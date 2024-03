Příroda je nevyčerpatelným zdrojem údivu, krásy a... humoru? Ano! Mezi květinami najdeme takové, jejichž názvy nás nutí se usmívat nebo dokonce nahlas zasmát. Představujeme vám výběr květin s názvy, které vás pobaví a možná i překvapí.

Při procházení zahradou nebo listováním botanických průvodců můžeme narazit na názvy rostlin, které by spíše patřily do knihy vtipů než do odborné literatury. Tyto květiny s sebou nesou příběhy, tradice a občas i nedorozumění, díky kterým získaly své neobvyklé názvy. Pojďme se společně podívat na některé z nich a objevit, co skrývají za svými vtipnými jmény.

Zdroj: Youtube

Tupoušek pyšný

Jedná se o exotickou krásku, jejíž název evokuje spíše komickou postavičku než majestátní rostlinu. Tupoušek pyšný, s latinským názvem Medinilla magnifica, je tropický skvost s nádhernými hroznovitými květenstvími, připomínajícími růžové hrozny. Jeho pěstování může být výzvou, ale odměnou je pohled na tento úchvatný přírodní úkaz.

Chlupatý voják, řeznické koště a klobása strom

Chlupatý voják, řeznické koště a klobása strom: Tato trojice názvů může znít jako obsazení z nějakého bizarního příběhu, ale ve skutečnosti jde o rostliny s unikátním vzhledem a zajímavými charakteristikami.

Chlupatý voják (Galinsoga quadriradiata) je plevel s drobnými, ale přitažlivými květy. Řeznické koště (Ruscus aculeatus) vás zaujme svými bezlistými stonky a drobnými květy, zatímco klobása strom (Kigelia Africana) zaujme obrovskými, visícími plody, které opravdu připomínají klobásy.

Tetlucha kozí pysk

Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), s názvem jako vystřiženým z dětské knihy, je jednoletá rostlina, jejíž bílé květy v okolících mohou na první pohled připomínat petržel. Ale pozor, i když je tento kozí pysk lákavý, jedná se o jedovatou rostlinu. Příroda zkrátka má smysl pro humor, ale i pro ironii.

Paznehtík

Název Acanthus mollis možná nezní vtipně, ale český název paznehtík evokuje obrázky rostliny, která by mohla hrát hlavní roli v nějaké zahradnické pohádce. S jeho nápadnými listy a ještě nápadnějšími květy je paznehtík dokonalým příkladem toho, jak názvy rostlin mohou být stejně fascinující jako samotné rostliny.

Který název vás nejvíc pobavil? close info nnattalli / Shutterstock Tupoušek pyšný info Hlasování bylo ukončeno. close info nnattalli / Shutterstock Tupoušek pyšný • 0 success_fill Hlasovat close info zprecech / Shutterstock Chlupatý voják • 0 success_fill Hlasovat close info KanphotoSS / Shutterstock Řeznické koště • 0 success_fill Hlasovat close info Valen Zi / Shutterstock Klobása strom • 0 success_fill Hlasovat close info agatchen / Shutterstock Tetlucha kozí pysk • 0 success_fill Hlasovat close info Jordi Roy / Shutterstock Paznehtík • 0 success_fill Hlasovat Hlasovalo: 0

Zdroj: https://cs.gardenjornal.com, https://living.iprima.cz, https://www.dumazahrada.cz