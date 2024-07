Závlaha zahrady je životně důležitá pro všechny plodiny, trávník, květiny, bylinky a keře. Plýtvaní vodou je ale veliký luxus, a proto je snaha o skutečně efektivní zavlažování vidět všude. Díky chytrému zalévání můžou rostliny na vaší zahradě růst „jako z vody“ i v parných letních dnech.

Možností zalévání je spousta. Úplně nejjednodušším způsobem je klasická konev, ale ta vám stačí tak na pár truhlíků. Na větší zahradě se záhony by to byl s konví pořádný tělocvik. Proto je lepší si zalévání zpříjemnit. Na trhu si můžete vybrat z komplexního sortimentu produktů pro zavlažování zahrad – od zahradních čerpadel všeho druhu přes automatické zavlažovací systémy až třeba po kvalitní zahradní hadice.

Voda pod tlakem

„Pokud máte vlastní studnu, nebo zaléváte vodou z potoka či jezírka, neobejdete se bez čerpadla nebo automatické vodárny. Díky vysokému průtoku a výtlaku dokážou dopravit vodu nejen do zavlažovací pistole na konci hadice, ale snadno „utáhnou“ i větší zavlažovací systémy s více koncovými postřikovači. Záleží na každém, jaké čerpadlo je pro jeho potřeby ideální,“ vysvětluje Pavel Těšínský, produktový manažer společnosti Mountfield. Na závlahu jsou nejpoužívanější čerpadla povrchová a ponorná, existují ale i automatické domácí vodárny a specializovaná čerpadla do sudu nebo do vrtaných studní.

7 chytrých zavlažovacích systémů

Jak na zahradě využívat dešťovou vodu

Způsobů, jak efektivně zadržovat dešťovou vodu, je velké množství, záleží na dispozici zahrady a na invenci a možnostech každého zahrádkáře. Zbudovat si můžete třeba malou přírodní nádrž. „Nejběžnějším a nejjednodušším řešením je svádění vody ze střechy domu do přistaveného sudu či jiné velkoobjemové nádoby. Odsud už se dá například nabírat konví. Lepší řešení ale představuje speciální elektrické sudové čerpadlo, pomocí kterého můžete vodu ze sudu bez námahy distribuovat tam, kam je potřeba,“ radí Pavel Těšínský z Mountfieldu.

Jak vybrat hadici

Efektivní a rychlé zavlažování by samozřejmě nebylo možné bez kvalitní hadice. Na hadici by se nemělo šetřit. Pokud má dobře a dlouho sloužit, musí být vyrobena z kvalitních materiálů, nesmí se lámat ani kroutit. Vhodná je tedy hadice vícevrstvá se síťovou výztuhou. Na trhu najdete hadice v různých délkách i průměrech. Prodejce by vám měl sdělit i další informace o dané hadici. Například z kolika vrstev se skládá, zda je odolná proti UV záření, tvorbě řas nebo oděru.

Navijáky, pistole, spojky, zavlažovače

Při zalévání vám výrazně pomohou i další praktické a chytré výrobky, jako je například hadicový vozík s navijákem – ten velmi zjednodušuje pohyb hadice po celé zahradě a zajišťuje její dlouhou životnost. Existují i hadicové navijáky, které můžete upevnit kupříkladu na zeď domu a můžete s nimi otáčet v rozpětí 180 stupňů.

Pistole a rychlospojky

K hadicím samozřejmě patří velké množství zavlažovacích pistolí a rychlospojek. Na trhu jich je nepřeberné množství a záleží na každém, co od zavlažovací pistole očekává. Trávník není záhon, a proto k jeho kropení potřebujeme rozprašovač, který dokáže rovnoměrně zavlažovat i větší plochu. Na výběr je celá škála nejrůznějších zavlažovačů. Ty jednodušší se připevní na konec hadice a nastaví se na nich některý z typů kropení.

„Efektivní a snadné zavlažování zajistí také sofistikovanější kyvadlové rozprašovače nebo kropicí trysky s cyklovačem – v jejich případě tlak vody rozkomíhá trysku, a voda díky tomu rovnoměrně dopadá na celou plochu trávníku,“ vysvětluje Zdeněk Resler, produktový manažer společnosti Mountfield. A v neposlední řadě – zavlažovače jsou bezpochybně i velkým zdrojem vodní zábavy pro všechny děti.

Zavlažovací hodiny

Moderní vychytávkou jsou automatické nebo mechanické zavlažovací hodiny, tedy časovač, který podle vámi zadaného rozvrhu spustí nebo ukončí závlahu. Pomohou vám například v době dovolených, kdy se nebudete moci o svoji zahradu postarat – stačí je jen načasovat a ony se o správnou závlahu postarají samy. Jsou vhodné i pro záhony a skleníky.

Kdy a jak správně zalévat?

Rozhodně nezaléváme v době, kdy jsou záhonky nebo truhlíky rozpálené slunečními paprsky. Studená voda by rostlinám způsobila šok, z něhož by se nemusely vzpamatovat. Ideální dobou pro závlahu v parných dnech je ráno nebo pozdější večer, kdy slunce tolik nepálí. V letních měsících můžete zalévat klidně i dvakrát denně v menších dávkách. Týká se to především záhonů, keřů i ploch trávníku, které jsou po větší část dne na slunci.