Jen málokterý pozemek má ideální parametry. Trápí vás stín, suchá kamenitá půda nebo nedostatek soukromí? Všechno se dá vyřešit, stejně jako dlouhá a úzká zahrada. Tu zajímavě osvěží praktické členění i optické klamy.

Malá zahrada – málo práce? Ano, ale také se na ní okamžitě ukáže každá chyba. Týká se to i dlouhých a úzkých pozemků, které nejčastěji najdete u řadových domů.

I když každá zeleň se samozřejmě počítá a zejména ve městě je pro majitele požehnáním, je potřeba čelit několika výzvám. Mezi ně patří zejména efektivní členění prostoru, což se u zahrady široké jen několik kroků může zdát jako nadlidský úkol.

Na počátku je plán

Pokud je řešení komplikované, je papírový projekt doslova záchranou. Na úzkém pozemku se sousedy téměř na dosah budete stoprocentně bojovat se soukromím. Náročné je i rozhodování, jaké prvky umístíte poblíž domu a jaké si budete moci dovolit odsunout na druhý konec.

close info Shutterstock zoom_in Díky bohaté výsadbě dřevin s trvalkovým podrostem se v různých částech pozemku budete cítit lépe

Důležitým úkolem je rozčlenění prostoru do několika samostatných celků, které se budou lišit tematickou náplní. I na malé zahradě by se mělo dát odpočívat a věnovat se zálibám. Měla by vás prostě bavit. Vsaďte na umírněnost, kvalitní materiály a originální prvky, kterých však nesmí být nikdy moc – to platí pro úzký pozemek několikanásobně.

Stavební a terénní úpravy

U úzkého a menšího pozemku vás bude každá chyba nebo nevhodný výběr materiálu rozčilovat mnohem více než na velkém prostoru. Velkou péči věnujte výběru oplocení. Bohužel majitelé často přijdou už k hotovému.

Pozemky u řadových domků v naprosté většině lemuje klasické pletivo, jehož instalace je jednoduchá a levná. I takový plot se však v blízkosti domu či u posezení dá hezky upravit. Dobrou volbou bude částečně transparentní paraván postavený před něj.

close info Shutterstock zoom_in Úzkému pozemku perfektně sedí terénní modelace, která promění nudnou, snadno přehlédnutelnou placku v terénně vyladěnou zahradu

Skvělou práci odvede nejjednodušší řešení z vertikálně nebo horizontálně orientovaných latí. Modřín nebo domácí dub nemusíte ani natírat, dřevo časem získá šedavou patinu. Dobrou zprávou je, že to bude pohledově hodnotné i pro vašeho souseda a vy se budete moci těšit alespoň z optického soukromí.

Zeminu využijte

Než se pustíte do výběru rostlin, zkuste ještě chvíli zůstat u stavebních a terénních úprav. Pokud vás na zahradě čekají jakékoliv výkopové práce, zeminu určitě neodvážejte. Úzkému pozemku totiž perfektně sedí terénní modelace, která promění nudnou, snadno přehlédnutelnou placku v terénně vyladěnou zahradu. Modelace samozřejmě nemusejí být dramatické, i tady platí, že nejvyšší hodnota je v umírněnosti.

Některé výsadby lze lehce zvednout nad úroveň terénu, zatímco cestičky, trávník či jiné pochozí plochy zůstanou v původní výšce. Terén určitě nenavyšujte jen po obvodu, nechte ho vyběhnout třeba i do středové části. Prostor tak nenuceně rozčleníte, osázení rostlinami se už samo nabídne. Bonusem bude úspora za vývoz zeminy zbylé například po stavbě terasy, zahradního domku nebo jezírka.

Přiměřená výška dřevin

Spousta majitelů si myslí, že zahrada vzniká pouhou výsadbou rostlin, ale ozelenění berte spíše jako příjemné završení veškerého snažení. Pokud jste dost péče věnovali modelaci terénu a všem nutným stavebním úpravám, bude to o dost snazší. I nadále však zůstává důležitým úkolem rozčlenění prostoru i zajištění soukromí.

close info Shutterstock zoom_in Na malý a úzký pozemek nepatří extrémně vysoké stromy. Řešením jsou dřeviny s deštníkovitou korunou, ideálně vícekmenné

Ale pozor, na malý a úzký pozemek nepatří extrémně vysoké stromy, které by velké zahradě v mnoha ohledech pomohly. Nízkých stromů nebo vyšších keřů se však nevzdávejte.

Skvělým řešením na dlouhý úzký pozemek jsou dřeviny s deštníkovitou korunou, ideálně vícekmenné. Keře nebo menší stromy jsou ostatně ideální zelenou klimatizací. Ve stísněném prostoru mohou pomoci i popínavky. Na miniaturní úzké zahrady se totiž většinou nehodí širší živé ploty. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o vybudování zahrady na dlouhém a úzkém pozemku dozvědět víc?

Kam vysadit popínavé rostliny

Jak využít u malé zahrady iluze a optické klamy

Proč je důležité, aby spolu části zahrady komunikovaly

Doporučení pro nejlepší pohledové předěly

Využití místa pro pěstování rostlin se sladkými plody

Jak zařídit materiálové sjednocení zahrady

Vhodná volba barev pro malou zahradu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v červnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 16. května 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada