Ne všechny rostliny potřebují přímé sluneční světlo. Spoustě trvalek se může dařit i ve stínu. Ať už chcete rozzářit tmavé kouty na zahradě, nebo oživit místo ve skrytu velkého stromu, tyto stínomilné květiny dobře porostou i tam, kde jejich protějšky bez plného slunce nemohou.

Každý zbožňuje slunnou zahradu s výraznými a zářivými květy. Ale i stinné zahrady si zaslouží trochu krásy. A že je z čeho vybírat! Stínomilné trvalky se mohou pochlubit barevnými listy a zajímavými květy.

V kombinaci s dalšími rostlinami, které milují stín, a několika kreativními nápady níže uvedené rostliny pomohou proměnit nejstinnější část vaší zahrady v oblíbené venkovní místo.

Nezapomeňte:

Plný stín znamená, že na místo nikdy nedopadá přímé sluneční světlo.

Částečný stín znamená, že na něj denně nedopadají více než 3 nebo 4 hodiny sluneční paprsky.

Srdcovka

Oživte temná zákoutí vaší zahrady srdcovkami (Lamprocapnos spectabilis). Tyto odolné stínomilné trvalky vytvářejí půvabné, klenuté větve se srdčitými květy, které mají na bázi každého květu drobnou slzičku. Kromě krásných ozdob nabízí srdcovky také pěkné, modrozelené listy. Tato nenáročná rostlina je nejkrásnější v květnu, koncem léta se zatahuje a znovu se objeví následující jaro.

Podmínky pro pěstování: Částečný až plný stín v rovnoměrně vlhké půdě.

Srdcovka (Lamprocapnos spectabilis)

Čechrava

Žádná zahrada ve stínu se neobejde bez čechrav. Těmto robustním, dlouho kvetoucím trvalkám se daří ve vlhkém stínu, kde poskytnou záplavu zpeřených květů. A i když nekvetou, jejich listy připomínající kapradí jsou také pěkné. Květy čechrav jsou bílé, červené, růžové, oranžové a fialové a obvykle se začínají objevovat koncem jara a začátkem léta.

Podmínky pro pěstování: Částečný až plný stín, rovnoměrně vlhká, dobře propustná půda.

Čechrava (Astilbe)

Ledovka

Begonie voskovka (Begonia × semperflorens-cultorum) je rostlina, která se snadno pěstuje ve stínu a nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Tato kompaktní rostlina má silné, masité stonky s bronzovými nebo zelenými listy a téměř vždy kvete až do prvních mrazů. Zdobí ji trsy bílých, růžových, červených nebo dvoubarevných květů. Rostlinám se daří v nádobách i na okrajích záhonů.

Podmínky pro pěstování: Plné slunce až polostín v rovnoměrně vlhké, dobře propustné půdě.

Begonie voskovka (Begonia × semperflorens-cultorum)

Plicník lékařský

Brzy na jaře se můžete spolehnout, že atraktivně skvrnité nebo tmavě zelené listy plicníku lékařského (Pulmonaria saccharata) dodají vaší zahradě barvu. Poté, co se vytvoří listy, rostliny vyšlou půvabné zvonkovité stonky s růžovými květy, které dozrávají do odstínů modré, takže na jednom stonku můžete najít jak modré, tak růžové květy. Tato trvalka se bude pomalu šířit vaší zahradou, aniž by se stala invazivní.

Podmínky pro pěstování: Částečný až plný stín v rovnoměrně vlhké, dobře propustné půdě.

Plicník lékařský (Pulmonaria saccharata)

Bohyška

Hosty patří mezi nejlepší rostliny pro stinné zahrady. Jejich listy mají různé tvary, velikosti a barvy, takže je můžete kombinovat mezi sebou i s dalšími rostlinami do stínu, a vytvořit tak dynamickou expozici. Mnoho odrůd host od poloviny léta do podzimu také kvete nápadnými bílými nebo fialovými květy.

Podmínky pro pěstování: Polostín až plný stín v rovnoměrně vlhké, dobře propustné půdě.

Bohyška (Hosta)

Dlužicha

Dlužichy (Heuchera spp.) nabízejí barevné listy v odstínech červené, bronzové, zelené nebo vínové, které oživí každé stinné místo, i když zrovna nekvetou. V době květu se zdobí nápadnými stonky růžových, bílých nebo červených zvonkovitých květů, které kvetou od konce jara do začátku léta.

Podmínky pro pěstování: Plné slunce až polostín v rovnoměrně vlhké, dobře propustné půdě.

Dlužicha (Heuchera spp.)

Kamzičník kavkazský

Jedna z nejdříve kvetoucích trvalek z čeledi aster je kamzičník (Doronicum orientale). Začátkem jara vykvete jasně žlutými květy podobnými kopretinám. Tato dychtivá trvalka je skvělým společníkem pro na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou ladoňky, narcisy a tulipány. Během léta se zatahuje, proto si její místo označte, abyste ji omylem nevykopali.

Podmínky pro pěstování: Plné slunce až polostín v rovnoměrně vlhké, živné půdě.

Kamzičník kavkazský (Doronicum orientale)

Čemeřice

Čemeřice (Helleborus spp.) patří mezi první trvalky, které rozkvétají, často se tak děje, než roztaje sníh. Většina odrůd této téměř nezničitelné královny stinných zahrad vytváří dolů směřující bílé, růžové, zelené nebo fialové květy, které jsou často jemně vyleptané kontrastní barvou. Ačkoli většina odrůd má jednoduché květy, několik kultivarů nabízí také nápadné dvojité květy.

Podmínky pro pěstování: Polostín až plný stín, humusovitá, dobře propustná zásaditá půda.

Čemeřice (Helleborus spp.)

Zvonky

Existuje mnoho odrůd zvonků, z nichž většina prospívá ve stínu. Na obrázku je zvonek bělokvětý (Campanula lactiflora), který v létě nese trsy modrých zvonkovitých květů nad zelenými listy ve tvaru srdce. Dobře se hodí do venkovských zahrad. Stejně jako u všech zvonků jsou i jeho květy magnetem pro včely a další opylovače.

Podmínky pro pěstování: Plné slunce až polostín v rovnoměrně vlhké, živné půdě.

Zvonek bělokvětý (Campanula lactiflora)

Náprstník

Náprstník (Digitalis purpurea) je původem lesní rostlina, proto se mu daří zejména ve střídavém nebo částečném stínu, ale některé druhy snesou i plné slunce. Existuje mnoho kultivarů a odrůd, které kvetou různými barvami a mají různě tvarované květy.

Podmínky pro pěstování: Plné slunce až polostín v rovnoměrně vlhké, živné půdě.

Náprstník červený (Digitalis purpurea)

Kokořík zahradní

Kokořík (Polygonatum x hybridum) je stará chalupářská rostlina, která má půvabné, obloukovité stonky s párovými, oválnými listy a visícími, zeleně zakončenými bílými zvonkovitými květy, které se objevují od konce jara do začátku léta. Je ideální pro pěstování na částečně zastíněných okrajích nebo v lesních výsadbách a vypadá krásně v kombinaci s dymnivkou a srdcovkou.

Podmínky pro pěstování: Polostín až plný stín, humusovitá, dobře propustná půda.

Kokořík (Polygonatum)

Zdroj: gardenersworld.com, countryliving.com, bhg.com