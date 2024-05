Skromné afrikány jsou parádní volbou pro každého. Vypěstovat je zvládne dokonce i zahrádkář-začátečník a kromě potěchy pro oči poslouží hned 4x jinak. Budete doslova zírat.

Afrikány neboli aksamitníky jsou skutečně geniální rostliny. Kromě potěchy pro oči totiž nabízí to, co u žádné další letničky (jak se nejčastěji pěstují) nenajdete. Můžete je využít jako přírodní zbraň proti mnoha zahradním škůdcům. Afrikány pomáhají odpuzovat i otravné komáry, když sedíte na terase nebo na balkoně. Uplatní se v kuchyni. A ještě ozdraví vaše tělo.

Afrikány jako nejlepší balkonovky: takhle si je vypěstujete v truhlíku, ještě to stihnete:

Afrikány i v truhlíku

Vděčné afrikány rostou rychle a kvetou dlouho. Mají rády slunce, ale zvládnou i polostín, nevadí jim krátkodobé sucho. Pěstovat je můžete všude, tedy nejen na hrobech, jak bývalo zvykem, ale i v nádobách na balkoně, v truhlíku za okny stejně jako na zahradě v záhonech okrasných i užitkových.

Afrikány nemusí záhony lemovat, vysaďte je rovnou mezi zeleninu, včetně listové, rajčat a dalších druhů, byliny, jahody nebo růže. Existuje několik desítek druhů afrikánů různých barev i tvarů květů, je z čeho vybírat.

Zahrada bez chemie

Motýli vědí, co je dobré, proto mají rádi afrikány. A totéž platí pro včely. Na afrikánech si pochutnají i papoušci. Lidem mnohdy vadí, jak afrikány nelibě voní. Tak k nim nečichejte, ale určitě si je vysaďte. Na zahradě fungují jako přirozený odpuzovač proti mnoha škůdcům rostlin.

Přestože nepůsobí tak razantně jako chemické přípravky, jejich pomoc je vítaná, ekologická a zdarma. Účinně odpuzují půdní háďátka (zkuste aksamitník rozkladitý Ground Control). Ale pomáhají také s molicemi, mšicemi nebo se slimáky. Kořeny afrikánů čistí půdu.

Vyrobte si postřik proti mšicím

Afrikány jako rostlinolékař můžou na zahradě fungovat ve 3 verzích:

jako letnička pro radost, vysazená, kde chcete nebo potřebujete, jako zelené hnojení, v podobě domácího postřiku například na mšice: otrhané květy afrikánů zalijte jedlým olejem, asi po dvou až třech týdnech sceďte a používejte.

Nebo si afrikány dejte do truhlíků a dopřejte jim roli repelentu, až budete relaxovat na balkoně nebo na terase.

Afrikány jako léčivka i pleťová voda

Uplatnění najdou v aromaterapii. Afrikány slibují protiplísňové, antivirotické a antibakteriální působení (některé zdroje uvádí také analgetické účinky). Odvar z květů se doporučuje po prohýřené noci, má pomoci odbourávat z těla alkohol. Ale hodí se vždy, když vás trápí žaludek.

Afrikány mimo jiné obsahují lutein, ten se uplatňuje i ve zdravotnických produktech na ochranu zraku. Macerát z květů můžete přidat rovněž do koupele, uleví od bolavých kloubů, namožených svalů. Zevně aplikujte esenciální olej.

A na čištění pleti si můžete doma vyrobit afrikánovou vodu, nebo si z květů aksamitníků udělejte parádní pleťovou masku, tady najdete návody.

Afrikány v kuchyni

Možná je běžně jíte, aniž o tom víte - některé afrikány (například Tagetes lucida) se totiž používají rovněž v potravinářství. Nejde jen o dekoraci sladkostí, byť i to je fajn. Použít je lze do koláčů, dezertů, dortů, sušenek... Hodí se (pro někoho překvapení?) rovněž do salátů, ochutí omáčky, masité a zeleninové pokrmy a dokonce i obyčejné brambory.

