I malé zahrady se mohou stát jedinečným originálem. Některé jsou prostorově omezené jen na odpočinkovou terasu, kterou ze stran obrůstá skromná vegetace, na jiných se už projdete po několika desítkách nebo stovkách metrů čtverečních. Řešením pro minizahrádky je dobrý nápad a cit pro detail.

Asi není nutné zdůrazňovat, že na velikosti budoucí zahrady se podepisuje zejména cena pozemku. Velkou část plochy většinou zabere dům nebo jiné stavby, na zeleň pak už často zbývá jen malý prostor. I s omezenou plochou se však dá kouzlit.

Začněte pečlivým plánováním a svou představu určitě přeneste na papír. Když to nezvládnete sami, pozvěte si na pomoc zahradního projektanta, který pomůže s prostorovým členěním. Mezi hlavní překážky bude patřit nejen skromná plocha, ale většinou i pocit, že sousedy máte proklatě blízko. Otázka soukromí na malých pozemcích vyžaduje promyšlené odpovědi.

Nuda se tu nenosí

Základem spokojeného života na zahradě je smysluplné členění do jednotlivých celků. Můžete se na ně dívat jako na samostatné místnosti v bytě, ve kterých se pokaždé dočkáte něčeho jiného. Zatímco plocha u domu s terasou bude určená pro odpočinek, další sektor může být věnovaný dětem, sportu nebo třeba pěstování bylinek.

close info Jana Peukertová zoom_in U malé zahrady máte jedno jasné. Dokážete ji vyladit do nejmenšího detailu. Navíc to zvládnete za rozumnou cenu

Poctivě promyšlené prostory se vám vyplatí hned několikrát, zahrada díky nim získá tematické vyladění a nebudete se v ní nudit. I když se tento úkol může zdát poměrně složitý, pomůže s plánováním a ujasněním priorit.

Pokud už víte, co od zahrady chcete, začněte plánovat. Jednotlivé celky se pokuste vizuálně alespoň částečně propojit, zároveň by měly být i oddělené. Právě dělení a pestré členění řeší otázku soukromí. Vaším cílem bude vytvořit zahradu, kterou nelze od začátku do konce přehlédnout z jediného místa. Výsledkem bude zahrada funkční, zajímavá a vlastně i soukromá.

Kombinace prvků

Ačkoliv se malé zahrady s nedostatkem soukromí vyskytují většinou ve městech, tyto problémy mohou potrápit i majitele venkovských pozemků. Obzvlášť v některých lokalitách je nutné na metrech čtverečních kvůli pořizovací ceně šetřit. Nenechte se zlákat k obehnání celé zahrady vysokým neprůhledným plotem a řešením nebudou ani ploty živé a úhledně tvarované.

close info Jana Peukertová zoom_in I malá vodní hladina zahradu oživí a pomůže ptákům i hmyzu

Vsaďte na kombinaci několika prvků. Tvarované živé ploty se vám sice budou hodit, protože představují prostorově úspornější řešení, ale odcloní jen pohledy z boku a z relativně malé výšky. Pokud se chcete skrýt před pohledy směřovanými z vyšších pater, budete muset sáhnout i po stromech.

Ostatně stromy nebo nižší živé ploty mohou fungovat jako oddělovače mezi jednotlivými částmi zahrady. Jen si dávejte pozor na jejich kombinaci. Některé části postačí oddělit spíše decentně. Dobrou volbou bude například záhon s rozevlátými okrasnými trávami nebo s kvetoucími trvalkami.

Dělicí stěny

Nejoblíbenější dělicí stěnou je živý plot, ale ne všude se vejde. Pokud není místa nazbyt a nechcete, aby vám soused koukal do talíře, můžete sáhnout po klasických dělicích stěnách. Lze si vybrat ze spousty rozměrů, běžná je výška okolo dvou metrů.

close info Shutterstock zoom_in Pokud pro vás není problém si připlatit, rozhodně neuděláte chybu zástěnou z designového cortenu

Mezi nejlevnější varianty patří zástěny ze smrkového dřeva, za které zaplatíte okolo 3 000 korun. O něco dražší jsou stěny z tvrdého dřeva v podání modřínu nebo dubu. U nich oceníte hlavně to, že nepotřebují ochranný nátěr, navíc postupem času získají šedavou patinu, díky níž budou poměrně nenápadné. Další možností jsou zástěny z cortenu. Za stejnou výšku si připlatíte tři až čtyři tisíce korun navíc.

Slitina se perfektně hodí hlavně do moderní zahrady, kde se tento materiál objevuje i v podobě jiných prvků. Zástěny ze dřeva i z cortenu můžete zvolit v jednoduchém minimalistickém designu nebo v provedení rustikálním.

