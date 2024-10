Možná byste o zahradě ve svahu řekli, že je spíš za trest. Ale pokud hned v počátku najdete dobré odpovědi na spoustu technických otázek, můžete objevit její nečekané možnosti a krásu.

Připomíná-li váš pozemek spíše sjezdovku než místo, kde by měly v budoucnu vyrůst květinové záhony, odpočinková terasa nebo jezírko, zkuste se podívat důkladněji. Svah totiž často skrývá milá překvapení, díky nimž pak zahrada může být v mnoha ohledech jedinečná.

Zdroj: VLM

V nejvyšším místě se třeba lze porozhlédnout po širším okolí, vidíte na vzdálené lesy nebo pěkné městské panorama. Kromě toho tu za pomoci členitějšího terénu zpravidla snáze zajistíte soukromí než u zahrad rovinatých.

Panna, nebo orel?

Při plánování svažité zahrady si můžete hodit mincí. Máte totiž dvě naprosto odlišné možnosti, jak se k budování postavit. Můžete plně respektovat daný terén a jen do něj „zaříznout“ všechny potřebné stavby. Výsadby posléze založíte v rostlém svahu. Ovšem lze se také postavit stávajícím podmínkám. Tato varianta bude o poznání dražší, protože spočívá v náročných terénních úpravách, díky nimž vznikne systém teras.

close info Jana Peukertová zoom_in Schody na pozemku doplňte třeba ozdobnými keři

Jejich výhodou je šikovné rozdělení zahrady do samostatných celků, na nichž si budete moci užívat vytouženou rovinku. Ani tak se ale nebojte v některých částech svah přece jen přiznat. Dá se to zajistit mnoha způsoby. Jakmile si poradíte s technickými překážkami, výběr rostlin vás přesvědčí, že i ostrý svah se může časem zazelenat.

Svahová kalkulačka

Zahrada ve svahu většinou nebývá levná záležitost. Pokud se rozhodnete pro maximální zachování svažitých úseků, i tak možná budete potřebovat dostat do vyšších částí pozemku těžkou techniku, což se nemusí vždycky povést. Řešením bývá mnohem větší podíl ruční práce, a ta se prodraží.

Náklady budou stoupat i tehdy, když se rozhodnete pozemek překopat a vyčarovat tu díky terasám alespoň v některých částech rovinu. V obou případech počítejte s tím, že jen při modelování terénu se budete pohybovat ve statisícových položkách.

Stavba zídek, ať už těch suchých, nebo spojovaných pojivem, tvorba teras či ramp bývá považována spíše za stavební úpravy a bezesporu si kvůli nim do peněženky sáhnete mnohem hlouběji, než když se rozhodnete přijmout existenci svahu a pro jeho zkrocení použijete méně invazivní techniky.

Já na to mám

Zatímco menší pozemek jistě zvládnete dovést k dokonalosti méně nákladně pomocí teras, schodišť a zídek, u větších zahrad se bude hodit kompromis mezi stavebními a zahradnickými úpravami. Pokud se přece jen rozhodnete pro úpravu terénu pomocí teras, i tady máte z čeho vybírat. Terasy mohou podpírat různé typy zídek, přičemž materiál na ně zvolený do velké míry ovlivní celkový vzhled zahrady.

close info Jana Peukertová, Shutterstock zoom_in Na svažitém pozemku oceníte krásu tekoucí vody. Do svahu místo schodů můžete použít třeba dřevěné špalky

Vyberete si pohledový beton, nebo raději kámen? Zatímco první varianta sedne zahradám městským, moderním nebo minimalistickým, kámen bývá univerzálnější, i když samozřejmě záleží na typu. Zatímco kámen štípaný vynikne i v modernějších konceptech, přírodní lomový najde uplatnění v zahradách historických, přírodních a venkovských.

U terasy by rozhodně neměla být vaším cílem přesná rovina, a to z důvodu přirozeného odvodu dešťové vody. Měl by vzniknout velice mírný sklon směrem od svahu, aby se voda nestahovala pod terasu nebo přímo pod zpevňující systém.

Úsporné může být funkční

Pokud se při tvorbě zahrady nechcete nebo nemůžete pohybovat v mnohamilionových částkách, nabízí se finančně méně náročné řešení. Bez schodiště se neobejdete v některých částech, po kterých se potřebujete pohodlně pohybovat, ale i cesta ve svahu se dá vymodelovat tak, že chůze po ní nebude nepříjemná.

Při trasování takové cesty respektujte vrstevnice a snažte se pěšinu vést tak, aby umožňovala odpočinek. Jednoduše řečeno ostřejší úseky střídejte s odpočívadly a cestu klidně trochu víc zvlňte. Zahradě to prospěje a vy se dostanete tam, kam potřebujete, i při vynaložení menšího obnosu peněz.

