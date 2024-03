Živé ploty jsou cenově výhodným a atraktivním způsobem, jak ohraničit pozemek, dodat mu strukturu a zároveň poskytnout útočiště volně žijícím živočichům. Výsadba těchto živých stěn je jednodušší, než byste čekali a nenechte si namluvit nic jiného. S námi to zvládnete. Poradíme vám, jak na to.

Ať už plánujete výsadbu s rostlinami pěstovanými v květináči, či prostokořennými, hlavní zásady zůstávají stejné. Jediný rozdíl je v době založení živého plotu. Zatímco dřeviny s kořenovým balem lze sázet celoročně, ty prostokořenné se lépe ujmou brzy na jaře, nebo na podzim. Rozdíl je i v ceně, protože kontejnerované rostliny bývají výrazně dražší.

Jaké rostliny do živého plotu vybrat?

Volba záleží jen na vás. Pokud se o výsadbu budete dobře starat, zalévat, hnojit ji, není třeba se při výběru příliš omezovat. Jen myslete na to, že rostliny by měly dobře snášet místní klima a vybrané stanoviště. Naštěstí je většina rostlin používaných do živých plotů velmi odolná.

Obecně by se mělo jednat o dřeviny, které dobře snáší řez. Zvolíte-li rychle rostoucí dřeviny, dosáhnete kýženého výsledku už za několik let. Nezáleží ani tak na velikosti rostlin, které budete sázet. Starším dřevinám obvykle trvá déle, než zakoření, a tak je mladší a menší rostlinky mohou v růstu dostihnout, nebo je dokonce předběhnout.

Jak rychle vysadit živý plot:

Jak vysadit vybraný živý plot

Příprava pro výsadbu živého plotu je zásadní, ale není to nic složitého ani zdlouhavého. Takže do práce:

Natáhněte si provázek, aby byla vaše ochrana před zvědavými zraky sousedů pěkně rovná. Vykopejte rýhu minimálně 30 cm širokou, ale ideální je půl metru. Čím širší pruh půdy bude prokypřený, tím lépe budou kořeny rostlin expandovat. Výkop by měl být hluboký aspoň 40 cm, nebo o 20 cm hlubší, než jsou vysoké obaly sázených keřů. Máte-li opravdu dlouhý plot, doporučujeme objednat si malý bagr, který vám ušetří mnoho času a námahy. Na dno výkopu dejte vyzrálý kompost ve vrstvě 20 cm. Můžete přidat i pomalu rozpustné hnojivo, třeba rohovinu. Natáhněte znova provázek zhruba uprostřed výkopu, abyste při sázení udrželi rostliny v jedné linii. Stejné odstupy mezi sazenicemi vám pomůže udržet kolík, nebo klacek, kterým budete odměřovat vzdálenost. Sázíte-li prostokořenné rostliny, vraťte půdu bez drnů zpět do výkopu, promíchejte s kompostem a dobře udupejte. Pokud máte nekvalitní půdu, raději si nechte dovézt substrát, který smícháte s původní zeminou půl na půl. Kolíkem nebo lopatkou dělejte jamky, do kterých budete vkládat rostlinky. Vždy je pečlivě přimáčkněte, aby kolem kořenů nezůstaly vzduchové kapsy. Kořeny rostlin před výsadbou namočte alespoň na hodinu, ale klidně i přes noc. Kontejnerované rostliny den před výsadbou důkladně zalijte. Druhý den je po odstranění obalu postavte na vrstvu kompostu. Jsou-li rostliny utopené, přidejte pod ně kompost, nebo zeminu (promíchejte), naopak, je-li vrh balu nad úrovní okolní půdy, odeberte část vrstvy kompostu pod rostlinami. Kvalitní půdou (klidně původní, nebo obohacenou o kompost či další substrát) vyplňte místa mezi a kolem rostlin, drny nechte bokem. Důkladně ušlapte, aby nezůstaly v zemi vzduchové kapsy. Po výsadbě plot důkladně zalijte. Do vody můžete přidat startovací hnojivo, nebo lignohumát, který pomáhá rostlinám zakořenit. Celý prostor výkopu důkladně zamulčujte vrstvou kůry, abyste snížili odpar a růst plevelů. Po výsadbě zalévejte tak, aby půda zůstávala lehce vlhká, ale ne přemokřená. Hlídejte růst plevelů a pravidelně vytrhávejte.

V prvních dvou letech stále pozorně sledujte růst plevele a trávy, protože ty mohou bránit zdravému růstu živého plotu – vezmou mu vláhu i živiny. Nezapomeňte odstranit vše, co uvidíte, dokud živý plot plně nezakoření. Půdu udržujte vlhkou, ale ne přemokřenou.

Kolíkem nebo lopatkou dělejte jamky, do kterých budete vkládat rostlinky

Tip, jak uspořit za nákup živého plotu

Jestli nepospícháte a můžete počkat půl roku, udělejte si vlastní sadbu z řízků. Ideální je na to ptačí zob nebo bobkovišeň. Domluvte si se známými, kteří mají plot, po kterém toužíte, kdy budou provádět řez. Sesbírejte si odříznuté vrcholové větvičky a v kelímcích je nechte zakořenit. Za půl roku budete mít sice malé, ale zdravé rostliny, které můžete zasadit do volné půdy.