Za pokus to stojí

Být zadobře se sousedy je důležité v každém případě, ale pokud máte malý pozemek, snažte se vzájemné vztahy doslova hýčkat. Není nic horšího než při každé procházce po zahradě ze všech stran vidět naštvané tváře.

close info Jana Peukertová zoom_in Dostatek soukromí je často hlavním důvodem, proč si lidé pořizují vlastní zahradu. I když je jeho zajištění na malém pozemku někdy nadlidský úkol, snažte se vytvořit útulná zákoutí, kam se s chutí posadíte

I když je pro každého soukromí posvátným slovem, není dobré si ho vynucovat za každou cenu. Zvlášť ne tak, že k plotu vysadíte nebo postavíte vysokou bariéru. Mohutný strom i zástěna mohou na sousední pozemek vrhat stín, čímž se jen málokdy zavděčíte. Pokud máte takové akce v plánu, dobře si je promyslete a raději je proberte s majitelem sousední zahrady.

Praktický kompromis

Každá zahrada si zaslouží správné měřítko. Její velikosti by měly odpovídat rostliny a ostatní prvky. I do relativně malé zahrady patří dřeviny. Pokud nechcete volit stromy s kompaktní korunou, která přece jen působí poměrně přísně, dejte přednost keřovitě rostoucím stromům.

To je poměrně praktický kompromis mezi nízkými keři a mohutnějšími stromy. Hodí se i do přírodně laděné zahrady, nabídnou totiž poměrně rozložitou a přirozeně tvarovanou korunu poskytující příjemný stín, aniž by překážela v provozu na malém pozemku.

Život bez sekačky

I když si většina lidí zahradu bez trávníku nedokáže představit, pro nejmenší zahrádky je to často zbytečná zátěž. Je úplně jedno, jak velká travnatá plocha je, vždycky na její údržbu budete potřebovat techniku, kterou bude nutné někde uskladnit.

close info Jana Peukertová zoom_in I na malé zahradě by toho mělo být dost k pozorování. Hrajte si s materiály, zajímavými prvky a barvami

Pokud se plocha vaší zahrady počítá spíše na desítky metrů čtverečních, zamyslete se nad nutností zeleného koberce. Celá zahrada se totiž dá proměnit jen na kombinaci odpočinkové terasy a výsadeb rostlin. Pro snazší pohyb dobře poslouží mlatové cesty, které budou ladit se štěrkovým mulčem ve výsadbách.

S barvami opatrně

Na malém pozemku si všimnete každé chyby. Mezi ty nejviditelnější patří kromě nepořádku i špatně zvolené barvy. Základem by měla být svěže zelená, která může prostor opticky zvětšit. Opatrní buďte s dřevinami s výrazně zbarveným olistěním.

Odrůdy červenolisté nebo světle panašované si sice odpírat nemusíte, ale na malé zahradě to s nimi nepřežeňte. Na nejmenším pozemku bude bohatě stačit jediný pestrý exemplář. Pokud se přece jen bez výrazných barev neobejdete, vsaďte raději na pestré trvalky, ze kterých vykouzlíte podrost pod zelenolistým sortimentem dřevin.

Zrcadlo zvětšuje

Velikost pozemku se dá do určité míry zvětšit zrcadlením. Dobrou volbou bude jakýkoliv vodní prvek s klidnou hladinou. I na malou terasu se vejde ptačí koupadlo, na větším pozemku bude ideální jezírko. Zrcadlení však zajistí také umělecké prvky. I na zahradu můžete pořídit zrcadlo nebo plastiku se zrcadlovou stěnou.

close info Jana Peukertová, Shutterstock zoom_in Vlevo: Na menším pozemku vsaďte spíše na malé keřovité stromy Vpravo: Velikost pozemku se dá do určité míry zvětšit zrcadlením

5 hvězd malé zahrady

bobkovišeň portugalská (Prunus lusitanica) – stálezelený keř nebo roubovaný strom

(Prunus lusitanica) – stálezelený keř nebo roubovaný strom javor dlanitolistý (Acer palmatum) – keřovitě rostoucí strom

(Acer palmatum) – keřovitě rostoucí strom magnolie Soulangeova (Magnolia x soulangeana) – keřovitě rostoucí strom nebo keř

(Magnolia x soulangeana) – keřovitě rostoucí strom nebo keř muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii) – keř

(Amelanchier lamarckii) – keř okrasná jabloň (Malus domestica) – opadavý strom s dekorativními plody

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 8/2024.