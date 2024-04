Pelargonium for Europe

Královny balkonových rostlin u nás zdomácněly už dávno. Odkud k nám přicestovaly, proč se jim říká jednou pelargonie a jindy muškáty a kde se vzalo pojmenování čapí nůsky?

Považujete muškáty za naše domácí rostliny? Není to tak, jejich původ lze vystopovat v Africe. Muškáty během staletí prošly velkou změnou, proto si dnes můžete vybírat z několika stovek těchto nejkrásnějších a nejoblíbenějších balkonových květin. Co je ale správně – muškáty, nebo pelargonie?

Plánujete výsadbu muškátů do truhlíků? Tady máte návod.

Zdroj: Youtube

Omyl odborníků

Muškáty neboli pelargonie patří do rodu Pelargonium a čeledi kakostovitých (Geraniaceae). Pochází z jižní Afriky a jedna z verzí praví, že je tu roku 1672 uviděl lékař a botanik Paul Hermann. Neznámou krásně kvetoucí rostlinu spolu s dalšími rostlinami nechal poslat do Holandska a právě pelargonie na rozdíl od jiné zeleně přežily cestu.

Vědci a botanici je tenkrát nazvali africké geránie a zaškatulkovali do rodu Geranium. Mysleli si totiž, že jsou to „příbuzní“ evropských kakostů.

close info Pelargonium for Europe zoom_in Muškáty jako pastva pro oči a potěcha pro duši nikdy nezklamou

Pelargonie je správně

Pojmenování Pelargonium poprvé použil holandský botanik Johannes Burman v roce 1738, nicméně ani světoznámý švédský botanik Carl Linné a někteří další odborníci s Burmanovým tvrzením nesouhlasili. A trvali na rodu Geranium.

Muselo se počkat až do roku 1789, kdy další botanik Charles Louis L´Héritier de Brutelle zařadil muškáty do rodu Pelargonium. Nic to ale nemění na tom, že dodnes se v některých zemích stále setkáte s původním škatulkováním i s tím, že se pelargonie někde stále nazývají geránie.

Proč se jim říkalo čapí nůsek

Vylepšování původních rostlin se dělo průběžně, avšak koncem 19. století a počátkem 20. století se z botanických pelargonií stal velký hit. U nás se jim dříve říkávalo čapí nůsky prý díky tvarům semeníků, které připomínají čapí zobáky – a další pojmenování bylo na světě.

Ale setkáte se i s jinými verzemi. Také botanický název Geranium pochází z původně starořeckého slova „geranos“, což v překladu znamená pták jeřáb.

close info Pelargonium for Europe zoom_in Královny balkonů a teras dělají radost všem, ať už jim říkáte pelargonie, muškáty, nebo čapí nůsky

Kde se vzalo slovo muškát

Jestli dnes řeknete pelargonie nebo muškát, je to jedno, královny balkonových květin nazývejte, jak je libo. Podle tohoto zdroje se populární balkonovky dostaly k označení muškát přes arabštinu. Slovo muškát se používá už hodně dlouho, hlavně v kuchyni.

Od koření není daleko k vínu. Můžeme tím myslet muškát žlutý, což je jedna z nejstarších odrůd vína, nebo muškát moravský (tato odrůda je mladší, vyšlechtěná v bývalém Československu). A voňavé pelargonie, které byly dříve hodně běžné zejména na venkově, se vcelku běžně využívaly i při přípravě jídel.

Zdroj: my-geranium.com, sever.rozhlas.cz, theses.cz