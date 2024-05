Kromě celosvětově největší spotřeby piva je Česko též bazénovou velmocí. Vlastním koupáním disponuje až třetina majitelů rodinných domů, chat a chalup. Více bazénů na obyvatele mají jen ve Španělsku a Francii.

Slovo moře působí na našince jako magické zaklínadlo. I proto má tolik lidí „kapitánské papíry“ a v garáži neopren, tlakové lahve i automatiku na potápění. A za domem zahradní bazén k udržení kondice a k příjemnému osvěžení od jara do podzimu. Je-li napuštěný slanou vodou, můžete si opravdu připadat jako u moře. Údržba je pak dokonce levnější, neboť ušetříte za chemii.

Zdroj: VLM

Stále módnější jsou také nejrůznější typy venkovních „swim spa“ využívajících systém hydroterapie neboli vodní a vzduchové masáže. Na rozdíl od většiny bazénů slibují neomezenou koupací sezonu. Přímo z výroby bývají vybaveny protiproudem a madly pro akvatická cvičení. Za tímto originálním konceptem stojí od roku 1993 společnost USSPA z Dolní Dobrouče.

Než si obléknete plavky

Zatímco v přímořských státech myslí na výstavbu bazénů už při návrhu staveb, Češi si je obvykle nechávají na pozemek umístit později. I tak se jim to vyplatí. Domy s bazény mají totiž podle průzkumu realitního serveru immowelt.de v průměru o 13 % vyšší hodnotu než obdobné nemovitosti bez něj. Zatímco dříve si bazény objednávali hlavně starší lidé, v současnosti vedou mladé páry.

close info USSPA zoom_in Termální bazény swim spa značky USSPA jsou úspornější a šetrnější alternativou klasických bazénů. Svými kompaktními rozměry jsou vhodné i pro menší zahrady a snižují nároky na množství vody

Chcete-li, aby vás voda u domu nadnášela už v létě, máte nejvyšší čas jednat. Přesto je důležité se nejprve zamyslet nad tím, kdo a jak často bude bazén využívat a co se od něj očekává. Možností je spousta včetně suchozemského využití. Existují totiž takzvané „pochozí“ posuvné kryty. Dokážou bazén během chvíle změnit třeba v terasu na grilování. Dají se napojit na elektroposun poháněný solárními články podobně jako garážová vrata.

Bazén plánujte současně s domem

Bazén se spolu s garáží stal součástí moderního bydlení. Proto lze doporučit plánovat ho současně s domem. Můžete ve velkém ušetřit už tím, že případnou velkou techniku – například bagr nebo jeřáb – využijete bez dodatečných nákladů. Terénní úpravy lze v rámci stavby domu zahrnout do hypotéky, což přináší dostupnější financování. Navíc se vyhnete pozdějšímu ničení zahrady či trávníku.

Logické synergie se nabízejí i v oblasti materiálů. Na stavbě se vždy nachází písek, štěrk i další stavebniny. Využijete-li je rovnou při usazení bazénového skeletu, nemusíte je později znovu objednávat v malém objemu. Při výkopu místa na bazén zeminu efektivně využijete na srovnání pozemku – podobně rozumné je zavést na místo včas elektřinu a samozřejmě vodu.

close info Hornbach zoom_in Bazén Marimex Florida Premium umožňuje koupání opravdu každému. Stačí jen připravit místo, rozvinout podložku, bazén rozbalit, sestavit podpěrnou konstrukci, na kterou se navlékne fólie

Roli hraje též estetika a funkčnost. Kdo bazén zahrne do projektu stavby, může ho s architektem či projektantem navrhnout včetně zastřešení tak, aby ladil s pojetím zahrady. Navíc lidé chtějí po dokončení domu, jehož výstavbu nebo koupi intenzivně řešili několik let, konečně v klidu bydlet a užívat si. Na to je domácí bazén ideální. Ať už slouží k relaxaci, sportu, či pro zábavu.

Velký bazén se vám na zahradu nevejde? Vždy si lze vypomoci takzvaným protiproudem, díky němuž můžete aktivně plavat doslova na místě. Ideální je vybrat si některou z řady bazénových značek a probrat s odborníky vaše představy dříve, než se příroda zazelená. Na trhu je několik českých výrobců, kteří fungují na mezinárodní bázi a mají za sebou řadu úspěchů a patentů – k nejznámějším patří třeba Albixon, Desjoyaux nebo BWT. Největší slevy na bazény a bazénové příslušenství nabízí každoročně v rámci řady výprodejových akcí Mountfield.

Jaký vybrat bazén: Nafukovací, nebo zapuštěný?