Pozor na sesuvy

Ne vždy se však dá na svahu ušetřit. Má-li tendenci se sesouvat, bude určitě nutné pozvat na posouzení statika. Stabilní svahy se dají zpevnit dřevěnými hatěmi, které patří k oblíbeným řešením. Nejčastěji to bývá systém ze smrkového řeziva, které se instaluje kolmo na svah.

close info Jana Peukertová zoom_in Přívod vody k umyvadlu/pítku z přírodního materiálu. Kolem se hodí vysadit rostliny s různou barvou a velikostí listů a květů

K zajištění se většinou používá betonářská ocel (roxory), která se zatlouká pod instalovanými prkny. Hatě se pokládají v rozestupech odpovídajících stupni svažitosti. Zatímco na mírnějším svahu postačí odstup 1,5 metru, v jiných případech se vzdálenost hatí pohybuje okolo metru.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že hlavním úkolem těchto dřevěných prken je zpevnění svahu, je to spíš berlička pro vysazené rostliny a pomůcka pro zamezení sesuvu mulčovacího materiálu. Vysazené rostliny totiž mnohem rychleji zakoření, takže svah podstatně lépe zpevní. Počítejte také s tím, že se hatě časem rozloží, zpravidla se totiž používá přírodní dřevo bez impregnace. Měnit se ovšem nutně nemusí, pokud je svah porostlý rostlinami, máte už nejspíš vyhráno.

Trvalky ne

Jakmile začnete vyhledávat rostliny vhodné pro zpevnění svahu, jistě se setkáte s doporučením výsadby trvalek. Jenže ty se o zpevnění ostrého svahu nikdy nepostarají. Nemívají totiž hluboké ani široce rozvětvené kořeny, které by to umožňovaly. Navíc jejich listy i stonky většinou odumřou už s prvními mrazy, takže během zimy, kdy je svah nejvíce ohrožený povětrnostními podmínkami, ho nic nechrání.

close info Jana Peukertová zoom_in Byla by škoda svah považovat jen za překážku. Právě svažitá zahrada dost často umožňuje krásné výhledy do okolí, jen je musíte umět využít a nezakrýt je vegetací nebo jinými prvky

Při výběru rostlin se tedy zaměřte hlavně na rostliny stálezelené a nenáročné. Ideální volbou budou půdopokryvné jehličnany, například jalovce. Ty si poradí i se suchou a méně kvalitní zeminou, která ve svahu bývá. Jejich stálezelené větve povrch velmi rychle pokryjí a kořenový systém zpevní i méně stabilní půdu. Kromě jalovců můžete zkusit stínomilné tisy, borovice kleče nebo mikrobioty. Z listnáčů budou ideální skalníky. Nemusíte se omezovat jen na nízké druhy, vhodné jsou i opadavé vyšší keře. Třeba pustoryl, nenáročná zlatice, vajgélie nebo kolkvície.

Nenáročné stromy

Do svahu se dají vysadit i některé stromy. Jen volte takový sortiment, který není moc náročný na podmínky. Většinou tu uspějí rostliny s nízkými nároky na živiny i vodu nebo takové, které nepotřebují častější řez. Ten se totiž v ostrém svahu dělá jen velmi těžko. Zkuste třeba tradiční borovici lesní, borovici černou, z listnáčů pak různé druhy bříz. Ty všeobecně platí za nezničitelné pionýrské dřeviny vhodné i pro extrémní stanoviště.

5 rostlin pro svažitou zahradu

borovice kleč (Pinus mugo) – stálezelený jehličnan dostupný v mnoha odrůdách

brslen Fortuneův (Euonymus fortunei) – stálezelený půdopokryvný listnatý keř

hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) – stálezelený listnáč s dekorativními plody

jalovec chvojka (Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’) – stálezelený půdopokryvný jehličnan

skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri) – stálezelený půdopokryvný listnáč s dekorativními plody

Nevšední možnosti svažitého pozemku

Zahrada na svažitém pozemku skýtá nevšední možnosti. Pokud nabízí zajímavé výhledy do okolí, můžete ji využívat jako zajímavou pozorovatelnu, která na rovině nikdy nevznikne. Pracujte s různými výškovými úrovněmi, přičemž každá může být určená pro jiné aktivity.

Svažité úseky osázejte okrasnými rostlinami a na terasách se pak pusťte do pěstitelských pokusů. Jižní svah je dar z nebe zvlášť pro lidi, kteří si rádi vypěstují teplomilné ovoce v podobě broskví, meruněk, hroznového vína nebo fíků. Vypěstujete tu i zeleninu, které by se na severním svahu moc nedařilo.

Vzdávat se nemusíte ani vodních prvků. Svah totiž umožňuje mnohem snazší založení potoku nebo vodopádu, které byste na rovině museli vymodelovat uměle. V tomto případě budou pohyblivé vodní prvky přirozené.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 9/2024.