovat jíl. Mnohem snazší práce bude s kompostem, který je navíc v současné době dostupnější. Ačkoliv je i tento přírodní materiál dobře propustný, půdu obohacuje o organickou hmotu, jež vodu spolehlivě drží. Navíc zeminu díky obsahu půdních organismů oživí.

close info Shutterstock zoom_in Kámen ze zahrady je nejlepším řešením pro stavbu zídek, cest nebo pro obložení jezírka

Do třetice všeho dobrého se můžete rozhodnout pro půdní kondicionéry. Setkáte se s kapalnými nebo práškovými typy. Ve vodě rozpustné kondicionéry se aplikují formou zálivky, práškové nebo granulované typy se přimíchají do půdy při výsadbě či výsevu. Jejich použití je výhodné rovněž na extrémních stanovištích, tedy i na vysychavé nebo chudé půdě.

Kondicionéry dokážou do své struktury absorbovat velké množství vody a živin, které pak uvolňují v době sucha. Podporují také bohatý růst kořenového systému, ten díky tomu dosáhne pro vodu do větší hloubky. Rostliny jsou pak celkově silnější a odolnější vůči vnějším vlivům včetně sucha.

Dobrou zprávou je, že se najdou i šetrné přípravky použitelné v ekologickém zemědělství. Úspora zálivky může být až 50 %, záleží jen na tom, jaký kondicionér zvolíte. Velký rozdíl bývá také v ceně, za pětikilové balení granulovaného typu můžete zaplatit okolo 2 500 Kč. Na litr substrátu se ovšem používá jen několik gramů, navíc se působnost kondicionérů počítá v rozmezí osmi až deseti let, není proto potřeba je v krátkém intervalu aplikovat opakovaně.

I stín se dá obstarat

Při plánování suché zahrady s kamenitou půdou bude nutné řešit nejen otázku spotřeby vody a náročnosti údržby, ale také prevenci vůči vysychání. Stromy určitě patří do každé zahrady, ale v takových podmínkách budou naprosto nutné. Příjemný stín si totiž každá zahrada zaslouží. Nejenže se na ní budete cítit mnohem lépe, ale zároveň každý strom výrazně sníží odpařování vody z půdy. Pokud to tedy jen trochu jde, na zelené slunečníky nezapomínejte.

close info Lucie Peukertová zoom_in Rozchodníkovec nachový

Suchu odolává například borovice lesní (Pinus sylvestris) nebo borovice černá (Pinus nigra). Z listnáčů vybírejte osvědčený suchovzdorný sortiment. Mezi nejmenší žíznivce patří pionýrské břízy. Dobrou volbou bude bříza černá (Betula nigra) nebo její příbuzná bříza himalájská (Betula utilis ´Doorenbos´).

Obě seženete i v podobě zajímavých vícekmenů. Ačkoliv i ony jsou vděčné za mírně vlhkou zeminu, sucho zvládají na jedničku. Mezi další suchovzdorné stromy patří javor stříbrný (Acer saccharinum) nebo tuzemský habr obecný (Carpinus betulus) dostupný v mnoha růstově odlišných odrůdách.

close info Shutterstock zoom_in Se suchem se musíme naučit žít a hlavně v něm na svých zahradách smysluplně hospodařit

Suchou zahradu se snažte co nejvíce ozelenit, kromě stromů volte odolné keře. S nedostatkem vody se statečně poperou také okrasné trávy a trvalky. Na velmi suchých plochách s výběrem rostlin moc neexperimentujte, pokud nechcete pravidelně zalévat, rovnou volte zahradní sukulenty.

Dobrou volbou budou zejména rozchodníky (Sedum) a netřesky (Sempervivum), které si poradí i s extrémními podmínkami extenzivních střešních zahrad. Mezi suchovzdorné rostliny se dále počítají bylinky v podání levandule lékařské (Lavandula angustifolia), šalvěje lékařské (Salvia officinalis) nebo mateřídoušek (Thymus).

Na suché zahradě se nenechte zlákat sice krásnými, ale náročnými rostlinami. Raději se rovnou rozlučte s žíznivými jiřinami nebo růžemi, které přece jen potřebují kvalitní podmínky.

Musí se zelenat

Víte, co je pro zahradu ohroženou suchem nejhorší? Nechat na ní odhalenou půdu, což platí v okrasné i zeleninové zahradě. Každý odhalený povrch snadno ztrácí vláhu, právě proto bude nutné pozemek opravdu bujně ozelenit a všechny volné plochy osázet odolnými rostlinami.

close info Lucie Peukertová zoom_in Větší kusy kamene budou ideální do skalek, suchých zídek, ale využijete je i jako obložení jezírka (vlevo). Naprostému suchu odolají půdopokryvné netřesky a rozchodníky (vpravo)

Dalším úkolem je mulčování, odhalený by neměl zůstat jediný záhon. V užitkové zahradě bude nejlepší volbou dřevitá vlna či jemně posečená tráva, v okrasné stojí za zvážení minerální drť. Štěrk totiž půdu přirozeně ochlazuje, takže výpar snižuje mnohem více než třeba výhřevná mulčovací kůra.

Šestka do sucha

borovice kleč (Pinus mugo) – stálezelený keř

čistec vlnatý (Stachys byzantina) – trvalka

hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) – stálezelený keř

perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia) – dřevnatějící trvalka nebo také keř

rozchodníkovec nachový (Hylotelephium telephium) – sukulentní trvalka

tamaryšek čtyřmužný (Tamarix tetrandra) – opadavý keř

Zodpovědný přístup

Zalévání se nebojte, i na suché zahradě se dá k závlaze přistupovat zodpovědně. Snažte se na maximum využít dešťovou vodu zachytávanou do velkoobjemových podzemních jímek. Záhony důkladně mulčujte a zalévejte vydatně, ale méně často. Pokud přece jen chcete spotřebu závlahové vody minimalizovat, pěstujte jen vysoce odolné rostliny. Mezi stromy, keři i trvalkami jich najdete spoustu.

Nemusíte být ani zkušení zahradníci, abyste poznali, jaké rostliny sucho vydrží. Často totiž mívají plstnaté, kožovité nebo stříbřité listy. Dokonce se nemusíte vzdávat ani bujných trvalkových záhonů. Volte ale výhradně sukulentní nebo prérijní sortiment, který je nedostatku dešťových srážek přizpůsobený už ze své domoviny.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 7/2024.

