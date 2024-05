Stévie, sladká tráva nebo také medové lístky. Tato bylinka se snadno pěstuje a je výborná pro diabetiky. Urychluje také hojení ran, hojí štípnutí, zlepšuje trávení a pomůže i při ústní hygieně. Jak si tuto zázračnou bylinku vypěstovat doma?

Extrakt z této subtropické rostliny si jako alternativní sladidlo bez kalorií a negativního vlivu na naše zdraví i postavu nachází své místo v kuchyních čím dál více lidí. A s dostatečnou péčí se dá dokonce jako bylina pěstovat na zahradě i parapetu okna. Čerstvé listy totiž mají spoustu dalších benefitů a kromě slazení je využijete při řadě zdravotních obtíží. Jak stévii sladkou doma pěstovat a jak listy zužitkovat?

Jak pěstovat stévii?

Stévii sladkou lze pěstovat ze sazenic nebo ze semínek. Semena se doporučuje nechat klíčit při teplotě 24 až 27 °C ve stále vlhké kyselé zemině s pH 5,5–6,5. Ideální jsou rašelinné substráty určené pro vřesy nebo muškáty.

Stévie jsou velmi choulostivé bylinky. Pozor proto na přemokření, slunce i zimu. Dařit se jim bude na teplém stanovišti, neměly by ovšem být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu svitu. Na zahradě je umístěte do polostínu se závětřím, doma na parapet okna orientovaného na východ. Na zimu je nutné rostliny přesunout do skleníku nebo vnitřních prostor, kde teplota neklesá pod 10 °C.

Lístky se sklízí do prvních květů. Po odkvetení totiž stonek i s listy uschne. Po otrhání zeleně jej ovšem stačí seříznout cca 10 až 15 cm nad zeminou a on opět doroste.

Prohlédněte si další tipy, jak pěstovat stévii, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jaké zdravotní přínosy má stévie?

Na rozdíl od extraktu v podobě bílého prášku, který běžně koupíte v obchodech, mají kromě sladké chuti čerstvé lístky stévie celou řadu výhod a prospěšných benefitů.

Stévie má například výborné antibakteriální účinky a její žvýkání podporuje ochranu před usazováním zubního plaku a vznikem kazů. Užívá se také při nachlazení, bolestech hlavy, zažívacích obtížích a plynatosti, kolísání tlaku nebo při nedostatku energie.

Jak sladit s čerstvou stévií?

Podobně jako kupovaný prášek nebo sirup ji využijete pro alternativní doslazování nápojů, pečených i nepečených dezertů a pokrmů, pudinků, kaší, jogurtů apod. V horkých nápojích můžete nechat čerstvé či vlastnoručně nasušené lístky louhovat. Na šálek začněte se dvěma listy a podle vlastních preferencí množství přizpůsobte.

Do teplé a studené kuchyně je ideální je nadrtit či nasekat – čím více najemno, tím více sladit budou. S dávkováním to ale moc nepřehánějte. Vzhledem k tomu, že je stévie stonásobně sladší než cukr, udává se, že jedna polévková lžíce rozemletých listů může v receptu nahradit až 250–500 g cukru.

Nezapomeňte proto, že používání čerstvé stévie je z počátku hodně o experimentování a nacházení vlastního optimálního poměru. Lístky mohou mít v závislosti na podmínkách pěstování rozdílnou sladkost.