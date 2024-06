Indický běžec je fascinující druh kachny, který se stává stále oblíbenějším pomocníkem zahrádkářů v boji proti slimákům a plzákům. Tento pták dokáže za den spořádat až kilo těchto zákeřných škůdců.

Indický běžec je neobyčejná kachna s výjimečnými schopnostmi, která se stává stále populárnější mezi zahrádkáři a pěstiteli. Nejenže má ráda vodu a umí sprintovat, ale hlavně miluje slimáky a plzáky. Za jeden den je schopná spořádat skoro kilo těchto škůdců, což z ní činí ideálního pomocníka v boji proti invazivním druhům, jako je plzák španělský.

Proč indický běžec miluje slimáky?

Jak se zbavit slimáků?

Indický běžec je známý svou neúnavnou aktivitou a chutí k jídlu, která zahrnuje hlavně slimáky. Tento druh kachny je totiž velmi efektivní v hledání a konzumaci těchto škůdců. Běžec se díky své štíhlé postavě a dlouhým nohám snadno pohybuje po zahradě a vyhledává slimáky i v těch nejskrytějších koutech. Díky jejich neúnavné aktivitě nezůstane kámen na kameni, dostanou se všude.

Historie indického běžce

Název této kachny napovídá, že pochází z daleké Indie. Její typická vysoká, štíhlá a vzpřímená postava na dlouhých běhácích vznikla díky pasákům z asijských zemí, kteří kachny hnali na trhy vzdálené přes 200 kilometrů. Díky těmto dlouhým pochodům se indický běžec stal odolným, zdravým a rychlým zvířetem, které je schopno překonávat velké vzdálenosti.

Indický běžec: Superhrdina vaší zahrady v boji proti slimákům

Jak správně chovat indického běžce

Chov indického běžce není nijak náročný, ale vyžaduje určitý prostor. Tato kachna je velmi aktivní a potřebuje dostatek místa k pohybu. Doporučuje se minimálně 700 metrů čtverečních travnaté plochy pro jeden pár, ideálně pod ovocnými stromy. Na malém prostoru by běžci trpěli, a nebyli by tak efektivní v lovení slimáků.

Výběh a krmení

Indičtí běžci potřebují dostatečný výběh a přístup k vodě. Milují koupání, takže malý rybníček nebo bazének jim udělá radost. Co se týče krmení, slimáci jim sice chutnají, ale jejich jídelníček by měl být doplněn o granulky pro kachny a další krmivo. Krmení jednou denně před zavřením do kachníku je ideální, ráno pak vyběhnou ven a začnou hledat slimáky.

Výhody chovu indického běžce

Chov indického běžce má řadu výhod. Kromě toho, že pomáhají udržovat zahradu bez slimáků, přinášejí také radost z pozorování jejich čilého a aktivního života. Navíc, indický běžec nepoškozuje rostliny (s výjimkou salátu), takže je ideální pro každého, kdo hledá přírodní způsob, jak se zbavit slimáků.

Nejen slimáci: Co dalšího indičtí běžci konzumují?

Slimáci nejsou jedinou složkou jídelníčku indických běžců. Tito ptáci se také rádi krmí hmyzem a dalšími drobnými škůdci, čímž přispívají k celkové rovnováze v zahradním ekosystému. Jejich přítomnost může znamenat méně chemikálií a pesticidů, což je vždy výhodou pro přírodní zahradu.

Jak začít s chovem indického běžce?

Pokud se rozhodnete pořídit si indického běžce, začněte s výběhem a malým rybníčkem. Při nákupu se ujistěte, že jsou kachny zdravé a mají dostatek prostoru. Sledujte jejich chování a krmení, abyste zajistili, že se budou cítit pohodlně a budou moci plnit svou funkci v boji proti slimákům.