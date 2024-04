Robotické sekačky se postarají o trávník i bez vaší přítomnosti. Zvolíte si výšku sečení, vymezený prostor sekání a o zbytek se postará sekačka sama. Za pomocníka pro větší rozlohu a vyšší sklon pozemku si ale připlatíte.

Řada zahrádkářů si sekání trávníku užívá s benzínovou nebo akumulátorovou sekačkou, s pojezdem či bez něj. Na větší pozemky vyjedou i se sekačkami, na kterých sedí a pohodlně se proplétají třeba mezi stromy. Jinou skupinu tvoří majitelé zahrad, kteří touží po krásném trávníku i bez časté asistence při sečení trávy. Právě pro ně jsou určeny následující řádky.

Takhle se testují robotické sekačky. Podívejte se, na co sepři výběru zaměřit:

Jak si vybrat robotickou sekačku

Co bude hlavním kritériem pří výběru nového zahradního pomocníka? Pro většinu lidí je to hlavně cena robotické sekačky, ale výrazně důležitější jsou technické parametry. Levnější robotické sekačky si často neporadí s větším pozemkem, nedokážou se vyhnout překážkám, zajedou do míst, kde nemají co dělat a místo trávy jejich nože zlikvidují třeba zeleninový záhon.

Pro menší pozemky můžete zvolit sekačky v cenových relacích od 10 do 20 tisíc korun, které jsou vhodné pro rozlohy od 300 do 600 m2, s mírným sklonem pozemku 20-30 procent. Doba sekání se pohybuje mezi 45 až 70 minutami, doba nabíjení sekačky bývá dvojnásobná. Výšku sečení můžete nastavit v rozmezí 20-50 nebo 60 milimetrů. Mezi zajímavé produkty patří sekačky Einhell, Riwall, BOSCH, WORX, Gardena, AMA Freemow a další.

close info AMA zoom_in Robotické sekačky zvládnou práci na zahradě a ušetří vám čas

K dražším zařízením od 20 do 35 tisíc korun je možné zařadit třeba výrobky Black&Decker, a některé Techline, vyznačující se vyšším výkonem, delší dobou práce na baterii a prací na vyšší rozloze pozemku. Pro pozemky s rozlohou do 1600 m2 můžete sáhnout třeba po AMA Freemow RBA 1601 s funkcemi plánování a zónového sečení v různých částech zahrady.

Za lepší funkce sekačky si připlatíte

V čem jsou dražší sekačky lepší a na jaký pozemek je budete potřebovat? Povídali jsme si o tom s prodejci sekaček na nedávném veletrhu For Garden 2024. Zastavili jsme se na výstavní ploše u sekaček Segway Navimow a nechali jsme si vysvětlit rozdíly ve výkonu a ceně.

Představované modely Navimow i108E jsou určeny pro pozemky s rozlohou do 800 m2, sečou trávu ve výšce 20-60 milimetrů, doba sečení trvá přibližně dvě hodiny a stejně dlouhou dobu se sekačka v základnové stanici nabíjí. Segway Navimow i 108E patří k sekačkám s GPS modulem, díky kterému není třeba žádné vodící vymezovací kabely na ploše.

V mobilní aplikaci můžete nastavit dobu a místo sečení, rozdělit pozemek na několik zón a určit kdy bude trávník posečen. Můžete nastavit i místa, kterým se má sekačka při sekání vyhnout. Třeba dětské hřiště, záhony se zeleninou, betonová cesta a podobně. Za sekačku zaplatíte přibližně 32 tisíc korun.

close info Václav Maletínský zoom_in Robotické sekačky zvládnou práci na zahradě a ušetří vám čas

Na pozemky s rozlohou 1500 až 3000 m2 již budete potřebovat výkonnější varianty, například modely Segway Navimow H1500E nebo ještě výkonnější Navimov H3000E, přičemž první seče a dobíjí se přibližně 3 hodiny a druhý pracuje ještě delší dobu. Větší akumulátor však budete také dobíjet až 300 minut.

Sekačky mají zabudovanou 4G mobilní síť a můžete je na dálku řídit prostřednictvím mobilního telefonu. Mají i zabudovanou ochranu proti odcizení. Dokážou přesně mapovat prostor, efektivně mapovat prostor, naplánovat posekání zahrady a vyhnout se překážkám. Cena nižšího modelu se pohybuje kolem 53 tisíc korun, za H3000E už budete muset zaplatit přes 64 tisíc korun.

Chcete větší výkon robotické sekačky?

Velký pozemek a svah. To je výzva, se kterou si poradí třeba sekačky Husqvarna Automower. Nejlevnější 310E NERA stojí téměř 53 tisíc korun, střední 410XE NERA 64 tisíc Kč, vyšší varianta 430XE NERA téměř 90 tisíc a nejvyšší model 450X NERA bez koruny 120 000 Kč. Tyhle robotické automatické sekačky si poradí s pozemky s rozlohou od 1 000 m2 u základní řady, a od 3 200 do 5 000 m2, u střední a vyšší řady. Snadno se vyhýbají objektům a překážkám, podporují plánování sekání a řízení pomocí aplikace.

close info Husqvarna zoom_in Robotické sekačky zvládnou práci na zahradě a ušetří vám čas

Podle výrobce jsou jejich doménou středně velké a členité trávníky se sklonem až 50 procent a mezi významné výhody patří takzvaný edge cutting, tedy přesné sečení v rozích. Ušetří vám tak práci a nemusíte po nich chodit dosekat rohy pomocí strunové vyžínačky. I tyto sekačky se pohybují prostorem bez ohraničujících kabelů.

Sekají potichu. A je jich stále víc

Většina motorových sekaček je při práci hlučná, většina akumulátorových zařízení je výrazně tišší. O robotických sekačkách, které jsou vybaveny výhradně akumulátorovým pohonem, výrobci rádi říkají, že jsou téměř neslyšitelné. Prý jsou tak tiché, že mohou sekat i v noci a nevzbudí souseda…

V technické specifikaci bývá uveden údaj o hladině hluku v rozmezí 54 až 67 dB(A). To je něco mezi běžný ruchem v kanceláři/tlumeným hovorem a hlukem vysavače nebo hlasitějším poslechem televize. Přestože to není šepot, může být vedle zajímavých funkcí sekaček jejich tichý provoz důvodem vzrůstající obliby mezi zahrádkáři. Na zahradách jich podle odhadů prodejců už jezdí desetitisíce. A další tisíce letos jistě přibudou.

Zdroj: Dům&Zahrada