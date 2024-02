Tchynin jazyk si pro svou nenáročnost získal pověst nezničitelné rostliny. Snad i proto se po krátké přestávce vrací na výsluní popularity, protože líných zahradníků, kteří zapomínají na své zelené přátele, nějak přibývá. Jestli mezi ně taky patříte, pak je tato pokojovka pro vás ideální.

Existuje přibližně sedmdesát různých druhů sukulentů, které pocházejí z tropických a subtropických oblastí Evropy, Afriky a Asie. Všechny jsou stálezelené a mohou dorůstat výšky od 20 cm do 3,5 m. Nejčastěji se v zahradnictvích setkáte s druhem Sansevieria trifasciata, často známým jako tchynin jazyk.

Typickým znakem těchto sukulentů je nepřítomnost stonku, takže štíhlé listy rostou rovnou z půdy vzhůru a na konci se zužují do špičky.

Požadavky na půdu a světlo

Pro pěstování tchynina jazyka je vhodná jakákoli kvalitní směs. Důležitá je dobrá drenáž, takže nádoba by měla mít na dně otvory a půda by měla být odlehčená. Nezapomeňte také vybrat dostatečně širokou nádobu, aby byla stabilní. Jak hadí rostlina roste do výšky, může být těžká.

Tento sukulent potřebuje pouze několik hodin přímého světla denně. Po zbytek dne mu vyhovuje stín nebo slabé nepřímé světlo. Poradí si ale i s temnějšími kouty vašeho obydlí. Umí se totiž dobře přizpůsobit. Pokud ho letníte venku, zajistěte mu během nejteplejší části dne stín.

Podívejte se, jak snado se množí z řízků

Jak často zalévat

Během vegetačního období od jara do podzimu pravidelně zalévejte, ale dbejte na to, abyste rostlinu nepřelévali. Nesnáší stojatou vodu ani přemokřenou půdu, což může vést k hnilobě kořenů. Nejlepší je nechat půdu mezi zaléváním vyschnout. V zimě můžete zalévání omezit na pouhé jedno nebo dvě zalití za měsíc.

Čím hnojit

Tchynin jazyk nevyžaduje přílišnou výživu. Růst můžete podpořit použitím vyváženého hnojiva v poloviční dávce, než výrobce doporučuje. Aplikujte ho pouze jednou měsíčně během vegetačního období.

Jak množit

Pěstování sukulentů z řízků je poměrně snadné. Nejdůležitější je pamatovat na to, že kořeny mohou snadno uhnít, proto je třeba použít půdu s důkladnou drenáží. Obvyklou metodou jsou listové řízky, ale pravděpodobně nejjednodušším způsobem množení je dělení. Kořeny vytvářejí dužnaté oddenky, které lze jednoduše oddělit ostrým nožem a zasadit do květináče.

