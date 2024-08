Možná byste o zahradě ve svahu řekli, že je spíš za trest. Ale pokud hned v počátku najdete dobré odpovědi na spoustu technických otázek, můžete objevit její nečekané možnosti a krásu.

Připomíná-li váš pozemek spíše sjezdovku než místo, kde by měly v budoucnu vyrůst květinové záhony, odpočinková terasa nebo jezírko, zkuste se podívat důkladněji. Svah totiž často skrývá milá překvapení, díky nimž pak zahrada může být v mnoha ohledech jedinečná.

V nejvyšším místě se třeba lze porozhlédnout po širším okolí, vidíte na vzdálené lesy nebo pěkné městské panorama. Kromě toho tu za pomoci členitějšího terénu zpravidla snáze zajistíte soukromí než u zahrad rovinatých.

Panna, nebo orel?

Při plánování svažité zahrady si můžete hodit mincí. Máte totiž dvě naprosto odlišné možnosti, jak se k budování postavit. Můžete plně respektovat daný terén a jen do něj „zaříznout“ všechny potřebné stavby. Výsadby posléze založíte v rostlém svahu.

close info Luce Peukertová zoom_in Svažitá zahrada dost často umožňuje krásné výhledy do okolí, jen je musíte umět využít a nezakrýt je vegetací nebo jinými prvky

Ovšem lze se také postavit stávajícím podmínkám. Tato varianta bude o poznání dražší, protože spočívá v náročných terénních úpravách, díky nimž vznikne systém teras. Jejich výhodou je šikovné rozdělení zahrady do samostatných celků, na nichž si budete moci užívat vytouženou rovinku.

Ani tak se ale nebojte v některých částech svah přece jen přiznat. Dá se to zajistit mnoha způsoby. Jakmile si poradíte s technickými překážkami, výběr rostlin vás přesvědčí, že i ostrý svah se může časem zazelenat.

Svahová kalkulačka

Zahrada ve svahu většinou nebývá levná záležitost. Pokud se rozhodnete pro maximální zachování svažitých úseků, i tak možná budete potřebovat dostat do vyšších částí pozemku těžkou techniku, což se nemusí vždycky povést. Řešením bývá mnohem větší podíl ruční práce, a ta se prodraží.

close info Luce Peukertová zoom_in Pokud toužíte po rovině nebo jen mírném svahu, dá se menší převýšení zdolat také pomocí teras

Náklady budou stoupat i tehdy, když se rozhodnete pozemek překopat a vyčarovat tu díky terasám alespoň v některých částech rovinu. V obou případech počítejte s tím, že jen při modelování terénu se budete pohybovat ve statisícových položkách.

Stavba zídek, ať už těch suchých, nebo spojovaných pojivem, tvorba teras či ramp bývá považována spíše za stavební úpravy a bezesporu si kvůli nim do peněženky sáhnete mnohem hlouběji, než když se rozhodnete přijmout existenci svahu a pro jeho zkrocení použijete méně invazivní techniky.

Já na to mám

Zatímco menší pozemek jistě zvládnete dovést k dokonalosti méně nákladně pomocí teras, schodišť a zídek, u větších zahrad se bude hodit kompromis mezi stavebními a zahradnickými úpravami. Pokud se přece jen rozhodnete pro úpravu terénu pomocí teras, i tady máte z čeho vybírat. Terasy mohou podpírat různé typy zídek, přičemž materiál na ně zvolený do velké míry ovlivní celkový vzhled zahrady.

close info Luce Peukertová zoom_in I ve svahu se budete cítit jako v džungli, chce to jen zvolit ty správné dřeviny, které svah zvládnou a důkladně se rozrostou

Vyberete si pohledový beton, nebo raději kámen? Zatímco první varianta sedne zahradám městským, moderním nebo minimalistickým, kámen bývá univerzálnější, i když samozřejmě záleží na typu. Zatímco kámen štípaný vynikne i v modernějších konceptech, přírodní lomový najde uplatnění v zahradách historických, přírodních a venkovských.

U terasy by rozhodně neměla být vaším cílem přesná rovina, a to z důvodu přirozeného odvodu dešťové vody. Měl by vzniknout velice mírný sklon směrem od svahu, aby se voda nestahovala pod terasu nebo přímo pod zpevňující systém.

Úsporné může být funkční

Pokud se při tvorbě zahrady nechcete nebo nemůžete pohybovat v mnohamilionových částkách, nabízí se finančně méně náročné řešení. Bez schodiště se neobejdete v některých částech, po kterých se potřebujete pohodlně pohybovat, ale i cesta ve svahu se dá vymodelovat tak, že chůze po ní nebude nepříjemná.

Při trasování takové cesty respektujte vrstevnice a snažte se pěšinu vést tak, aby umožňovala odpočinek. Jednoduše řečeno ostřejší úseky střídejte s odpočívadly a cestu klidně trochu víc zvlňte. Zahradě to prospěje a vy se dostanete tam, kam potřebujete, i při vynaložení menšího obnosu peněz. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