Preferujete-li jednodušší způsob instalace bazénu, téměř bez přípravy a se snadnou montáží, volte ten nadzemní. Může být třeba jen nafukovací, byť vhodnější je model s pevnou rámovou antikorozní konstrukcí, která ho vyztuží. Podobné levné bazény však nemívají dlouhou životnost a často jsou prozatímním řešením, navíc nepříliš estetickým. A potřebujete na ně dokonale rovný terén.

close info Hornbach zoom_in Bazén se spolu s garáží stal součástí moderního bydlení. Před výstavbou je důležité zamyslet se nad tím, kdo a jak často bude bazén využívat a co se od něj očekává

Na svažitém pozemku zvolte bazén zapuštěný. Největšímu zájmu se v Česku momentálně těší takzvané přelivové typy bazénů. Poskytují otevřenou hladinu vody, která přetéká do žlábku po obvodu a shromažďuje se do akumulační nádoby. Následně se nasává pomocí čerpadla do filtrační jednotky a vyčištěná se vrací tryskami zpět. Nejčastěji se bazény prodávají ve velikosti 3 x 6 metrů a jsou téměř výhradně hranaté, oblé tvary víceméně vymizely. Možná byly vzhledově atraktivní, ale složitě se na ně vymýšlí zastřešení.

O něco jednodušším řešením je skimmerový bazén. V něm se sbírají nečistoty z hladiny dříve, než klesnou na dno, kde by se množily mikroby a řasy. Voda odtéká přes univerzální sběrač hladinových nečistot. V něm se listy, pyl či utopený hmyz nashromáždí a nedojde k zanesení ani přetížení čerpadla a filtrace.

Dříve se bazény vyráběly hlavně ze sklolaminátů, ty současné jsou převážně z kopolymerů. Jsou abnormálně houževnaté, nepraskají ani při extrémních teplotních výkyvech a snadno se udržují. Mají certifikaci pro pitnou vodu a jejich jednolitý povrch neruší žádný spoj.

close info Hecht zoom_in Koupání „za pár korun“ nabízí prstencový nafukovací bazén se samonosnou konstrukcí značky Hecht

Dají se též barvit, byť poslední roky jsou nejvyhledávanější čistě bílé skelety. Když je v nich napuštěná správně ošetřená voda, evokuje od pohledu světlounkou modř jako v Karibiku. Tyto skořepiny se instalují již hotové. Pokládají se z jeřábu na připravenou základovou desku a za postupného napouštění se obsypávají betonem. Samozřejmě již obsahují i schodiště a široký límec pro jednoduché podsunutí dlažby.

Bazény a jejich doplňky (informace k obrázkům ve fotogalerii)

Termální bazény swim spa značky USSPA jsou úspornější a šetrnější alternativou klasických bazénů. Svými kompaktními rozměry jsou vhodné i pro menší zahrady a snižují nároky na množství vody. Nastavitelný protiproud dá ,,do těla“ i zdatným sportovcům. Dalšími benefity jsou příjemně teplá voda a možnost celoročního provozu. USSPA

Keramické bazény Compact se stanou ozdobou vašeho domu. Vynikají nadčasovým designem, unikátními mechanickými vlastnostmi a použitím nejmodernějších technologií. Jsou vyrobeny z materiálu, který neoxiduje, nekřehne, je tepelně a tvarově stálý a velmi odolný proti mechanickému poškození. Stěny tvoří několik vrstev s keramickou složkou. Velmi pevná a tvarově stálá konstrukce a skvělá izolace omezují tepelné ztráty vody. Mountfield

Bazén Prism Greywood od značky Intex, který zakoupíte v prodejnách Bauhaus, nabízí ideální řešení pro letní relaxaci na sluníčku. Bazén má kovovou pozinkovanou konstrukci s práškovým nástřikem, jež zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. Bazénové stěny jsou vyrobeny ze 3 vrstev velice kvalitního a pevného PVC. K bazénu se dodává také kartušová filtrace o výkonu 3,8 m³/hod. Průměr 457 cm, výška 122 cm. Bauhaus

Automatický termokryt od české firmy USSPA je inovací jak z pohledu praktičnosti, tak designu. Bazény typu swim spa lze odkrýt i zakrýt stiskem jediného tlačítka. Na termokryt se dá použít řada povrchových materiálů – od textilií až po plech lakovaný v odstínu dle přání zákazníka. Tento výrobek doslova sbírá světová ocenění – Red Dot Design Award, Innovation Trophy, Good Design Award atd. USSPA

