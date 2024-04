Nemáte víkendový program? Zajeďte do pražských Letňan na PVA výstaviště, uvidíte novinky pro zahradu, interiér a design. Část výstavy vám již nyní představíme na našich fotkách.

Výstaviště PVA Letňany v době od 11. 4. 2024 do 14. 4. 2024 otevřelo brány 20. veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR 2024, 17. veletrhu zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky FOR GARDEN 2024 a 11. výběrového veletrhu interiérového designu DESIGN SHAKER 2024.

Na výstavní ploše a před halami výstaviště uvidíte spoustu zajímavých produktů, kterými můžete obohatit svoji domácnost a zahradu. První den výstavy jsme se po výstavišti prošli s fotoaparátem, a část zajímavých snímků vám proto již nyní představíme v naší fotogalerii.

close info Václav Maletínský zoom_in PVA Letňany výstava FOR INTERIOR FOR GARDEN DESIGN SHAKER 2024

Na výstaviště se můžete podívat sami, nebudeme proto předčasně prozrazovat vše. Pro ty, kteří se však na výstavu nedostanou, připravujeme několik článků v následujícím období, abyste o nic podstatného nepřišli.

Co nás zaujalo?

Na zahradě a na okraj pozemku se určitě budou hodit zajímavé vchodové a vjezdové branky a vrata. Mohou být vybaveny panty, mohou být posuvné, dokonce mohou zajíždět do rohu pozemku, aby nikde nic nepřekáželo (podívejte se na stánek Rolux). Vedle vchodových a vjezdových zařízení jistě oceníte i zajímavé ploty různých tvarů, barev, materiálů a velikostí.

Kámen, beton a dřevo najdete nejen na plotech, ale také na podlahách, ať v exteriéru, nebo interiéru. Řešíte-li problém dlažby nebo kamínků, možná vás zaujme i třetí varianta, kterou tvoří kamenné koberce. Na stánku Trigat si můžete prohlédnout různé varianty zrnitosti a barevnosti a dozvíte se řadu podrobností o tom, kam všude se kamenné koberce hodí.

Zahradní a dílenská technika

Sekačky s elektrickým či benzinovým pohonem, nebo na akumulátor? Na výstavní ploše si můžete vybrat. Vedle běžných modelů byste měli zaměřit pozornost i na robotické sekačky Segway Navimow. Poradí si se sekáním trávy na rovném i svažitém pozemku, můžete jim zadat místa, která posekat mají a jakým je třeba se vyhnout. Vše další udělají samostatně

Dáváte-li přednost akumulátorovému pohonu a chcete jednu baterii využít u více zařízení, inspirujte se třeba u výrobce Skil. Mají nářadí na zahradu i do dílny, jeden akumulátor využijete s různými produkty na stříhání živého plotu, sekání trávy, foukání listí, vrtání, broušení, řezání… poslouží i jako napájení dílenské lampy.

Když chcete mít přehled

Máte rádi vše srovnané, po ruce, na očích? Nesnášíte povalování věcí na podlaze garáže nebo dílny? Možná se vám bude hodit systém Reponio. Základní panely zavěsíte na zeď a do nich pak pověsíte háky, závěsy, police a desky. Vše si na výstavišti můžete prohlédnout a vyzkoušet. Při nákupu během výstavy můžete i ušetřit.

Bez grilu to nepůjde

Posezení u ohně je super, u grilu je to ještě lepší. Na výstavišti najdete řadu výrobců, kteří mají grily v nabídce. Nás letos zaujaly mohutnější cortenové grily KEDAR s ocelovou plotnou.

Vyrábí je český výrobce Kovářství Diviš, mají zajímavý design a výborné vlastnosti. Kromě grilů má tato firma v nabídce i ohniště a řadu zajímavých produktů, které by do vaší zahrady určitě skvěle zapadly.

Bazény a bazénky

Zastřešení bazénu prodlužuje koupací sezónu o několik měsíců. Chcete se o tom poradit s odborníky? Na výstavě máte možnost. Dozvíte se o možnostech zastřešení, použitých materiálech i o úspoře energií, které díky zastřešení můžete dosáhnout. Nechcete-li velký bazén, možná se bude hodit vířivka.

A co ten interiér?

Ani ten nepřijde zkrátka. Na řadě stánků na výstavišti uvidíte hodně postelí, matrací, křesel, sedacích souprav, stolů, stolků, židlí, svítidel a koberců.

Zkrátka nepřijdou ani ti návštěvníci, kteří pátrají po koupelnovém nebo kuchyňském nábytku a doplňcích.

Nakonec i kytičky

Co by to bylo za výstavu se zahradní tematikou, kdybyste si nemohli koupit nějakou kytičku? I na tohle pořadatelé mysleli. Květiny, keře, stromky a nějaké to příslušenství najdete na ploše před výstavištěm.

V době návštěvy byla nabídka velmi bohatá a ceny mírné. Pokud nemáte od pátku do neděle v polovině dubna co dělat, mohlo by se stát výstaviště v Letňanech zajímavou volbou, co myslíte?