Pokud při podzimním úklidu zahrady ponecháte některé trvalky bez zásahu, pomůže je to udržet v dobrém stavu i v dalších letech. Následující rostliny by se na podzim nikdy neměly stříhat.

Okrasné trávy

Výsadba okrasných travin je spolehlivým způsobem, jak dodat zahradě zajímavost po čtyři roční období. Do zahrady přinášejí výšku, barvu, pohyb a strukturu. I když v zimě spí, listy získají sytě zlaté odstíny a zachovávají si svou strukturu až do jarního sestřihu.

Navíc předčasným řezem by dutými stonky mohla vniknout do rostliny voda a mráz by pak mohl roztrhat kořeny. Proto se trávy na podzim nikdy nestříhají!

Kleopatřina jehla

Neotřelá kráska z jižní Afriky je dobře přizpůsobena horku, suchu a ostrému slunci. Zimní teploty zvládá kleopatřina jehla (Kniphofia) celkem dobře, ale i tak je jistější, když má na zimu ochranu. Tu si zajistí sama svými hojnými listy, pod kterými schová kořenový systém.

Ruská šalvěj

Rostliny šalvěje ruské (Perovskia atriplicifolia) jsou ceněny pro své aromatické listy a fialové květy, které jsou magnetem pro včely a další opylovače. Tato vytrvalá rostlina však může být náchylná k poškození v zimě, zejména pokud je seříznuta pozdě v sezóně. Aby ruská šalvěj přečkala chladnou zimu, rostliny dobře zamulčujte a s řezem počkejte až do začátku jara.

Šalvěj ruská může být náchylná k poškození v zimě, zejména pokud je seříznuta pozdě v sezóně

Čemeřice

Jsou ceněny pro své stálezelené listy a časné kvetení. Během podzimu a zimních měsíců můžete čemeřice (Helleborus) nechat bez zásahu, abyste neriskovali poškození poupat. Pokud na jaře odstřihnete poškozené listy nebo staré květní stvoly, pomůže to rostlině, aby v nové vegetační sezóně vypadala co nejlépe.

Třapatky

Třapatky (Echinacea spp.) není nutné vůbec prořezávat, ale pokud máte rádi uklizenou zahradu, je lepší počkat s řezem třapatek až do jara. Když na podzim ponecháte velké hlavičky semen této trvalky nedotčené, budou v zimě důležitým zdrojem potravy pro ptáky a přilákají na zahradu i další volně žijící živočichy. Kromě toho se třapatky snadno samy vysévají, takže z jara získáte mnoho nových rostlinek, které si přesadíte nebo rozdáte přátelům.

Když na podzim ponecháte velké hlavičky semen třapatek nedotčené, budou v zimě důležitým zdrojem potravy pro ptáky a přilákají na zahradu i další volně žijící živočichy

Bělotrn modrý

Stejně jako třapatky vytvářejí rostliny bělotrnu (Echinops ritro) květní hlávky plné semen. V zimě tato semena poskytují potravu ptákům a pomáhají volně žijícím živočichům přežít, když je jiných zdrojů potravy málo. Sušené květy bodláku navíc zůstávají vzpřímené po celé zimní měsíce a dodávají záhonům strukturu, i když na zemi leží sníh.

Některé hortenzie

Řez hortenzií může být poněkud matoucí, protože v této skupině rostlin je mnoho druhů. Chladnomilné odrůdy hortenzií, které kvetou na novém dřevě, lze na podzim úspěšně prořezávat. Jiné hortenzie, například dubolistá, velkolistá, pilovitá a popínavá, však kvetou na starém dřevě a měly by se stříhat až na jaře nebo v létě poté, co rostlina obrazí.

Další rostlinou, kterou se v zimních měsících často krmí ptáci, je rudbekie (Rudbeckia spp.), takže pokud můžete, ponechte na místě uschlé květy

Rudbekie

Další rostlinou, kterou se v zimních měsících často krmí ptáci, je rudbekie (Rudbeckia spp.), takže pokud můžete, ponechte na místě uschlé květy. Počkáte-li s řezem této vděčné trvalky až do jara, ulehčíte si tím podzimní zahradnické práce a květiny budou mít více času na samovýsev. Pokud chcete mít na zahradě více neúnavně kvetoucích „sluníček“, vynechejte podzimní řez a nechte rostliny, aby se samy vysemenily.

Kontryhel

Další oblíbená chalupářská trvalka, kontryhel měkký (Alchemilla mollis), se opravdu nemusí stříhat. Pokud chcete, aby vaše záhony vypadaly bezvadně, vyhněte se podzimnímu prořezávání a rostliny kontryhelu seřízněte na jaře. Stejně jako v případě ruské šalvěje, odstraňováním listů v pozdní fázi sezóny se kořeny rostliny stávají náchylnějšími k poškození v zimě.

Další oblíbená chalupářská trvalka, kontryhel měkký (Alchemilla mollis), se opravdu nemusí stříhat

Dlužicha

Tyto nízké trvalky (Heuchera) přinášejí na záhony pestré listy a na jaře a v létě vysílají trsy jemných květů. Zatímco opadané květy byste měli odrhnout, abyste podpořili další kvetení, samotné listy by se na podzim neměly zkracovat, protože pomáhají chránit rostliny přes zimu. A na jaře odstraňte jen ty části, které v zimě odumřely.