Dlažba u bazénu plní nejen estetickou funkci, musí být především bezpečná. Proto její výběr nenechejte na náhodě a zvolte renomovaného výrobce. Best

Řada luxusních rodinných bazénů Coral skvěle kombinuje výhody oblíbených sklokompozitních bazénů s moderními technologickými a designovými prvky bazénů keramických. Zpevněná konstrukce zaručuje maximální rovinatost celé monolitické skořepiny, což mimo jiné výrazně zjednodušuje a také zlevňuje stavbu. Předností těchto bazénů je i nenáročná stavební příprava a instalace za pouhý jeden den. Mountfield

Koupání „za pár korun“ nabízí prstencový nafukovací bazén se samonosnou konstrukcí značky Hecht. Je vyroben z trojvrstvého vinylu a nabízí průměr 300 cm, výšku 76 cm a efektivní objem vody 3,618 m³. Stačí jej umístit na vodorovnou plochu bez ostrých kamínků, nafouknout a napustit vodu. Hecht

Zahradní bazén Graphite Steinbach z Bauhausu je vybavený extra pevným kvalitním plastovým obkladem, který zajišťuje vysokou úroveň stability bazénu. Vnitřní film se skládá ze tří vrstev super tough. Tento vysoce pevný materiál je složen z polyesterové nosné textilie se silným PVC laminátem na obou stranách. Systém pískové filtrace, která je součástí balení, zajišťuje optimální filtrování vody s výkonem filtru 3 700 l/h. Průměr 478 cm, výška 124 cm. Bauhaus

Dětský bazén od značky Intex zaujme svým originálním vzhledem v podobě kraba a poskytne spoustu zábavy vašim dětem. Je vyroben z vysoce kvalitního, třikrát zesíleného PVC odolného proti slané vodě, oděru a UV záření. Instalace je velmi snadná a trvá jen cca 10 minut. Jednoduše nafouknete horní límec a napustíte vodu. Stoupající sloup vody bazén sám postaví. K bazénu je možné připojit kartušovou filtraci, která však není součástí balení. Průměr 183 cm, výška 51 cm. Bauhaus

Bazén Marimex Florida Premium umožňuje koupání opravdu každému. Stačí jen připravit místo, rozvinout podložku, bazén rozbalit, sestavit podpěrnou konstrukci, na kterou se navlékne fólie. Od vybalení bazénu můžete do 120 minut napouštět vodu. Rozměr 400 x 215 cm, výška 122 cm. Hornbach

Nejnižšímu typu bazénového krytu postačuje jednostranná zapuštěná kolej a může být odsouván motoricky. Bazén má plně automatickou aparaturu měření parametrů vody a jejich korekce, výkonný dvoutryskový protiproud, dnovou vzduchovou masáž a rohové vstupní schodiště s dvěma lavicemi s příplatkovou hydromasáží. Cena dle velikosti a vybavení – je možná i postupná dokompletace. BWS Přerov

Podchozí zastřešení Monaco Future české společnosti Albixon působí až futuristicky. Právě tato značka přišla s konceptem balení jednotlivých kusů zastřešení do krabic, takže se dají snadno přepravovat a sestavit až na místě. U tohoto typu lze vybírat z více než 40 barev a dekorů nosné konstrukce. Albixon

Bez střechy ani ránu

Bazény pochopitelně potřebují technické zázemí – dostatečný zdroj vody, přívod elektřiny pro čerpadlo a filtrační zařízení, místo na čisticí roboty. Téměř všichni zákazníci si pořizují bazény včetně příslušenství a technologií pro úpravu vody, jakými jsou chytrá řešení solniček nebo přístroje na dezinfekci vody kombinací elektrolýza/hydrolýza.

close info USSPA zoom_in Automatický termokryt od české firmy USSPA je inovací jak z pohledu praktičnosti, tak designu. Bazény typu swim spa lze odkrýt i zakrýt stiskem jediného tlačítka

Přidáním tepelného čerpadla poháněného ideálně ze solárních panelů nebo solárních plachet si lze prodloužit koupací sezonu až do podzimu. Zastřešení v našich zeměpisných šířkách dokáže zvednout průměrnou teplotu vody až o 8 °C a zamezuje i znečistění a zakalení. Působí jako poklička na hrnci, zaručuje, že se voda tolik neodpařuje a nestydne. Pomáhá prodloužit koupací sezonu až do doby, kdy je venku nevlídno.

Už jste zažili ten zvláštně uspokojivý pocit, kdy se pomalými tempy pohybujete ve vlažné vodě a koukáte ven, kde právě začalo pršet? Možná vás to čeká už letos na podzim.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada