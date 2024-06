Slunečník je král stínu, vejde se i na balkon. Které faktory jsou klíčové při výběru a co znamená UPF?

close info AVC Photo Studio / Shutterstock

Marcela Škardová 22. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Opalovací přípravky řešíme podle ochranného faktoru SPF, textilie slunečníků mají UPF faktor. Co to znamená? A co byste kromě něj měli vědět, než si koupíte nový slunečník?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít