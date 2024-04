Odpuzuje kávová sedlina slimáky? Zatímco někteří zahrádkáři hlásí při použití kávy úspěch, jiní tvrdí, že to nefunguje a je to jen mýtus. Kdo má pravdu?

Kávová sedlina je vedlejším produktem přípravy kávy. Obsahuje přibližně 2 % dusíku, 0,8 % draslíku a 0,4 % fosforu, což jsou důležité rostlinné živiny, a také třísloviny, antioxidanty a kofein. Proto se používá jako hnojivo a přidává se do kompostu. Také poměrně spolehlivě odpuzuje mravence a kočky. Zda to platí i pro slimáky, se dozvíte v následujících řádcích.

Pomáhá kávová sedlina proti slimákům?

Nejprve je třeba rozlišovat mezi různými způsoby použití. Na jedné straně můžete kávovou sedlinu rozptýlit po půdě, nebo lze rostliny postříkat studenou kávou. Kofein obsažený v kávě jde totiž slimákům doslova na nervy, je to totiž neurotoxin. Která metoda je ale účinnější?

Suchá kávová sedlina proti slimákům

Kávová sedlina je pouze odstrašující prostředek a nefunguje zcela spolehlivě, protože koncentrace kofeinu v kávové sedlině není dostatečně vysoká. Pokud slimáci pociťují obzvlášť velkou chuť k jídlu, lógr je jen stěží zastaví.

Tip: Kofein je rozpustný ve vodě. To znamená, že se při dešti vyplavuje.

Kávový postřik proti slimákům

Článek ve vysoce uznávaném vědeckém časopise Nature uvádí, že pokus dvou vědců, kteří použili kofeinový sprej, zabil během experimentu téměř všechny slimáky.

Slovo „sprej“ je zde klíčové: byl zde použit roztok instantní kávy a pravděpodobným důvodem, proč byl účinnější než kávová sedlina, je to, že obsahuje více kofeinu. Kofein, nikoli fyzikální struktura kávy, je to, co slimáky zabíjí: slimáci kofein vstřebají svým tělem a zemřou.

close info Kathie Nichols / Shutterstock zoom_in Kávovou sedlinu přidávejte do kompostu. Obohatí ho o cenné látky

Jaký účinek má káva na slimáky?

Fyziologické studie na neuronech měkkýšů naznačují, že kofein uvolňuje vápník z jejich vnitřních zásob, čímž zvyšuje jejich aktivitu. Takto „naspídovaný“ plž spotřebovává více kyslíku i energie, v těle dochází i k dalším reakcím, které nakonec vedou ke kolapsu organismu.

Jiné studie poskytují důkazy o tom, že některé složky kávové sedliny stimulují produkci hlenu a odrazují slimáky, protože se plži obávají ztráty vody.

Existuje také podezření, že samotná vůně kávy slimáky odrazuje, protože mají citlivý čich a vůně kávy je příliš neoslovuje.

Důležité: Vysoce koncentrovaný kofein má škodlivý účinek na většinu živých organismů.

Za prvé, neurotoxin kofein má také smrtící nebo alespoň odrazující účinek na užitečný hmyz, jako jsou např. hlemýždi, žížaly a hmyz. Některé poznatky také naznačují, že vysoké koncentrace tohoto životabudiče mohou způsobit poškození rostlin.

close info ivabalk z Pixabay.com zoom_in Kofein, nikoli fyzikální struktura kávy, je to, co slimáky zabíjí: slimáci kofein vstřebají svým tělem a zemřou

Další účinné přírodní prostředky k odstrašení slimáků:

Drcené vaječné skořápky účinkují, pokud se rozptýlí kolem rostliny. Ostré hrany vaječných skořápek pořežou slimáky. To se však stane pouze v případě, že jsou skořápky suché.

K odrazení slimáků se často používá také měď. Slimáci již mají měď v těle a při požití dalšího množství mědi onemocní nebo zemřou. Ne vždy však komerčně prodávané pásky se sloučeninou tohoto kovu fungují, a to proto, že v nich nemusí být dostatek mědi. S mimořádně silnou, celoměděnou páskou můžete mít jen omezený úspěch.

Pivní či melounové pasti a další přírodní metody vám přinesou určité výsledky.

Přírodní odpuzovače slimáků jsou často prezentovány jako způsob, jak vytvořit ekologicky šetrnou zahradu, ale vždy byste měli mít na paměti, že tyto metody jsou také velmi kruté.

Záleží jen na vás, zda je vám utrpení slimáků lhostejné, ale měli byste počítat s tím, že s tím bude spojeno. Proto možná nejlepší obranou proti slimákům je výsadba rostlin, které slimáky odpuzují. Jsou to například pryšec, hortenzie a kapradiny.

Zdroj: gardeningetc.com, plantura.garden