Pokud chcete krásný trávník, nestačí ho pouze zalévat a sekat. Každý rok byste měli trávník provzdušnit vertikutátorem. Kdy se do vertikutace pustit a na co při tom myslet? Poradíme vám.

Neudržovaný trávník zarůstá plevelem a mechem, ze zbytků posečené trávy a odumřelých rostlin se v něm tvoří plsť. Jestliže trávník jen sekáte a zaléváte, trávník začne v této plsti kořenit, hůře přijímá živiny z půdy a celkově se „dusí“. Výsledkem jsou suchá místa nebo hnědé mapy, kde už trávník neroste.

Během vertikutace všechen plevel, mech a plsť z trávníku odpravíte. Navíc přitom prořežete vrchní vegetační vrstvu a přesekáte travní výběžky, čímž nastartujete obnovu a regeneraci rostlin. Trávník krátce po vertikutaci možná připomíná bitevní pole, ale už po pár týdnech bude vypadat mnohem zdravěji než před vertikutací.

Díky vertikutaci totiž zvýšíte cirkulaci čerstvého vzduchu v trávníku, zajistíte trávníku více světla a vody, zbavíte se většiny plevele a mechu a nastartujete růst trávy.

Jak na vertikutaci?

K vertikutaci vám poslouží takzvané vertikutátory. Jsou to stroje podobné sekačkám, ale s rozdílným principem práce.

Práci vertikutátorů obstarává rotační hřídel s cca 9-16 páry ostrých nožů či drápků. Nože mají hvězdicový nebo trojúhelníkový tvar a během vertikutace se zarývají 2 až 3 mm hluboko do země. Stroje s drápky ale doporučujeme spíše k čištění trávníku – k vyhrabání mechu a plsti. Pro vertikutaci vhodné nejsou.

Při vertikutaci pak postupujte stejně jako při sekání trávy sekačkou. U hodně zanedbaných trávníků můžete vertikutovat dvakrát: nejprve podélně po pruzích a pak šikmo do kříže. Nezapomeňte jen správně nastavit nože, hloubka vertikutace musí být maximálně 3 mm.

Další praktické tipy s videonávodem najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Kdy vertikutovat?

Vertikutaci provádějte jen u trávníků starých alespoň 3 roky, mladší byste mohli poškodit. Opakujte ji 2× ročně: vždy na jaře a na podzim.

Na jaře se do vertikutace pusťte v období od konce března do konce dubna, na podzim pak od konce srpna do konce září. Přesný termín zvolte podle počasí i stavu trávníku – například na jaře nesmí být zmrzlý ani podmáčený. Nejlepší je vertikutace v době, kdy tráva začíná rašit.

Trávník vhodný pro vertikutaci by měl mít výšku 3 až 4 cm. Pokud tedy jarní vertikutaci odložíte na později, trávu nejdříve posečte. Stejně postupujte také na podzim.

close info encierro / Shutterstock zoom_in Trávník vhodný pro vertikutaci by měl mít výšku 3 až 4 cm

Péče po vertikutaci

Hned po vertikutaci z trávníku vyhrabejte trávu, mech a plsť – buď vertikutátorem s drápky, nebo pomocí plastových hrábí. Buďte přitom opatrní, abyste nevytrhali travní kořínky. Když si pořídíte vertikutátor se sběrným košem, máte o starost méně.

Potom trávník dosejte – tam, kde jsou velké hnědé fleky, už znovu nic nevyroste. Dále trávník pohnojte (ideálně hnojivem pro výživu nově založených trávníků), pro rovnoměrné rozložení hnojiva využijte rozmetač hnojiv nebo aplikační vozík.

Jednou ročně, ideálně na jaře, pak proveďte i pískování. K tomu vám poslouží křemičitý písek, který zlepšuje vegetační vrstvu i půdní strukturu, zvyšuje propustnost vody a živin a omezuje růst mechů a plevele. Aplikujte asi 3 až 5 litrů na 1 m² plochy, ideálně do rýh, které po vertikutaci v trávníku vidíte. Na závěr pak trávník zalijte.