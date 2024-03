Kromě celosvětově největší spotřeby piva je Česko též bazénovou velmocí. Vlastním koupáním disponuje až třetina majitelů rodinných domů, chat a chalup. Více bazénů na obyvatele mají jen ve Španělsku a Francii.

Slovo moře působí na našince jako magické zaklínadlo. I proto má tolik lidí „kapitánské papíry“ a v garáži neopren, tlakové lahve i automatiku na potápění. A za domem zahradní bazén k udržení kondice a k příjemnému osvěžení od jara do podzimu. Je-li napuštěný slanou vodou, můžete si opravdu připadat jako u moře. Údržba je pak dokonce levnější, neboť ušetříte za chemii.

Stále módnější jsou také nejrůznější typy venkovních „swim spa“ využívajících systém hydroterapie neboli vodní a vzduchové masáže. Na rozdíl od většiny bazénů slibují neomezenou koupací sezonu.

close info Mountfield zoom_in Keramické bazény se stanou ozdobou vašeho domu. Vynikají nadčasovým designem, unikátními mechanickými vlastnostmi a použitím nejmodernějších technologií

Přímo z výroby bývají vybaveny protiproudem a madly pro akvatická cvičení. Za tímto originálním konceptem stojí od roku 1993 společnost USSPA z Dolní Dobrouče.

Než si obléknete plavky

Zatímco v přímořských státech myslí na výstavbu bazénů už při návrhu staveb, Češi si je obvykle nechávají na pozemek umístit později. I tak se jim to vyplatí. Domy s bazény mají totiž podle průzkumu realitního serveru immowelt.de v průměru o 13 % vyšší hodnotu než obdobné nemovitosti bez něj. Zatímco dříve si bazény objednávali hlavně starší lidé, v současnosti vedou mladé páry.

Chcete-li, aby vás voda u domu nadnášela už v létě, máte nejvyšší čas jednat. Přesto je důležité se nejprve zamyslet nad tím, kdo a jak často bude bazén využívat a co se od něj očekává.

Možností je spousta včetně suchozemského využití. Existují totiž takzvané „pochozí“ posuvné kryty. Dokážou bazén během chvíle změnit třeba v terasu na grilování. Dají se napojit na elektroposun poháněný solárními články podobně jako garážová vrata.

Nejlépe současně

Bazén se spolu s garáží stal součástí moderního bydlení. Proto lze doporučit plánovat ho současně s domem. Můžete ve velkém ušetřit už tím, že případnou velkou techniku – například bagr nebo jeřáb – využijete bez dodatečných nákladů. Terénní úpravy lze v rámci stavby domu zahrnout do hypotéky, což přináší dostupnější financování. Navíc se vyhnete pozdějšímu ničení zahrady či trávníku.

Logické synergie se nabízejí i v oblasti materiálů. Na stavbě se vždy nachází písek, štěrk i další stavebniny. Využijete-li je rovnou při usazení bazénového skeletu, nemusíte je později znovu objednávat v malém objemu. Při výkopu místa na bazén zeminu efektivně využijete na srovnání pozemku – podobně rozumné je zavést na místo včas elektřinu a samozřejmě vodu.

close info Bauhaus zoom_in Bazén Prism Greywood od značky Intex nabízí ideální řešení pro letní relaxaci na sluníčku

Roli hraje též estetika a funkčnost. Kdo bazén zahrne do projektu stavby, může ho s architektem či projektantem navrhnout včetně zastřešení tak, aby ladil s pojetím zahrady. Navíc lidé chtějí po dokončení domu, jehož výstavbu nebo koupi intenzivně řešili několik let, konečně v klidu bydlet a užívat si. Na to je domácí bazén ideální. Ať už slouží k relaxaci, sportu, či pro zábavu.

Velký bazén se vám na zahradu nevejde? Vždy si lze vypomoci takzvaným protiproudem, díky němuž můžete aktivně plavat doslova na místě. Ideální je vybrat si některou z řady bazénových značek a probrat s odborníky vaše představy dříve, než se příroda zazelená.

Na trhu je několik českých výrobců, kteří fungují na mezinárodní bázi a mají za sebou řadu úspěchů a patentů – k nejznámějším patří třeba Albixon, Desjoyaux nebo BWT. Největší slevy na bazény a bazénové příslušenství nabízí každoročně v rámci řady výprodejových akcí Mountfield. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Dům&Zahrada