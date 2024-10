S příchodem podzimu se naše zahrady stávají cílem různých škůdců. V tomto období se zahradníci setkávají s invazí nezvaných hostů, kteří hledají útočiště před zimou a zároveň likvidují úrodu. Jaké škůdce je třeba na podzim nejvíce hlídat a jak se s nimi vypořádat?

Podzim je období, kdy zahradníci sklízí poslední plody své práce, ale zároveň je to i doba, kdy škůdci vyhledávají místa, kde by mohli přečkat zimu. Někteří z nich jsou aktivní až do prvních mrazů, jiní se připravují na příští sezónu.

Abyste zahradu ochránili a předešli škodám, je důležité vědět, s jakými škůdci se na podzim nejčastěji setkáte a jaké kroky podniknout pro jejich odstranění.

Mšice: Neustálý protivník na vaší zahradě

Mšice jsou jedním z nejčastějších škůdců, kteří na zahradě útočí nejen na jaře, ale i na podzim. Tyto drobné, rychle se množící hmyzí nepřátele najdete na různých rostlinách, kde vysávají jejich šťávu a oslabují je. Na podzim mohou být nebezpečné, protože se stahují na zimoviště a mohou napadnout ovocné stromy i okrasné keře.

Jak s nimi bojovat? Nejlepším řešením je mechanické odstranění mšic, například pomocí vody s mýdlem nebo za pomoci insekticidního mýdla. Důležité je také pravidelně prohlížet rostliny a okamžitě zasáhnout při prvních známkách napadení.

Slimáci: Nepříjemní škůdci i na podzim

Slimáci jsou noční můrou mnoha zahrádkářů, a i když jsou nejaktivnější v letních měsících, na podzim se s nimi můžete setkat také. Slimáci rádi požírají listy a mladé výhonky rostlin, což může vážně poškodit záhony i rostliny ve skleníku. Na podzim se stahují na vlhká a chráněná místa, kde mohou přečkat zimu.

Řešení? Je třeba pravidelně odstraňovat slimáky ručně nebo používat speciální přípravky, které jsou šetrné pro ostatní živočichy a zároveň účinně eliminují slimáky. Pasti na slimáky naplněné pivem mohou být vaším jednoduchým, ale účinným pomocníkem.

Plži a šneci: Skrytí ničitelé zahrady

Podobně jako slimáci jsou i plži a šneci aktivní na podzim. Tito škůdci často napadají zeleninové záhony a poškozují listy a plody. Šneci jsou známí svými schopnostmi přežít i v chladných podmínkách, a proto je důležité je pravidelně odstraňovat, než si najdou svoje zimní útočiště.

Prevence: Zkuste vytvořit pro šneky a plže nehostinné prostředí tím, že budete pravidelně odstraňovat vlhká místa na zahradě, kde se rádi schovávají. Pomoci mohou také přírodní bariéry, jako jsou popel nebo hrubý písek, které šneky odradí.

Drátovci: Skrytý nepřítel pod zemí

Jedním z méně viditelných, ale velmi škodlivých škůdců jsou drátovci. Tito drobní červovití škůdci napadají kořeny rostlin, a způsobují tak jejich vadnutí a odumírání. Na podzim se přesouvají do hlubších vrstev půdy, kde přečkají zimu, a pokud se s nimi nevyrovnáte včas, mohou se na jaře vrátit v plné síle.

Tip: Pokud se ve vaší zahradě objevují známky přítomnosti drátovců, je dobré použít přírodní insekticidy nebo přípravky na bázi neemového oleje. Zkuste také před výsadbou použít pasti na drátovce, například brambory zakopané do půdy.